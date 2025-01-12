Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами - Найпопулярніші застосунки - Сен-Пʼєр і Мікелон

Snapied

snapied.com

Snapied — це простий, але потужний онлайн-інструмент для графічного дизайну, який допомагає як професіоналам, так і недизайнерам легко та швидко створювати дивовижні проекти. З: Для чого використовується Snapied? A: Створення дизайну може бути дуже складним. Особливо для підприємств, які не мають часу чи грошей інвестувати в професійних дизайнерів. Вам потрібен професійний дизайн, щоб виділятися в натовпі. Snapied допомагає вам досягти цього, пропонуючи безкоштовну платформу графічного дизайну, просту у використанні та дозволяє навіть недизайнерам легко та швидко створювати приголомшливі проекти. З: Що таке Snapied і чим він відрізняється від інших платформ дизайну? A: Snapied — це БЕЗКОШТОВНА платформа для графічного дизайну, яка допомагає як професіоналам, так і недизайнерам легко та швидко створювати дивовижні дизайни. Спробуйте зараз: https://www.Snapied.com Ось деякі переваги. Простота у використанні: Snapied — це проста у використанні онлайн-платформа графічного дизайну, яка дозволяє безкоштовно створювати та керувати маркетинговими матеріалами професійної якості. Величезна колекція цитат майже у всіх категоріях. Видалення фону: одним клацанням миші можна видалити будь-який фон зображення. Кілька сторінок і шарів. Створіть кілька робочих областей і запросіть свою команду до спільної роботи. Палітра кольорів: спробуйте різні комбінації кольорів, перш ніж завершити свій дизайн. Фірмове оформлення та попередні налаштування: збережіть шрифти, кольори, логотип і положення логотипу вашого бренду для єдиного вигляду в усіх дизайнах. Snapied не обмежує кількість брендів, які ви створюєте. Шрифти: Snapied дозволяє вибрати шрифт зі списку поширених шрифтів, а також дозволяє завантажувати файли шрифтів. Змінити розмір дизайну: змініть розмір зображення до певного розміру. Розділіть зображення на менші сітки. Вибрані елементи: ви можете позначити шаблон, зображення, ілюстрацію, цитату тощо, щоб використовувати їх пізніше. Мільйони значків, ілюстрацій та елементів. Вбудовуваний редактор дизайну: так, редактор дизайну Snapied можна вбудовувати. У вас є веб-сайт і ви хочете вміти створювати графіку. Вам потрібен білий редактор графічного дизайну, щоб його можна було вбудувати у ваш веб-сайт або платформу. Snapied для вас! Параметри завантаження: наразі Snapied пропонує такі формати імпорту: JPG PNG SVG Webp PDF (одна та кілька сторінок) Прозорі зображення та шкала якості від 1x до 5x. Snapied за замовчуванням завантажує зображення з роздільною здатністю 300 dpi.