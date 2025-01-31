Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами - Найпопулярніші застосунки - Судан

Rocketium

rocketium.com

Rocketium — це гнучка платформа CreativeOps, яка допомагає підприємствам виводити свої комунікації на ринок швидше та з меншими витратами. Завдяки об’єднанню потужності творчого виробництва на основі штучного інтелекту, безперебійних творчих операцій і потужної творчої аналітики, Rocketium допомагає підприємствам робити більше за допомогою наявних команд, процесів та інструментів. Rocketium фінансується такими інвесторами, як 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures і Emergent Ventures. Rocketium оптимізує корпоративні CreativeOps за допомогою: 1. Творче виробництво на основі ШІ: Створюйте індивідуальні оголошення в масштабі та автоматично адаптуйте їх до різних розмірів для різних каналів. Миттєво створюйте варіанти для персоналізації та експериментів за допомогою простого імпорту електронної таблиці. Згенеруйте контекстну копію для експериментів із копірайтером AI. Оптимізуйте формати та розміри відповідно до вказівок платформи та публікуйте безпосередньо за допомогою бездоганної інтеграції. 2. Безперервні непроектні операції: Прискорення терміну служби за допомогою плавних непроектних операцій. Переглядайте всі проекти в Центрі дій з висоти пташиного польоту. Створюйте креативні завдання, розумійте пропускну здатність команди та призначайте творчі проекти на дошці Kanban. Централізуйте, організуйте та оптимізуйте ресурси для виробництва в медіа-бібліотеці. Усуньте численні перевороти за допомогою коментарів безпосередньо до дизайну. Забезпечте відповідність бренду без зусиль за допомогою автоматизованих перевірок відповідності бренду. 3. Потужна креативна аналітика: Централізуйте дані про ефективність з усіх рекламних платформ в одному місці. Отримайте статистику на творчому рівні, щоб визначити вплив творчих рішень на ефективність. Візуалізуйте статистичні дані за допомогою різноманітних віджетів і діліться інформаційною панеллю або спеціально створеними звітами з зацікавленими сторонами для оновлення на основі даних. Розподіліть бюджети кампаній на виграшні креативи за допомогою аналітичних даних про конкурентів і галузі, а також аналізу ефективності минулих кампаній. Розширте можливості дизайнерів за допомогою рекомендацій щодо дизайну, підкріплених розумінням, для створення ефективних оголошень. Приєднуйтеся до провідних світових брендів, таких як Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche та багатьох інших, щоб стимулювати розвиток вашого бізнесу за допомогою гнучкого CreativeOps. Кілька компаній зі списку Fortune 500 і Global 2000 використовують Rocketium для оптимізації своїх CreativeOps. У 2023 році Rocketium інтегрував потужність генеративного штучного інтелекту на свою платформу, щоб допомогти підприємствам вийти на наступний рівень зростання.