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Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами - Найпопулярніші застосунки - Бурунді
Програмне забезпечення для дизайну медійної реклами дозволяє користувачам створювати візуальні елементи різних розмірів спеціально для цифрових рекламних кампаній. Маркетингові та рекламні команди можуть використовувати це програмне забезпечення для створення графічних оголошень, які рекламують їхні продукти або забезпечують заклик до дії, і все це без потреби дизайнера. За допомогою програмного забезпечення для дизайну медійної реклами користувачі можуть створювати статичні, анімовані чи інтерактивні банери. Вони можуть завантажувати власні зображення або використовувати бібліотеку готових шаблонів, які зазвичай пропонують ці інструменти. Після створення оголошення користувачі можуть переконатися, що воно охопить потрібну аудиторію, використовуючи параметри націлювання, ключові слова та функції ремаркетингу, надані програмним забезпеченням. Для ефективного використання цих інструментів не потрібні попередні технічні знання, оскільки вони зазвичай містять можливості редагування за допомогою перетягування. Також доступні додаткові функції редагування, такі як додавання різних фонів і зображень. Програмне забезпечення зазвичай дозволяє зберігати зображення у різних форматах файлів. Крім того, за допомогою цих рішень можна відстежувати ефективність реклами, і користувачі можуть вносити зміни в режимі реального часу, щоб переконатися, що їх реклама відповідає їхнім конкретним цілям.
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Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за доп...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (колишня Crello) — це платформа графічного дизайну, на якій будь-хто може швидко створювати захоплюючі проекти для будь-якої галузі чи випадку — навички дизайну необов’язкові. Почніть із вибору з понад 150 тисяч професійно розроблених шаблонів, які вже попередньо відформатовані та настро...
Animaker
animaker.com
Animaker руйнує те, як компанії навчають, навчають, мотивують, продають, спілкуються, переглядають і розповсюджують контент за допомогою DIY професійних живих та/або анімаційних відео за лічені хвилини. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech є одними з 15 мільйонів користувачів у 220 кр...
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...
Artboard Studio
artboard.studio
Artboard Studio — це комплексна платформа для графічного та рухового дизайну, яка дозволяє користувачам легко створювати переконливі маркетингові ресурси. Завдяки зручному інтерфейсу та багатству функцій, включаючи можливості дизайну, анімації та макетів, він спрощує творчий процес, дозволяючи корис...
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — це інтуїтивно зрозуміла, проста у використанні платформа візуальної комунікації для розробки візуальних зображень і перепрофілювання відео. Його інфографіка, презентація, листівка, плакат і програма для створення звітів допомагають комунікаторам розповідати історії, які мають значення т...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Wepik
wepik.com
Спрощений дизайн для вашого бізнесу. Відкрийте для себе та спробуйте нашу колекцію шаблонів, простих у використанні та повністю настроюваних, щоб зробити їх ідеальними для вашого малого бізнесу.
Snappa
snappa.com
Snappa дозволяє легко створювати будь-який тип онлайн-графіки. Створюйте та публікуйте зображення для соціальних мереж, блогів, оголошень тощо!
Creatopy
creatopy.com
Creatopy — це платформа творчої автоматизації на основі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям і агентствам легко створювати, персоналізувати, масштабувати та показувати ефективні оголошення. Він оптимізує процес виробництва та доставки реклами, допомагаючи дизайнерам і маркетологам підвищити е...
FotoJet
fotojet.com
FotoJet — це безкоштовний онлайн-колажер і графічний дизайнер, який допоможе вам перетворити ваші фотографії на дивовижні колажі, фотокартки, графіку в соціальних мережах, постери, а потім швидко поділитися ними з родиною та друзями через Facebook, Twitter, Pinterest або Tumblr, забезпечуючи понад 6...
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) допомагає будь-кому в організації задовольнити постійно зростаючий попит на вміст. Просувайте свою організацію вперед і бездоганно узгоджуйте бачення вашої творчої команди з роботою ваших відділів продажів і маркетингу. За допомогою Marq ви можете створювати брошури, флаєри,...
ellty
ellty.com
Простий онлайн-інструмент графічного дизайну дозволяє легко створювати будь-який тип вмісту. Створюйте приголомшливі зображення для будь-яких соціальних мереж, листівки, логотипи, презентації тощо.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker – розумна платформа соціальних мереж на основі ШІ! Маючи понад 1 мільйон користувачів і кількість користувачів збільшується, Picmaker — це найкраще комплексне рішення для компаній і окремих осіб, які прагнуть збільшити свою присутність у соціальних мережах. Відкривайте актуальні теми, ств...
