Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами - Найпопулярніші застосунки - Сьєрра-Леоне

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Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами дозволяє користувачам створювати візуальні елементи різних розмірів спеціально для цифрових рекламних кампаній. Маркетингові та рекламні команди можуть використовувати це програмне забезпечення для створення графічних оголошень, які рекламують їхні продукти або забезпечують заклик до дії, і все це без потреби дизайнера. За допомогою програмного забезпечення для дизайну медійної реклами користувачі можуть створювати статичні, анімовані чи інтерактивні банери. Вони можуть завантажувати власні зображення або використовувати бібліотеку готових шаблонів, які зазвичай пропонують ці інструменти. Після створення оголошення користувачі можуть переконатися, що воно охопить потрібну аудиторію, використовуючи параметри націлювання, ключові слова та функції ремаркетингу, надані програмним забезпеченням. Для ефективного використання цих інструментів не потрібні попередні технічні знання, оскільки вони зазвичай містять можливості редагування за допомогою перетягування. Також доступні додаткові функції редагування, такі як додавання різних фонів і зображень. Програмне забезпечення зазвичай дозволяє зберігати зображення у різних форматах файлів. Крім того, за допомогою цих рішень можна відстежувати ефективність реклами, і користувачі можуть вносити зміни в режимі реального часу, щоб переконатися, що їх реклама відповідає їхнім конкретним цілям.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
Animaker
animaker.com
Animaker руйнує те, як компанії навчають, навчають, мотивують, продають, спілкуються, переглядають і розповсюджують контент за допомогою DIY професійних живих та/або анімаційних відео за лічені хвилини. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech є одними з 15 мільйонів користувачів у 220 країнах. Швидко, без технічних знань, створюйте відео професійної якості 4k (анімаційні або в прямому ефірі) для введення в експлуатацію, маркетингу, брендингу, спрощення складних концепцій тощо за лічені хвилини, дозволяючи компаніям легко адаптуватися до змін ринку та створити конкурентну перевагу.
Snapied
snapied.com
Snapied — це єдине місце для всього вашого маркетингу. Snapied – це маркетингова платформа, яка допомагає маркетологам автоматизувати та виконувати весь свій маркетинг з одного місця. Автоматизуйте свої публікації в соціальних мережах, кампанії електронною поштою, вміст блогу тощо. Створюйте та відстежуйте вміст соціальних мереж за допомогою автоматичного планування. Найпростіший спосіб керувати всім своїм маркетингом у соціальних мережах з одного місця #Snapied Ось деякі з переваг - - Простий у використанні: Snapied – це проста у використанні онлайн-платформа графічного дизайну, яка дозволяє безкоштовно створювати та керувати маркетинговими матеріалами професійної якості. Величезна колекція цитат майже у всіх категоріях. - Видалення фону: одним клацанням миші можна видалити будь-який фон зображення. - Кілька сторінок і шарів. - Створіть кілька робочих областей і запросіть свою команду до спільної роботи. - Палітра кольорів: спробуйте різні комбінації кольорів, перш ніж завершити свій дизайн. - Брендування та попередні налаштування: збережіть шрифти, кольори, логотип і положення логотипу вашого бренду для єдиного вигляду в усіх дизайнах. Snapied не обмежує кількість брендів, які ви створюєте. - Шрифти: Snapied дозволяє вибрати шрифт зі списку поширених шрифтів, а також дозволяє завантажувати файли шрифтів. - Змінити розмір дизайну: змініть розмір зображення до певного розміру. - Розбийте зображення на менші сітки. - Вибрані елементи: ви можете позначити шаблон, зображення, ілюстрацію, цитату тощо, які ви хочете використати пізніше. - Мільйони значків, ілюстрацій та елементів. - Вбудовуваний редактор дизайну: так, редактор дизайну Snapied можна вбудовувати. У вас є веб-сайт і ви хочете вміти створювати графіку. Вам потрібен білий редактор графічного дизайну, щоб його можна було вбудувати у ваш веб-сайт або платформу. Snapied для вас!
