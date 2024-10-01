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Програмне забезпечення різноманітного найму персоналу - Найпопулярніші застосунки - Німеччина
Програмне забезпечення різноманітного найму допомагає компаніям автоматизувати пошук кваліфікованих кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та фахівцям з підбору персоналу пом’якшувати несвідомі упередження під час найму та співбесід. Використовуючи штучний інтелект, різноманітні рішення для підбору персоналу покращують описи посад, визначають відповідних кандидатів і складають повні профілі кандидатів. Ці рішення зазвичай пропонують функції для анонімізації інформації про кандидата, як-от імені, походження, статі та освіти, щоб запобігти ненавмисним упередженням. Інклюзивні платформи найму також сприяють створенню та розповсюдженню неупереджених описів посад, управлінню та відстеженню кандидатів, а також систематизації даних кандидатів. Ці рішення зазвичай інтегровані у відділи кадрів і часто взаємодіють із системами відстеження кандидатів (ATS), дошками вакансій та іншим програмним забезпеченням для автоматизації найму.
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HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платфо...
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...
Vizzy
vizzy.com
Оновлення резюме, щоб побачити покоління талантів, як ніколи раніше Ландшафт набору персоналу на ранніх етапах кар’єри швидко розвивається, і компанії шукають інноваційні методи залучення та розуміння резерву талантів покоління Z. Традиційні резюме часто не відображають справжньої сутності кандидата...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — це інструмент рекрутингу за допомогою штучного інтелекту, призначений для пошуку пасивних кандидатів, що дозволяє рекрутерам більше зосереджуватися на досвіді кандидата, а не на процесі пошуку. Це програмне забезпечення допомагає залучати недостатньо представлених талантів і пропонує перс...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних...
Pymetrics
pymetrics.com
pymetrics — це платформа навичок програмного забезпечення, яка переосмислює наймання та управління талантами, використовуючи дані про поведінку та перевірений штучний інтелект для створення ефективнішого, результативного та справедливого процесу найму впродовж життєвого циклу талантів.
Eightfold AI
eightfold.ai
Лідируюча на ринку платформа Talent Intelligence від Eightfold AI допомагає організаціям утримувати найкращих виконавців, підвищувати кваліфікацію та перекваліфіковувати свою робочу силу, ефективно залучати таланти та досягати цілей різноманітності. Запатентована платформа глибокого навчання штучног...
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — це платформа автоматизації набору персоналу, яка змінює спосіб пошуку роботи покоління Z. Замінивши дошки вакансій відповідністю та автоматизацією, RippleMatch усуває найбільш трудомісткі частини процесу найму як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Провідні роботодавці в...
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям виявляти, залучати та наймати кандидатів, які найкраще підходять для роботи й організації, а також використовує прогнозну аналітику, щоб передбачити ймовірність того, що кандидат залишиться в організації та добре працюватиме.
Applied
beapplied.com
Побудуйте майбутнє найму за допомогою етичної та ефективної платформи найму. Відмовтеся від традиційного найму, який увічнює системні упередження. Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке передбачає найкращих кандидатів і створює найкращі команди.
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore — це інструмент на базі штучного інтелекту, який пропонує рішення для трансформації кадрів у процесах залучення та управління талантами. Використовуючи зрозумілий штучний інтелект, автоматизацію та глибоку інтеграцію, HiredScore надає проактивні, стимулюючі до дій рекомендації потрібним з...
Censia
censia.com
Censia додає інформацію про таланти на основі штучного інтелекту до ваших існуючих робочих процесів, починаючи від найму персоналу та закінчуючи управлінням людським капіталом, пошуком керівників і плануванням робочої сили. Наша безперебійна інтеграція має три рівні: нативний, стандартний і базовий)...
Bryq
bryq.com
Bryq — це платформа аналізу талантів, яка допомагає організаціям швидко наймати потрібних людей і дозволяє наявним талантам повністю реалізувати свій потенціал. Використовуючи найновіші розробки психології вводу-виводу, Bryq пропонує платформу на базі ШІ, яка дає змогу фахівцям і керівникам відділу ...
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформуют...
Screenloop
screenloop.com
Screenloop — це найкраща платформа для роботи з персоналом, яка зручно поєднує ATS наступного покоління з рішеннями та автоматизацією на основі штучного інтелекту, включаючи самостійне планування, AI Notetaker, перевірку даних, аналітику, якість найму тощо, усе в одному місці. Він обслуговує професі...
WayUp
wayup.com
Лідер галузі для кваліфікованих і різноманітних кандидатів, які знаходять і беруть на роботу. Шукайте можливості роботи та стажування, отримуйте поради щодо кар’єри та спілкуйтеся безпосередньо з найкращими роботодавцями.