Baseline
baseline.is
Надзвичайно проста платформа брендингу. Baseline робить все, що пов’язано з брендингом, надзвичайно простим для всіх, завдяки поєднанню брендингу з автоматизацією. Це допоможе вам створити надійний посібник із використанням простих кроків, а потім використовувати активи вашого бренду для автоматично...
Fluid Ads
fluidads.com
У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точ...
Snapied
snapied.com
Snapied — це простий, але потужний онлайн-інструмент для графічного дизайну, який допомагає як професіоналам, так і недизайнерам легко та швидко створювати дивовижні проекти. З: Для чого використовується Snapied? A: Створення дизайну може бути дуже складним. Особливо для підприємств, які не мають ча...
PandaSuite
pandasuite.com
Найбільш інтерактивний конструктор без коду. PandaSuite, розроблений паризькою командою та запущений у 2015 році, є простою та креативною платформою SaaS для створення програм та інтерактивного досвіду без рядка коду. Створюйте візуально за допомогою PandaSuite Studio: проектуйте свої екрани, грайте...
Clever Ads
cleverads.com
Створюйте ефективні медійні оголошення Google за допомогою Clever Ads Banner Creator. Незалежно від того, чи хочете ви створити банерну рекламу вручну чи створити її автоматично: Clever Ads Banner Creator тут, щоб допомогти вам безкоштовно.
Viewst
viewst.com
Досягнення термінів. Зміст масштабу. Підвищення креативного виробництва Єдиний робочий простір, який дозволяє створювати, співпрацювати та запускати рекламу в масштабі. Viewst дозволяє командам дизайнерів і маркетингу примножувати творчий об’єм і різноманітність, швидше виходити на ринок і перемагат...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — це хмарне програмне забезпечення для графічного дизайну, яке допомагає користувачам створювати листівки, плакати, брошури, візитні картки, запрошення, біодані або резюме, рекламу в соціальних мережах тощо за допомогою понад 10 000 приголомшливих шаблонів дизайну. Не потрібні навички гр...
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-виробник банерів HTML5, який дозволяє створювати анімовані та статичні банери HTML5/AMP HTML/GIF без навичок програмування. Створюйте власні рекламні банери або використовуйте професійні шаблони — заощаджуйте час і гроші.
Designstripe
designstripe.com
Дизайни соціальних мереж в один клік. Дописи в соціальних мережах для Instagram, Facebook, LinkedIn і X за запитом і на замовлення. Designstripe пропонує розумні інструменти дизайну для всіх. Компанію було засновано на початку 2020 року з баченням створення повністю наскрізної віртуальної студії диз...
Contentdrips
contentdrips.com
Найпростіший інструмент для створення контенту для персональних брендів. Він створює фотографії, короткі відео та безперебійні дописи-каруселі для ваших оголошень в Instagram, LinkedIn і Facebook.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — це універсальне рішення для початківців цифрових маркетологів, яке охоплює все для створення онлайн-рекламної кампанії.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — це потужна платформа, де ви можете створювати, керувати, перекладати, розповсюджувати та планувати всі свої оголошення в одному місці. За допомогою BannerNow ви можете створювати канали даних у реальному часі у своїх оголошеннях, гарантуючи, що ваша аудиторія завжди бачитиме найновішу ін...
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid спеціально розроблена як біла мітка, вбудована платформа для виробництва медійної реклами для DSP та інших автоматизованих маркетингових платформ, багатоканальних платформ
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — це гнучка платформа CreativeOps, яка допомагає підприємствам виводити свої комунікації на ринок швидше та з меншими витратами. Завдяки об’єднанню потужності творчого виробництва на основі штучного інтелекту, безперебійних творчих операцій і потужної творчої аналітики, Rocketium допомагає...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — це платформа креативного керування, яка дозволяє рекламодавцям і агентствам створювати, публікувати й оптимізувати цифрові оголошення у великих масштабах. Спрощуючи й автоматизуючи виробництво цифрової реклами, ми розкриваємо весь потенціал цифрової реклами. Bannerwise має інтеграцію з ...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — це датська платформа дизайну, створена для команд цифрового маркетингу та дизайнерів, яка дає їм змогу створювати найкращі у своєму класі оголошення для відображення та соціальних медіа. Як правило, виготовлення стандартного банерного пакету 5 форматів займає 5 годин. Ми бачимо, що наші кори...
Flexitive
flexitive.com
Flexitive допомагає світовим брендам і агентствам автоматизувати виробництво та розповсюдження багатоканального дизайну. Використовуючи вдосконалений адаптивний дизайн і динамічну креативну технологію виробництва, маркетингові та дизайнерські групи можуть працювати разом, щоб масштабувати свої візуа...
QwikBanners
qwikbanners.com
Запустіть кампанію в медійній мережі кількома клацаннями миші, генеруйте всі розміри за кілька секунд, не потрібні навички програмування чи дизайну