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite — це гнучка та потужна платформа без коду для створення програм та інтерактивного вмісту без написання жодного рядка коду. Мобільні додатки, аудіогіди, інтерактивний вміст, інтерактивні кіоски, веб-документи, додатки для продажу… PandaSuite пропонує найбільшу творчу свободу для унікальних вражень.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive допомагає світовим брендам і агентствам автоматизувати виробництво та розповсюдження багатоканального дизайну. Використовуючи вдосконалений адаптивний дизайн і динамічну креативну технологію виробництва, маркетингові та дизайнерські групи можуть працювати разом, щоб масштабувати свої візуальні комунікації та створювати високоякісні проекти для використання в усіх каналах, розмірах і форматах файлів. Ознайомтеся з оглядами Flexitive нижче!
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точці світу в будь-який час за допомогою нашої провідної в галузі системи географічного націлювання та геозонування. - Вибирайте та керуйте каналами та веб-сайтами, на яких ви хочете показувати свою рекламу, і ретельно контролюйте свій бюджет. - Повністю зрозумійте ефективність вашої рекламної кампанії за допомогою нашого комплексу поглиблених звітів, що дає вам практичну інформацію. Повністю керована послуга Ми заощаджуємо ваш час і гроші, керуючи всіма аспектами вашої рекламної кампанії за вас, від створення привабливих оголошень до націлювання, де вони відображаються, до надання даних, які вам потрібні для того, щоб знати, як ефективна ваша кампанія. Наші досвідчені менеджери цифрових рекламних кампаній постійно забезпечуватимуть оптимізацію вашої кампанії, щоб максимізувати віддачу від інвестицій (ROI). Самообслуговування Використовуючи нашу інноваційну платформу самообслуговування, ви можете самостійно керувати своєю рекламною кампанією. Ви можете просто створити власну рекламу з нуля або скористатися одним із наших численних шаблонів реклами, вибрати спосіб їх націлювання, вибрати канали та сайти, на яких ви хочете, щоб вони з’являлися, і переглянути результати в розділі звітності. Який би варіант ви не вибрали, ви отримаєте все необхідне для досягнення кращих результатів від вашої онлайн-рекламної кампанії.
Designstripe
designstripe.com
Designstripe постає маяком для творчих людей у всьому світі, пропонуючи набір інструментів, призначених для посилення творчих здібностей і створення платформи для художників, щоб продемонструвати свої таланти. Завдяки різноманітним продуктам, включаючи ілюстрації, макети та розумні макети, Designstripe задовольняє широкий спектр потреб у дизайні. Незалежно від того, чи хочете ви додати привабливі візуальні ефекти до свого проекту чи шукаєте інноваційні дизайнерські рішення, Designstripe допоможе вам. Компанія пишається своєю різноманітною командою талановитих людей з 10 країн, які працюють віддалено, щоб виконувати виняткову роботу, зберігаючи при цьому здоровий баланс між роботою та особистим життям, пропонуючи гнучкий графік, щедрі PTO та щорічні командні відпустки. Для тих, хто шукає творче та сприятливе робоче середовище, вивчення кар’єрних можливостей із Designstripe може стати початком захоплюючої подорожі.
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-виробник банерів HTML5, який дозволяє створювати анімовані та статичні банери HTML5/AMP HTML/GIF без навичок програмування. Створюйте власні рекламні банери або використовуйте професійні шаблони — заощаджуйте час і гроші.
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi – це датська платформа дизайну, створена для команд цифрового маркетингу та дизайнерів, яка дає їм змогу створювати найкращу у своєму класі рекламу для показу та соціальних мереж. Як правило, виготовлення стандартного банерного пакету з 5 форматів займає 5 годин. Ми бачимо, що наші користувачі економлять до 90% часу на цьому процесі. Zuuvi дозволяє створювати найкращі у своєму класі цифрові оголошення в масштабі.
