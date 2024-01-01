Консалтингові фірми з різноманітності та інклюзії - Найпопулярніші застосунки
Консультанти з різноманітності та інклюзивності відіграють вирішальну роль у допомозі компаніям у створенні різноманітного та інклюзивного середовища. Вони співпрацюють з компаніями, керівниками та спеціалістами з кадрів, щоб розвивати інклюзивну культуру в організаціях. Ретельно досліджуючи організацію та галузь клієнта, консультанти точно визначають сфери, які потрібно вдосконалити, і розробляють дієві стратегії для змін. Їхній досвід поширюється на допомогу компаніям і відділам кадрів у пом’якшенні неусвідомлених упереджень протягом процесів найму та співбесід, таким чином покращуючи пошук кваліфікованих і різноманітних кандидатів на поточні та майбутні вакансії. Послуги, що надаються цими консультантами, можуть охоплювати пошук і розміщення кандидатів, розвиток лідерства, тактику різноманітності, тренінги з усвідомлення несвідомих упереджень, а також стратегічні консультації щодо різноманітності та інклюзивних ініціатив тощо.
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Mathison
mathison.io
Mathison — це платформа DEI Intelligence, яка допомагає керівникам створювати більш справедливі та інклюзивні робочі місця. Ми надаємо вам якісні та кількісні дані про робочу силу та розумні рекомендації, які прискорюють справедливість можливостей на всіх рівнях організації. Наша комбінація експертн...
Kanarys
kanarys.com
Поліпште залученість та справедливість на вашому робочому місці за допомогою цілісних оцінок DEI, порівняльного аналізу та рішень