Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами дозволяє користувачам створювати візуальні елементи різних розмірів спеціально для цифрових рекламних кампаній. Маркетингові та рекламні команди можуть використовувати це програмне забезпечення для створення графічних оголошень, які рекламують їхні продукти або забезпечують заклик до дії, і все це без потреби дизайнера. За допомогою програмного забезпечення для дизайну медійної реклами користувачі можуть створювати статичні, анімовані чи інтерактивні банери. Вони можуть завантажувати власні зображення або використовувати бібліотеку готових шаблонів, які зазвичай пропонують ці інструменти. Після створення оголошення користувачі можуть переконатися, що воно охопить потрібну аудиторію, використовуючи параметри націлювання, ключові слова та функції ремаркетингу, надані програмним забезпеченням. Для ефективного використання цих інструментів не потрібні попередні технічні знання, оскільки вони зазвичай містять можливості редагування за допомогою перетягування. Також доступні додаткові функції редагування, такі як додавання різних фонів і зображень. Програмне забезпечення зазвичай дозволяє зберігати зображення у різних форматах файлів. Крім того, за допомогою цих рішень можна відстежувати ефективність реклами, і користувачі можуть вносити зміни в режимі реального часу, щоб переконатися, що їх реклама відповідає їхнім конкретним цілям.
Запит на новий застосунок
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — це гнучка платформа CreativeOps, яка допомагає підприємствам виводити свої комунікації на ринок швидше та з меншими витратами. Завдяки об’єднанню потужності творчого виробництва на основі штучного інтелекту, безперебійних творчих операцій і потужної творчої аналітики, Rocketium допомагає підприємствам робити більше за допомогою наявних команд, процесів та інструментів. Rocketium фінансується такими інвесторами, як 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures і Emergent Ventures. Rocketium оптимізує корпоративні CreativeOps за допомогою: 1. Творче виробництво на основі ШІ: Створюйте індивідуальні оголошення в масштабі та автоматично адаптуйте їх до різних розмірів для різних каналів. Миттєво створюйте варіанти для персоналізації та експериментів за допомогою простого імпорту електронної таблиці. Згенеруйте контекстну копію для експериментів із копірайтером AI. Оптимізуйте формати та розміри відповідно до вказівок платформи та публікуйте безпосередньо за допомогою бездоганної інтеграції. 2. Безперервні непроектні операції: Прискорення терміну служби за допомогою плавних непроектних операцій. Переглядайте всі проекти в Центрі дій з висоти пташиного польоту. Створюйте креативні завдання, розумійте пропускну здатність команди та призначайте творчі проекти на дошці Kanban. Централізуйте, організуйте та оптимізуйте ресурси для виробництва в медіа-бібліотеці. Усуньте численні перевороти за допомогою коментарів безпосередньо до дизайну. Забезпечте відповідність бренду без зусиль за допомогою автоматизованих перевірок відповідності бренду. 3. Потужна креативна аналітика: Централізуйте дані про ефективність з усіх рекламних платформ в одному місці. Отримайте статистику на творчому рівні, щоб визначити вплив творчих рішень на ефективність. Візуалізуйте статистичні дані за допомогою різноманітних віджетів і діліться інформаційною панеллю або спеціально створеними звітами з зацікавленими сторонами для оновлення на основі даних. Розподіліть бюджети кампаній на виграшні креативи за допомогою аналітичних даних про конкурентів і галузі, а також аналізу ефективності минулих кампаній. Розширте можливості дизайнерів за допомогою рекомендацій щодо дизайну, підкріплених розумінням, для створення ефективних оголошень. Приєднуйтеся до провідних світових брендів, таких як Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche та багатьох інших, щоб стимулювати розвиток вашого бізнесу за допомогою гнучкого CreativeOps. Кілька компаній зі списку Fortune 500 і Global 2000 використовують Rocketium для оптимізації своїх CreativeOps. У 2023 році Rocketium інтегрував потужність генеративного штучного інтелекту на свою платформу, щоб допомогти підприємствам вийти на наступний рівень зростання.
Snapied
snapied.com
Snapied - це маркетингова платформа, що дозволяє автоматизувати публікації в соцмережах, email-кампанії та створення контенту з одного місця.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive допомагає світовим брендам і агентствам автоматизувати виробництво та розповсюдження багатоканального дизайну. Використовуючи вдосконалений адаптивний дизайн і динамічну креативну технологію виробництва, маркетингові та дизайнерські групи можуть працювати разом, щоб масштабувати свої візуальні комунікації та створювати високоякісні проекти для використання в усіх каналах, розмірах і форматах файлів. Ознайомтеся з оглядами Flexitive нижче!