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — це платформа креативного керування, яка дозволяє рекламодавцям і агентствам створювати, публікувати й оптимізувати цифрові оголошення у великих масштабах. Спрощуючи й автоматизуючи виробництво цифрової реклами, ми розкриваємо весь потенціал цифрової реклами. Bannerwise має інтеграцію з найпоширенішими платформами на стороні попиту (DSP) і ідеально підходить для будь-якого маркетолога, дизайнера, менеджера кампанії чи консультанта, який хоче активізувати свою цифрову рекламну гру та отримати більше від своїх зусиль за менший час. Ми надаємо можливість створювати користувацькі динамічні оголошення, відеорекламу в банері, а також рішення для автоматизованого розділеного та A/B-тестування.
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — це хмарне програмне забезпечення для графічного дизайну, яке допомагає користувачам створювати листівки, плакати, брошури, візитні картки, запрошення, біодані чи резюме, рекламу в соціальних мережах тощо за допомогою понад 10 000 приголомшливих шаблонів дизайну. Не потрібні навички графічного дизайну. Він безкоштовний, швидкий і простий у використанні. PhotoADKing полегшує графічний дизайн для реклами.
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — це гнучка платформа CreativeOps, яка допомагає підприємствам виводити свої комунікації на ринок швидше та з меншими витратами. Завдяки об’єднанню потужності творчого виробництва на основі штучного інтелекту, безперебійних творчих операцій і потужної творчої аналітики, Rocketium допомагає підприємствам робити більше за допомогою наявних команд, процесів та інструментів. Rocketium фінансується такими інвесторами, як 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures і Emergent Ventures. Rocketium оптимізує корпоративні CreativeOps за допомогою: 1. Творче виробництво на основі ШІ: Створюйте індивідуальні оголошення в масштабі та автоматично адаптуйте їх до різних розмірів для різних каналів. Миттєво створюйте варіанти для персоналізації та експериментів за допомогою простого імпорту електронної таблиці. Згенеруйте контекстну копію для експериментів із копірайтером AI. Оптимізуйте формати та розміри відповідно до вказівок платформи та публікуйте безпосередньо за допомогою бездоганної інтеграції. 2. Безперервні непроектні операції: Прискорення терміну служби за допомогою плавних непроектних операцій. Переглядайте всі проекти в Центрі дій з висоти пташиного польоту. Створюйте креативні завдання, розумійте пропускну здатність команди та призначайте творчі проекти на дошці Kanban. Централізуйте, організуйте та оптимізуйте ресурси для виробництва в медіа-бібліотеці. Усуньте численні перевороти за допомогою коментарів безпосередньо до дизайну. Забезпечте відповідність бренду без зусиль за допомогою автоматизованих перевірок відповідності бренду. 3. Потужна креативна аналітика: Централізуйте дані про ефективність з усіх рекламних платформ в одному місці. Отримайте статистику на творчому рівні, щоб визначити вплив творчих рішень на ефективність. Візуалізуйте статистичні дані за допомогою різноманітних віджетів і діліться інформаційною панеллю або спеціально створеними звітами з зацікавленими сторонами для оновлення на основі даних. Розподіліть бюджети кампаній на виграшні креативи за допомогою аналітичних даних про конкурентів і галузі, а також аналізу ефективності минулих кампаній. Розширте можливості дизайнерів за допомогою рекомендацій щодо дизайну, підкріплених розумінням, для створення ефективних оголошень. Приєднуйтеся до провідних світових брендів, таких як Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche та багатьох інших, щоб стимулювати розвиток вашого бізнесу за допомогою гнучкого CreativeOps. Кілька компаній зі списку Fortune 500 і Global 2000 використовують Rocketium для оптимізації своїх CreativeOps. У 2023 році Rocketium інтегрував потужність генеративного штучного інтелекту на свою платформу, щоб допомогти підприємствам вийти на наступний рівень зростання.
Viewst
viewst.com
Досягнення термінів. Зміст масштабу. Підвищення креативного виробництва Єдиний робочий простір, який дозволяє створювати, співпрацювати та запускати рекламу в масштабі. Viewst дозволяє командам дизайнерів і маркетингу примножувати творчий об’єм і різноманітність, швидше виходити на ринок і перемагати ринкову конкуренцію.