Textio
textio.com
Textio допомагає компаніям наймати та утримувати різноманітні команди, усуваючи упередженість у найкритичніші моменти життєвого циклу співробітника. Наймання не має значення, якщо ваші найкращі працівники звільняються. Textio надає вам інструменти для створення високоефективних команд, залучаючи різ...
PowerToFly
powertofly.com
Знайдіть приналежність на роботі та за її межами. Подайте заявку на відкриті вакансії, зв’яжіться з менеджерами з найму, зв’яжіться з різними професіоналами, підвищуйте кваліфікацію тощо — усе це не виходячи з дому (або де б ви не були!)
hireEZ
hireez.com
hireEZ — це відзначена нагородами наскрізна платформа для виїзного набору персоналу, яка централізує всі зусилля з набору для найму великих і малих команд, щоб полегшити вихідний набір. Відчуйте швидкий і простий ШІ-пошук у понад 800 млн відкритих веб-профілів і на 45+ платформах. Автоматизуйте та с...
Toggl Hire
toggl.com
Наймання на основі кваліфікації. Правильний талант. Кращі команди. У Toggl Hire ми віримо в навички. Ми допомагаємо вам найняти потрібну людину для роботи, допомагаючи вам відповісти на важливі питання: «Чи набір навичок цієї людини найкращий для роботи?
Inclusively
inclusively.com
Інклюзивність — це нова продуктивність У сучасному бізнес-ландшафті, який швидко змінюється, Inclusively очолює рух за переосмислення того, що насправді означає успіх на робочому місці. Поєднуючи продуктивність, відповідність і залучення, ми підкреслюємо незаперечний зв’язок між різними командами та...
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — це ваша Plug & Play Framework для вихідних робіт із набору персоналу. Керований штучним інтелектом, Rolebot дає змогу вам і вашій команді технічної допомоги масштабувати вихідні джерела та залучення зусиль без ручного підйому чи витрат часу та вимірювати щоденну віддачу. Попрощайтеся з нуд...
HootRecruit
hootrecruit.com
HootRecruit (раніше IQRecruit) — кращий спосіб знайти та залучити потрібних талантів. Незалежно від того, чи є ви рекрутером, менеджером з найму чи засновником, наша платформа спрощує пошук кваліфікованих кандидатів і зв’язується з ними, щоб заповнити ваші вакансії.
SeekOut
seekout.com
SeekOut допомагає тисячам організацій наймати, розвивати та утримувати великих талантів за допомогою своєї платформи оптимізації талантів, орієнтованої на людей. У нашу цифрову епоху організації переповнені даними, але мало хто глибоко розуміє своїх співробітників, оскільки дані про людей закриті та...
Cangrade
cangrade.com
Створюйте та утримуйте робочу силу, яка перевершує за допомогою рішень Cangrade у 10 разів точніших кадрових рішень. Озброєні неупередженою інформацією про таланти, оцінювання Cangrade перед прийомом на роботу, відеоінтерв’ю, перевірка рекомендацій та електронне навчання допоможуть вам швидко, успіш...
Vervoe
vervoe.com
Місія Vervoe полягає в тому, щоб приймати на роботу залежно від заслуг, а не досвіду. Ми допомагаємо роботодавцям приймати рішення щодо найму на основі того, наскільки добре кандидати справді можуть виконувати роботу, а не того, наскільки добре вони виглядають на папері. Vervoe замінює традиційний п...
Findem
findem.ai
Findem — це платформа для залучення та управління талантами на базі штучного інтелекту, розроблена, щоб зробити процес найму ефективнішим і ефективнішим. Інструмент пропонує низку можливостей для підтримки пошуку талантів, керування підбором персоналу та надання глибокої інформації на основі аналіти...
Jopwell
jopwell.com
Просування по службі для чорношкірих, латиноамериканських та індіанських професіоналів. Місія Джопвелла полягає в тому, щоб зробити суттєвий, вимірний вплив на збільшення представництва чорношкірих, латиноамериканців та індіанців серед робочої сили. Jopwell прагне створити інклюзивні робочі місця, ...
Textmetrics
textmetrics.com
Платформа Textmetrics є гнучкою, налаштовується відповідно до ваших потреб і економить ваш дорогоцінний час. Алгоритми штучного інтелекту (AI) починаються з аналізу та вимірювання вашого лексикону. Тоді наше доповнене середовище написання обчислює покращення та допомагає вашим співробітникам писати ...
Datapeople
datapeople.io
Правильні кандидати повинні приходити до вас. Вхідний рекрутинг є найбільш справедливим і ефективним способом найму. Але без правильної інформації ви не зможете залучити чи просунути кваліфікованих, різноманітних кандидатів. Datapeople трансформує ваш процес підбору персоналу, тому вхідний персонал...