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точці світу в будь-який час за допомогою нашої провідної в галузі системи географічного націлювання та геозонування. - Вибирайте та керуйте каналами та веб-сайтами, на яких ви хочете показувати свою рекламу, і ретельно контролюйте свій бюджет. - Повністю зрозумійте ефективність вашої рекламної кампанії за допомогою нашого комплексу поглиблених звітів, що дає вам практичну інформацію. Повністю керована послуга Ми заощаджуємо ваш час і гроші, керуючи всіма аспектами вашої рекламної кампанії за вас, від створення привабливих оголошень до націлювання, де вони відображаються, до надання даних, які вам потрібні для того, щоб знати, як ефективна ваша кампанія. Наші досвідчені менеджери цифрових рекламних кампаній постійно забезпечуватимуть оптимізацію вашої кампанії, щоб максимізувати віддачу від інвестицій (ROI). Самообслуговування Використовуючи нашу інноваційну платформу самообслуговування, ви можете самостійно керувати своєю рекламною кампанією. Ви можете просто створити власну рекламу з нуля або скористатися одним із наших численних шаблонів реклами, вибрати спосіб їх націлювання, вибрати канали та сайти, на яких ви хочете, щоб вони з’являлися, і переглянути результати в розділі звітності. Який би варіант ви не вибрали, ви отримаєте все необхідне для досягнення кращих результатів від вашої онлайн-рекламної кампанії.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe - універсальна платформа для створення візуального контенту, що пропонує інструменти для дизайну, співпраці та управління проектами.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн інструмент для створення анімованих і статичних банерів HTML5/GIF без навичок кодування.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi – це датська платформа дизайну, створена для команд цифрового маркетингу та дизайнерів, яка дає їм змогу створювати найкращу у своєму класі рекламу для показу та соціальних мереж. Як правило, виготовлення стандартного банерного пакету з 5 форматів займає 5 годин. Ми бачимо, що наші користувачі економлять до 90% часу на цьому процесі. Zuuvi дозволяє створювати найкращі у своєму класі цифрові оголошення в масштабі.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — це платформа креативного керування, яка дозволяє рекламодавцям і агентствам створювати, публікувати й оптимізувати цифрові оголошення у великих масштабах. Спрощуючи й автоматизуючи виробництво цифрової реклами, ми розкриваємо весь потенціал цифрової реклами. Bannerwise має інтеграцію з найпоширенішими платформами на стороні попиту (DSP) і ідеально підходить для будь-якого маркетолога, дизайнера, менеджера кампанії чи консультанта, який хоче активізувати свою цифрову рекламну гру та отримати більше від своїх зусиль за менший час. Ми надаємо можливість створювати користувацькі динамічні оголошення, відеорекламу в банері, а також рішення для автоматизованого розділеного та A/B-тестування.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing - хмарна платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати різноманітні візуальні матеріали за допомогою шаблонів без навичок дизайну.
QwikBanners
qwikbanners.com
Запустіть кампанію в медійній мережі кількома клацаннями миші, генеруйте всі розміри за кілька секунд, не потрібні навички програмування чи дизайну
Viewst
viewst.com
Досягнення термінів. Зміст масштабу. Підвищення креативного виробництва Єдиний робочий простір, який дозволяє створювати, співпрацювати та запускати рекламу в масштабі. Viewst дозволяє командам дизайнерів і маркетингу примножувати творчий об’єм і різноманітність, швидше виходити на ринок і перемагати ринкову конкуренцію.
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid спеціально розроблена як біла мітка, вбудована платформа для виробництва медійної реклами для DSP та інших автоматизованих маркетингових платформ, багатоканальних платформ
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — це потужна платформа, де ви можете створювати, керувати, перекладати, розповсюджувати та планувати всі свої оголошення в одному місці. За допомогою BannerNow ви можете створювати канали даних у реальному часі у своїх оголошеннях, гарантуючи, що ваша аудиторія завжди бачитиме найновішу інформацію. Ця платформа забезпечує бездоганне рішення для планування ваших рекламних кампаній. Це дозволяє з легкістю планувати, організовувати та автоматизувати розгортання ваших кампаній. Крім того, отримайте доступ до детальної аналітики, включаючи покази, кліки, рейтинг кліків, видимість, час перегляду, час відтворення відео, рентабельність інвестицій тощо, щоб оцінити та покращити свою рекламну стратегію.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — це універсальне рішення для початківців цифрових маркетологів, яке охоплює все для створення онлайн-рекламної кампанії.
Clever Ads
cleverads.com
Створюйте ефективні медійні оголошення Google за допомогою Clever Ads Banner Creator. Незалежно від того, чи хочете ви створити банерну рекламу вручну чи створити її автоматично: Clever Ads Banner Creator тут, щоб допомогти вам безкоштовно.
Contentdrips
contentdrips.com
Найпростіший інструмент для створення контенту для персональних брендів. Він створює фотографії, короткі відео та безперебійні дописи-каруселі для ваших оголошень в Instagram, LinkedIn і Facebook.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite - платформа без коду для створення інтерактивних програм і контенту, що дозволяє користувачам реалізувати свої ідеї без програмування.
Marq
marq.com
Marq - це веб-інструмент для графічного дизайну, що дозволяє створювати маркетингові матеріали з ready-made шаблонами і функціями співпраці.
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-платформа для створення професійних анімаційних і живих відео без технічних знань.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio — це платформа для графічного та анімаційного дизайну, що дозволяє легко створювати маркетингові матеріали.
Baseline
baseline.is
Baseline — це проста у використанні платформа керування брендом, яка об’єднує керування брендом, керування цифровими активами (DAM) і створення контенту в одній безперебійній екосистемі. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, від стартапів до агентств і великих підприємств, Baseline дає змогу командам створювати, керувати та розгортати узгоджену взаємодію з брендом у всіх точках взаємодії. Ключові особливості: * Створення посібника з бренду: легко створюйте та діліться професійними принципами бренду, забезпечуючи узгодженість у вашій організації. * Управління цифровими активами (DAM): централізуйте, упорядковуйте та діліться активами бренду за допомогою інтуїтивно зрозумілих тегів і потужних можливостей пошуку. * Редактор дизайну: створюйте дизайн бренду з прямим доступом до активів вашого бренду, кольорів і шрифтів. * Бібліотека шаблонів: використовуйте настроювані фірмові шаблони для різних маркетингових матеріалів. * Інструменти для співпраці: сприяйте командній роботі за допомогою дозволів на основі ролей, робочих процесів затвердження та функцій співпраці в реальному часі. * Контроль версій: відстежуйте зміни, керуйте редакціями та легко повертайтеся до попередніх версій активів. Baseline виділяється своїм бюджетним підходом і простотою використання. Він зосереджений на стабільності бренду без головного болю. Незалежно від того, чи є ви малим підприємством, яке створює фірмову ідентичність, зростаючою компанією, яка керує декількома брендами, чи великим підприємством, яке підтримує глобальний бренд, Baseline надає інструменти та гнучкість для покращення процесу керування вашим брендом. З його зручним інтерфейсом, потужними функціями та масштабованою архітектурою Baseline — це більше, ніж просто DAM або інструмент для проектування — це повна платформа взаємодії з брендом, яка розвивається разом із вашим бізнесом, перетворюючи керування брендом із виклику на конкурентну перевагу.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy - платформа для автоматизації створення реклами, що дозволяє дизайнерам і маркетологам швидко розробляти та налаштовувати рекламні оголошення.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate - графічна платформа для створення дизайнів та контенту, включаючи шаблони для соціальних мереж, зручним для користувачів інтерфейсом.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet - безкоштовний онлайн-додаток для створення колажів, графіки та редагування фото з готовими шаблонами, доступний у будь-якому браузері.
Fotor
fotor.com
Fotor - це онлайн-додаток для генерації зображень з тексту та редагування фотографій з різними інструментами для зміни і поліпшення зображень.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart - це проста у використанні платформа для створення інфографіки, презентацій та відео, що допомагає користувачам створювати візуальний контент.
Prezi
prezi.com
Prezi — це онлайн-додаток для створення інтерактивних презентацій, що дозволяє користувачам разом працювати над візуальним вмістом у реальному часі.
Simplified
simplified.com
Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.
Snappa
snappa.com
Snappa - це онлайн інструмент для створення графіки, який дозволяє користувачам швидко розробляти візуальні елементи для соцмереж, блогів та реклами.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Wepik
wepik.com
Wepik - це платформа для створення та редагування візуального контенту з великою бібліотекою шаблонів для соціальних мереж та бізнесу.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати контент для соціальних медіа за допомогою шаблонів та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.