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid спеціально розроблена як біла мітка, вбудована платформа для виробництва медійної реклами для DSP та інших автоматизованих маркетингових платформ, багатоканальних платформ
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — це потужна платформа, де ви можете створювати, керувати, перекладати, розповсюджувати та планувати всі свої оголошення в одному місці. За допомогою BannerNow ви можете створювати канали даних у реальному часі у своїх оголошеннях, гарантуючи, що ваша аудиторія завжди бачитиме найновішу інформацію. Ця платформа забезпечує бездоганне рішення для планування ваших рекламних кампаній. Це дозволяє з легкістю планувати, організовувати та автоматизувати розгортання ваших кампаній. Крім того, отримайте доступ до детальної аналітики, включаючи покази, кліки, рейтинг кліків, видимість, час перегляду, час відтворення відео, рентабельність інвестицій тощо, щоб оцінити та покращити свою рекламну стратегію.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — це універсальне рішення для початківців цифрових маркетологів, яке охоплює все для створення онлайн-рекламної кампанії.
Clever Ads
cleverads.com
Створюйте ефективні медійні оголошення Google за допомогою Clever Ads Banner Creator. Незалежно від того, чи хочете ви створити банерну рекламу вручну чи створити її автоматично: Clever Ads Banner Creator тут, щоб допомогти вам безкоштовно.
Contentdrips
contentdrips.com
Найпростіший інструмент для створення контенту для персональних брендів. Він створює фотографії, короткі відео та безперебійні дописи-каруселі для ваших оголошень в Instagram, LinkedIn і Facebook.
QwikBanners
qwikbanners.com
Запустіть кампанію в медійній мережі кількома клацаннями миші, генеруйте всі розміри за кілька секунд, не потрібні навички програмування чи дизайну
Picmaker
picmaker.com
Picmaker – розумна платформа соціальних мереж на основі ШІ! Маючи понад 1 мільйон користувачів і кількість користувачів збільшується, Picmaker — це найкраще комплексне рішення для компаній і окремих осіб, які прагнуть збільшити свою присутність у соціальних мережах. Відкривайте актуальні теми, створюйте приголомшливі дизайни, плануйте публікації, залучайте аудиторію та аналізуйте показники – усе в одному місці. Крім того, функції штучного інтелекту Picmaker допомагають вам з нескінченними пропозиціями дизайну, розумними підписами до публікацій, найкращим часом для публікації, трендовим вмістом і залишатися попереду конкурентів.
Wepik
wepik.com
Спрощений дизайн для вашого бізнесу. Відкрийте для себе та спробуйте нашу колекцію шаблонів, простих у використанні та повністю настроюваних, щоб зробити їх ідеальними для вашого малого бізнесу.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.
Snappa
snappa.com
Snappa дозволяє легко створювати будь-який тип онлайн-графіки. Користувач може створювати та публікувати зображення для соціальних мереж, блогів, оголошень тощо! Snappa допомагає людям, які не є дизайнерами, миттєво створювати онлайн-графіку. Його відео містить корисні поради та підказки для Snappa, соціальних мереж і контент-маркетингу. Користувач може використовувати Snappa для створення ескізів YouTube, фотографій обкладинок Facebook, публікацій Instagram, зображень блогів, медійної реклами тощо! Snappa була заснована в 2015 році, коли помітила, що багатьом малим підприємствам важко створювати якісну онлайн-графіку. Доступні інструменти були не тільки складними, але й забирали неймовірно багато часу. Найняти графічного дизайнера також не могло бути й мови. Відтоді компанія оптимізувала свій інструмент графічного дизайну, щоб він був максимально швидким і простим у використанні. Сьогодні Snappa використовується тисячами маркетологів, підприємців і тих, хто не займається дизайном, для створення різноманітної графіки для соціальних мереж, медійної реклами, публікацій у блогах тощо.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для дизайну та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент для всіх каналів без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули понад 3,5 мільярда користувачів. разів. Слово prezi є скороченою формою «презентація» угорською мовою.
