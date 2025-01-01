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Програмне забезпечення для цифрового пошуку шляху
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Програмне забезпечення для цифрового пошуку шляху - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для цифрового пошуку маршрутів дозволяє підприємствам створювати цифрові карти та тури для своїх клієнтів. Це програмне забезпечення насамперед обслуговує дві групи: компанії, яким потрібно відображати свої макети, наприклад, у туристичній індустрії, та клієнтів, які використовують карти для навігації. Доступ до карт, створених за допомогою цього програмного забезпечення, можна отримати через мобільний додаток, інтерактивний сенсорний кіоск або веб-додаток. Аеропорти, університетські містечка, торговельні центри, лікарні, конференц-центри, історичні пам’ятки та музеї часто використовують цифрове програмне забезпечення для орієнтування, оскільки ці місця часто великі, і в них складно орієнтуватися без сторонньої допомоги. Використовуючи інтерактивні карти, користувачі можуть легко знайти своє поточне місцезнаходження та бажані пункти призначення, підвищуючи задоволеність і покращуючи рух транспорту всередині приміщення. Підприємства, які використовують цифрове програмне забезпечення для визначення шляху, можуть налаштувати свої карти чи тури, додаючи текст, зображення, відео та аудіо відповідно до своїх конкретних потреб. Програмне забезпечення також підтримує кілька мов для різноманітної аудиторії. Крім того, деякі цифрові рішення для визначення маршруту включають функції аналітики, які дозволяють підприємствам відстежувати демографічні показники та поведінку відвідувачів під час їхнього переміщення комплексом.

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Robin

Robin

robinpowered.com

Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.

Purple

Purple

purple.com

Purple покращує зв'язок відвідувачів з просторами, надаючи рішення для роздрібної торгівлі та інших галузей шляхом аналізу поведінки відвідувачів.

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob - це платформа для автоматизації роздрібної торгівлі, яка пропонує рішення для управління дисплеями, фоновою музикою та персоналом.

Mappedin

Mappedin

mappedin.com

Mappedin - це програма для створення інтерактивних 3D-карт закритих приміщень та навігації, яка підтримує реальний моніторинг та спільну роботу з картами.

Wemap

Wemap

getwemap.com

Wemap - це сервіс для створення та управління картами з можливістю інтеграції з іншими системами, що полегшує навігацію та обмін інформацією на основі місцезнаходження.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.

Calven

Calven

calven.com

Calven — платформа для управління досвідом працівників і робочими процесами, що підтримує гібридну роботу та оптимізацію офісу.

MAPIQ

MAPIQ

mapiq.com

MAPIQ - це додаток для управління робочими просторами, що дозволяє резервувати столи та кімнати, аналізувати використання офісу та підтримувати гібридні зустрічі.

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

Wayleadr - платформа для управління об'єктами, що забезпечує розумну навігацію, паркування та контроль доступу в корпоративних, лікарняних та торгових середовищах.

Freespace

Freespace

afreespace.com

Freespace - додаток для бронювання робочих місць та взаємозв'язку з колегами, що надає аналітику та моніторинг зайнятості приміщень.

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Програмне забезпечення для цифрового пошуку шляху - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog