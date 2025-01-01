Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами дозволяє користувачам створювати візуальні елементи різних розмірів спеціально для цифрових рекламних кампаній. Маркетингові та рекламні команди можуть використовувати це програмне забезпечення для створення графічних оголошень, які рекламують їхні продукти або забезпечують заклик до дії, і все це без потреби дизайнера. За допомогою програмного забезпечення для дизайну медійної реклами користувачі можуть створювати статичні, анімовані чи інтерактивні банери. Вони можуть завантажувати власні зображення або використовувати бібліотеку готових шаблонів, які зазвичай пропонують ці інструменти. Після створення оголошення користувачі можуть переконатися, що воно охопить потрібну аудиторію, використовуючи параметри націлювання, ключові слова та функції ремаркетингу, надані програмним забезпеченням. Для ефективного використання цих інструментів не потрібні попередні технічні знання, оскільки вони зазвичай містять можливості редагування за допомогою перетягування. Також доступні додаткові функції редагування, такі як додавання різних фонів і зображень. Програмне забезпечення зазвичай дозволяє зберігати зображення у різних форматах файлів. Крім того, за допомогою цих рішень можна відстежувати ефективність реклами, і користувачі можуть вносити зміни в режимі реального часу, щоб переконатися, що їх реклама відповідає їхнім конкретним цілям.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Fotor
fotor.com
Fotor - це онлайн-додаток для генерації зображень з тексту та редагування фотографій з різними інструментами для зміни і поліпшення зображень.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate - графічна платформа для створення дизайнів та контенту, включаючи шаблони для соціальних мереж, зручним для користувачів інтерфейсом.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-платформа для створення професійних анімаційних і живих відео без технічних знань.
Prezi
prezi.com
Prezi — це онлайн-додаток для створення інтерактивних презентацій, що дозволяє користувачам разом працювати над візуальним вмістом у реальному часі.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart - це проста у використанні платформа для створення інфографіки, презентацій та відео, що допомагає користувачам створювати візуальний контент.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio — це платформа для графічного та анімаційного дизайну, що дозволяє легко створювати маркетингові матеріали.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Simplified
simplified.com
Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.
Wepik
wepik.com
Wepik - це платформа для створення та редагування візуального контенту з великою бібліотекою шаблонів для соціальних мереж та бізнесу.
Snappa
snappa.com
Snappa - це онлайн інструмент для створення графіки, який дозволяє користувачам швидко розробляти візуальні елементи для соцмереж, блогів та реклами.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet - безкоштовний онлайн-додаток для створення колажів, графіки та редагування фото з готовими шаблонами, доступний у будь-якому браузері.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy - платформа для автоматизації створення реклами, що дозволяє дизайнерам і маркетологам швидко розробляти та налаштовувати рекламні оголошення.
Baseline
baseline.is
Baseline – це платформа для управління брендом, що об'єднує управління цифровими активами та створення контенту для забезпечення узгодженості бренду.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати контент для соціальних медіа за допомогою шаблонів та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Marq
marq.com
Marq - це веб-інструмент для графічного дизайну, що дозволяє створювати маркетингові матеріали з ready-made шаблонами і функціями співпраці.
Clever Ads
cleverads.com
Clever Ads - безкоштовний інструмент для створення ефективних банерних оголошень Google, дозволяє автоматично генерувати або створювати їх вручну.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing - хмарна платформа для графічного дизайну, яка дозволяє створювати різноманітні візуальні матеріали за допомогою шаблонів без навичок дизайну.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite - платформа без коду для створення інтерактивних програм і контенту, що дозволяє користувачам реалізувати свої ідеї без програмування.
Snapied
snapied.com
Snapied - це маркетингова платформа, що дозволяє автоматизувати публікації в соцмережах, email-кампанії та створення контенту з одного місця.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads - це платформа для створення цифрових рекламоносіїв з можливістю таргетування аудиторії та керування рекламними кампаніями.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — платформа для оптимізації креативних процесів, що використовує ШІ для автоматизації виробництва контенту та аналізу його ефективності.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe - універсальна платформа для створення візуального контенту, що пропонує інструменти для дизайну, співпраці та управління проектами.
Viewst
viewst.com
Viewst - це платформа для створення, співпраці та запуску реклами, що допомагає командам збільшити обсяг та різноманітність креативів.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн інструмент для створення анімованих і статичних банерів HTML5/GIF без навичок кодування.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — платформа для створення рекламних оголошень у соціальних мережах та дисплеях, що дозволяє заощадити до 90% часу на їх виробництві.
Contentdrips
contentdrips.com
Contentdrips — це простий інструмент для створення контенту для особистих брендів, який генерує фото, короткі відео та карусельні пости для Instagram, LinkedIn та Facebook.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise - це платформа для створення, публікації та оптимізації цифрової реклами, що автоматизує процес виробництва банерів у різних форматах.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive - це платформа для автоматизації створення і розповсюдження інтерактивного контенту, що дозволяє легко створювати анімовані проекти без знань програмування.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper - це програма для початківців у цифровому маркетингу, яка допомагає створювати та оптимізувати рекламні кампанії онлайн.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow – платформа для створення, управління, перекладу та розподілу рекламних матеріалів з можливістю аналізу ефективності кампаній.
AdRapid
adrapid.com
Adrapid - це платформа для автоматизації рекламних кампаній, яка дозволяє їх ефективно керувати, аналізувати та оптимізувати в реальному часі.
QwikBanners
qwikbanners.com
QwikBanners - це додаток для швидкого створення банерів без програмування та дизайнерських навичок. Забезпечує простий інтерфейс та різноманітні шаблони.
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