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — це інтуїтивно зрозуміла, проста у використанні платформа візуальної комунікації для розробки візуальних зображень і перепрофілювання відео. Його інфографіка, презентація, листівка, плакат і програма для створення звітів допомагають комунікаторам розповідати історії, які мають значення та змінюють ситуацію. Донесіть свою точку зору за допомогою вражаючих презентацій, переконайте зацікавлених сторін потужними звітами та залучайте більше залучених користувачів у свій блог або соціальні медіа-платформи за допомогою візуальних матеріалів, які звертаються до вашої аудиторії. Весь процес від створення до публікації швидкий і простий – виберіть красиво оформлений шаблон, відредагуйте або перетягніть потрібні елементи та, нарешті, опублікуйте. Це так просто! Його онлайн-інструмент для редагування відео дозволяє користувачам перетворювати довгі відео, вебінари, віртуальні події, масштабування або записи веб-камери в налаштовані невеликі кліпи. Субтитри можна додавати автоматично, а відео налаштовувати для соціальних мереж Piktochart — це універсальний інструмент візуальної комунікації для професіоналів, яким потрібно регулярно створювати візуальний вміст і у яких немає часу на використання складного програмного забезпечення для розробки.
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) допомагає будь-кому в організації задовольнити постійно зростаючий попит на вміст. Просувайте свою організацію вперед і бездоганно узгоджуйте бачення вашої творчої команди з роботою ваших відділів продажів і маркетингу. За допомогою Marq ви можете створювати брошури, листівки, соціальні мережі, плакати, візитні картки тощо. Завдяки шаблонам із можливістю перетягування та функціям спільної роботи він став популярним інструментом для сучасних зайнятих маркетологів. Marq дозволяє блокувати брендинг, автоматизувати вміст і експортувати через багато соціальних/цифрових і друкованих каналів.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень зі штучним інтелектом Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти AI для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
FotoJet
fotojet.com
FotoJet — це безкоштовний онлайн-колажер і графічний дизайнер, який допоможе вам перетворити ваші фотографії на дивовижні колажі, фотокартки, графіку в соціальних мережах, постери, а потім швидко поділитися ними з родиною та друзями через Facebook, Twitter, Pinterest або Tumblr, надаючи понад 600 творчих колажів шаблони, 80+ класичних макетів колажів і 300+ професійних дизайнів. Він ідеально працює в будь-якому браузері без проблем із завантаженням і встановленням!
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate — це платформа для графічного дизайну, на якій кожен може створювати проекти, які виглядають так, ніби на це пішли години за лічені хвилини. VistaCreate є членом сімейства продуктів Vista. Разом VistaCreate, 99Designs by Vista та VistaPrint представляють партнерство з повним набором послуг у сфері дизайну, цифрового друку та друку, що підвищує присутність малих підприємств у фізичному та цифровому просторі та дає їм змогу досягти успіху. VistaCreate допомагає малим підприємствам легко створювати професійний і унікальний соціальний і цифровий контент. 99Designs від Vista дозволяє власникам бізнесу співпрацювати з професійними дизайнерами для створення ідеального логотипу, веб-сайту, упаковки або фірмових ресурсів. VistaPrint дозволяє малим підприємствам друкувати все, що їм потрібно, від брошур і наклейок до упаковки та вивісок.
