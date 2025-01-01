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Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами
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Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами дозволяє користувачам створювати візуальні елементи різних розмірів спеціально для цифрових рекламних кампаній. Маркетингові та рекламні команди можуть використовувати це програмне забезпечення для створення графічних оголошень, які рекламують їхні продукти або забезпечують заклик до дії, і все це без потреби дизайнера. За допомогою програмного забезпечення для дизайну медійної реклами користувачі можуть створювати статичні, анімовані чи інтерактивні банери. Вони можуть завантажувати власні зображення або використовувати бібліотеку готових шаблонів, які зазвичай пропонують ці інструменти. Після створення оголошення користувачі можуть переконатися, що воно охопить потрібну аудиторію, використовуючи параметри націлювання, ключові слова та функції ремаркетингу, надані програмним забезпеченням. Для ефективного використання цих інструментів не потрібні попередні технічні знання, оскільки вони зазвичай містять можливості редагування за допомогою перетягування. Також доступні додаткові функції редагування, такі як додавання різних фонів і зображень. Програмне забезпечення зазвичай дозволяє зберігати зображення у різних форматах файлів. Крім того, за допомогою цих рішень можна відстежувати ефективність реклами, і користувачі можуть вносити зміни в режимі реального часу, щоб переконатися, що їх реклама відповідає їхнім конкретним цілям.

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Canva

Canva

canva.com

Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor - це онлайн-додаток для генерації зображень з тексту та редагування фотографій з різними інструментами для зміни і поліпшення зображень.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — це онлайн-платформа для створення професійних анімаційних і живих відео без технічних знань.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate - графічна платформа для створення дизайнів та контенту, включаючи шаблони для соціальних мереж, зручним для користувачів інтерфейсом.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.

Prezi

Prezi

prezi.com

Prezi — це онлайн-додаток для створення інтерактивних презентацій, що дозволяє користувачам разом працювати над візуальним вмістом у реальному часі.

Piktochart

Piktochart

piktochart.com

Piktochart - це проста у використанні платформа для створення інфографіки, презентацій та відео, що допомагає користувачам створювати візуальний контент.

Wepik

Wepik

wepik.com

Wepik - це платформа для створення та редагування візуального контенту з великою бібліотекою шаблонів для соціальних мереж та бізнесу.

Artboard Studio

Artboard Studio

artboard.studio

Artboard Studio — це платформа для графічного та анімаційного дизайну, що дозволяє легко створювати маркетингові матеріали.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

Snappa

Snappa

snappa.com

Snappa - це онлайн інструмент для створення графіки, який дозволяє користувачам швидко розробляти візуальні елементи для соцмереж, блогів та реклами.

Creatopy

Creatopy

creatopy.com

Creatopy - платформа для автоматизації створення реклами, що дозволяє дизайнерам і маркетологам швидко розробляти та налаштовувати рекламні оголошення.

FotoJet

FotoJet

fotojet.com

FotoJet - безкоштовний онлайн-додаток для створення колажів, графіки та редагування фото з готовими шаблонами, доступний у будь-якому браузері.

Marq

Marq

marq.com

Marq - це веб-інструмент для графічного дизайну, що дозволяє створювати маркетингові матеріали з ready-made шаблонами і функціями співпраці.

Baseline

Baseline

baseline.is

Baseline – це платформа для управління брендом, що об'єднує управління цифровими активами та створення контенту для забезпечення узгодженості бренду.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker - це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати контент для соціальних медіа за допомогою шаблонів та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.

PhotoADKing

PhotoADKing

photoadking.com

PhotoADKing - хмарна платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати різноманітні візуальні матеріали за допомогою шаблонів без навичок дизайну.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite - платформа без коду для створення інтерактивних програм і контенту, що дозволяє користувачам реалізувати свої ідеї без програмування.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads - це платформа для створення цифрових рекламоносіїв з можливістю таргетування аудиторії та керування рекламними кампаніями.

Snapied

Snapied

snapied.com

Snapied - це маркетингова платформа, що дозволяє автоматизувати публікації в соцмережах, email-кампанії та створення контенту з одного місця.

Clever Ads

Clever Ads

cleverads.com

Clever Ads - безкоштовний інструмент для створення ефективних банерних оголошень Google, дозволяє автоматично генерувати або створювати їх вручну.

Rocketium

Rocketium

rocketium.com

Rocketium — платформа для оптимізації креативних процесів, що використовує ШІ для автоматизації виробництва контенту та аналізу його ефективності.

Designstripe

Designstripe

designstripe.com

Designstripe - універсальна платформа для створення візуального контенту, що пропонує інструменти для дизайну, співпраці та управління проектами.

Viewst

Viewst

viewst.com

Viewst - це платформа для створення, співпраці та запуску реклами, що допомагає командам збільшити обсяг та різноманітність креативів.

BannerBoo

BannerBoo

bannerboo.com

BannerBoo — онлайн інструмент для створення анімованих і статичних банерів HTML5/GIF без навичок кодування.

Contentdrips

Contentdrips

contentdrips.com

Contentdrips — це простий інструмент для створення контенту для особистих брендів, який генерує фото, короткі відео та карусельні пости для Instagram, LinkedIn та Facebook.

Zuuvi

Zuuvi

zuuvi.com

Zuuvi — платформа для створення рекламних оголошень у соціальних мережах та дисплеях, що дозволяє заощадити до 90% часу на їх виробництві.

Bannerwise

Bannerwise

bannerwise.io

Bannerwise - це платформа для створення, публікації та оптимізації цифрової реклами, що автоматизує процес виробництва банерів у різних форматах.

AdsHelper

AdsHelper

adshelper.com

AdsHelper - це програма для початківців у цифровому маркетингу, яка допомагає створювати та оптимізувати рекламні кампанії онлайн.

Bannernow

Bannernow

bannernow.com

BannerNow – платформа для створення, управління, перекладу та розподілу рекламних матеріалів з можливістю аналізу ефективності кампаній.

AdRapid

AdRapid

adrapid.com

Adrapid - це платформа для автоматизації рекламних кампаній, яка дозволяє їх ефективно керувати, аналізувати та оптимізувати в реальному часі.

Flexitive

Flexitive

flexitive.com

Flexitive - це платформа для автоматизації створення і розповсюдження інтерактивного контенту, що дозволяє легко створювати анімовані проекти без знань програмування.

QwikBanners

QwikBanners

qwikbanners.com

QwikBanners - це додаток для швидкого створення банерів без програмування та дизайнерських навичок. Забезпечує простий інтерфейс та різноманітні шаблони.

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