Creatopy
creatopy.com
Creatopy — це платформа творчої автоматизації на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям і агентствам легко створювати, персоналізувати, масштабувати та показувати ефективні оголошення. Він оптимізує процес виробництва та доставки реклами, допомагаючи дизайнерам і маркетологам підвищити ефективність і досягти вражаючих результатів у своїх рекламних кампаніях. Ось що ви можете робити з Creatopy: - Створюйте рекламу, яка порушує шум. Створюйте привабливі реклами та запускайте ефективні кампанії. Додайте руху своїм дизайнам, легко створюючи відео та анімовані оголошення HTML5. Використовуйте дії або віджети, що натискаються, щоб створювати інтерактивні та мультимедійні оголошення, які зацікавлять вашу цільову аудиторію. - Автоматизуйте робочі процеси для максимальної продуктивності Створюйте великі обсяги рекламних оголошень за допомогою автоматизації. Створюйте варіанти за допомогою каналів даних або створюйте власні робочі процеси за допомогою дій і тригерів. Дозвольте автоматизації виконувати повторювані завдання проектування у фоновому режимі. - Миттєво створюйте кілька розмірів і варіантів оголошень Задовольняйте зростаючий попит на більше оголошень. Тепер ви можете створювати та редагувати набори оголошень одразу, працювати над певною орієнтацією макета та створювати варіанти оголошень із неймовірною швидкістю. - Запропонуйте свою кампанію в найкоротші терміни. Прискоріть запуск кампаній за допомогою Creatopy. Експортуйте оголошення в різних форматах або створюйте теги оголошень і дивіться, як ваша кампанія запрацює у вашій рекламній мережі лише кількома клацаннями. - Цільова аудиторія за допомогою персоналізованих оголошень. Показуйте рекламу, яка завжди резонуватиме з вашою аудиторією. Налаштуйте обмін повідомленнями, розташування та мову за допомогою динамічних правил і змінних для персоналізованої реклами, яка приносить бажані результати. - Підвищте ефективність кампанії за допомогою оптимізованих оголошень. Оптимізуйте ефективність своїх рекламних матеріалів за найвищим стандартом. Використовуйте інструменти тестування та аналітики кампаній, приймайте зважені рішення та коригуйте свої оголошення в реальному часі для підвищення ефективності. Виберіть план, який відповідає вашим потребам! Скористайтеся безкоштовною пробною версією, щоб випробувати плани. Кредитна картка не потрібна.
Baseline
baseline.is
Baseline — це проста у використанні платформа керування брендом, яка об’єднує керування брендом, керування цифровими активами (DAM) і створення контенту в одній безперебійній екосистемі. Розроблений для підприємств будь-якого розміру, від стартапів до агентств і великих підприємств, Baseline дає змогу командам створювати, керувати та розгортати узгоджену взаємодію з брендом у всіх точках взаємодії. Ключові особливості: * Створення посібника з бренду: легко створюйте та діліться професійними принципами бренду, забезпечуючи узгодженість у вашій організації. * Управління цифровими активами (DAM): централізуйте, упорядковуйте та діліться активами бренду за допомогою інтуїтивно зрозумілих тегів і потужних можливостей пошуку. * Редактор дизайну: створюйте дизайн бренду з прямим доступом до активів вашого бренду, кольорів і шрифтів. * Бібліотека шаблонів: використовуйте настроювані фірмові шаблони для різних маркетингових матеріалів. * Інструменти для співпраці: сприяйте командній роботі за допомогою дозволів на основі ролей, робочих процесів затвердження та функцій співпраці в реальному часі. * Контроль версій: відстежуйте зміни, керуйте редакціями та легко повертайтеся до попередніх версій активів. Baseline виділяється своїм бюджетним підходом і простотою використання. Він зосереджений на стабільності бренду без головного болю. Незалежно від того, чи є ви малим підприємством, яке створює фірмову ідентичність, зростаючою компанією, яка керує декількома брендами, чи великим підприємством, яке підтримує глобальний бренд, Baseline надає інструменти та гнучкість для покращення процесу керування вашим брендом. З його зручним інтерфейсом, потужними функціями та масштабованою архітектурою Baseline — це більше, ніж просто DAM або інструмент для проектування — це повна платформа взаємодії з брендом, яка розвивається разом із вашим бізнесом, перетворюючи керування брендом із виклику на конкурентну перевагу.
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio — це комплексна платформа для графічного та рухового дизайну, яка дозволяє користувачам легко створювати переконливі маркетингові ресурси. Завдяки зручному інтерфейсу та багатству функцій, включаючи можливості дизайну, анімації та макетів, він спрощує творчий процес, дозволяючи користувачам економити час і гроші. Він має велику бібліотеку вмісту, включаючи різні шаблони та макети, інтеграцію з популярними інструментами, що робить його важливим інструментом для творчих команд і маркетологів.
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