Програмне забезпечення для цифрового пошуку шляху - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для цифрового пошуку маршрутів дозволяє підприємствам створювати цифрові карти та тури для своїх клієнтів. Це програмне забезпечення насамперед обслуговує дві групи: компанії, яким потрібно відображати свої макети, наприклад, у туристичній індустрії, та клієнтів, які використовують карти для навігації. Доступ до карт, створених за допомогою цього програмного забезпечення, можна отримати через мобільний додаток, інтерактивний сенсорний кіоск або веб-додаток. Аеропорти, університетські містечка, торговельні центри, лікарні, конференц-центри, історичні пам’ятки та музеї часто використовують цифрове програмне забезпечення для орієнтування, оскільки ці місця часто великі, і в них складно орієнтуватися без сторонньої допомоги. Використовуючи інтерактивні карти, користувачі можуть легко знайти своє поточне місцезнаходження та бажані пункти призначення, підвищуючи задоволеність і покращуючи рух транспорту всередині приміщення. Підприємства, які використовують цифрове програмне забезпечення для визначення шляху, можуть налаштувати свої карти чи тури, додаючи текст, зображення, відео та аудіо відповідно до своїх конкретних потреб. Програмне забезпечення також підтримує кілька мов для різноманітної аудиторії. Крім того, деякі цифрові рішення для визначення маршруту включають функції аналітики, які дозволяють підприємствам відстежувати демографічні показники та поведінку відвідувачів під час їхнього переміщення комплексом.
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Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забезпечення для бронювання столів і кімнат, автоматизації та аналітики. Тисячі компаній, як-от RiotGames, Politico, TripAdvisor, покладаються на платформу керування робочим місцем Robin, щоб максимально підвищити продуктивність і зменшити тертя в офісі. Ми допомагаємо оптимізувати їхній простір за допомогою провідного програмного забезпечення для столів і номерів, автоматизації та аналітики.
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у понад 70 000 закладів. Завдяки службам локації Purple у приміщеннях компанії змогли покращити враження від відвідувачів, розуміючи, ким є їхні відвідувачі та як вони поводяться, коли перебувають на місці. Завдяки цим знанням компанії приймають орієнтовані на аналіз рішення щодо оптимізації операцій і збільшення потоків доходу.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід роботи на робочому місці з простими інструментами комунікації та космосу, які ваша команда повинна залишатися на зв’язку, будь то на роботі, вдома чи в дорозі. AppSpace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам, щоб допомогти їм спілкуватися зі своїми командами та модернізувати свій гібридний досвід роботи на робочому місці. Ми з гордістю допомагаємо нашим клієнтам забезпечити сучасний досвід роботи на робочому місці, об'єднати культуру бренду та покращити комунікації.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin - це програма для створення інтерактивних 3D-карт закритих приміщень та навігації, яка підтримує реальний моніторинг та спільну роботу з картами.
KABOB
kabob.io
Kabob - це платформа для автоматизації роздрібної торгівлі, яка пропонує рішення для управління дисплеями, фоновою музикою та персоналом.
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми вважаємо, що те, як ваші працівники приходять на роботу, може змінити настрій та цінність вашого бізнесу. Як світова платформа прибуття №1, Wayleadr допомагає більшості людей приїхати легше, швидше і з меншим стресом. Перетворюючи свої фізичні простори, як паркування, столи та кімнати для зустрічей, на розумні, відображені та миттєво доступні простори, Wayleadr створює досвід приїзду без тертя, який дозволяє всім типам підприємств сприяти ефективності, яка створює гармонію та підвищення продуктивності. Відвідайте Wayleadr.com сьогодні, щоб зрозуміти, чому сьогоднішні компанії 21 століття, такі як OpenAI, Uber та Sanofi, вибирають Wayleadr, щоб допомогти своїм працівникам приїхати легше.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у реальному часі, керування гнучкими робочими політиками та створення бездоганної роботи на робочому місці.
Calven
calven.com
Зустрічайте Calven. Ласкаво просимо до технологічної платформи на робочому місці, яка забезпечує майбутнє роботи, поєднуючи досвід співробітників і роботу на робочому місці. Calven розширює можливості співробітників, роботодавців і керівників команд, розблоковуючи гібридну роботу, створюючи неймовірні враження на робочому місці незалежно від того, де ми працюємо, і оптимізуючи офіс, коли це необхідно. Ми дозволяємо організаціям розробляти, впроваджувати, керувати та вимірювати майбутні робочі політики та процеси, щоб створити найкращий досвід для співробітників і офісу.
Wemap
getwemap.com
Wemap пропонує повне рішення для імпорту вашого вмісту (визначних місць, подій) на карту, надійного обслуговування в масштабі та представлення його користувачам у привабливому та ретельно розробленому користувацькому інтерфейсі. Використання Wemap надає численні переваги перед рішеннями «створюйте власні», включаючи швидший час виходу на ринок, нижчі витрати на технічне обслуговування та найкращий досвід роботи з усіма пристроями. Ви можете досягти всього цього, зберігаючи повний контроль над вмістом і його зовнішнім виглядом. Wemap використовує унікальну технологію, щоб направляти та надихати вашу аудиторію картами та доповненою реальністю. Платформа Wemap має все, що вам потрібно, від карти вручну до необмеженої кількості карт промислового масштабу з кількома додатками.
Freespace
afreespace.com
Freespace, зареєстрована у Великій Британії компанія, з 2015 року є лідером у сфері дизайну робочих місць і технологічних рішень. Ми пишаємося тим, що є єдиним постачальником інтегрованих операційних систем для робочих місць, здатних надавати рішення за допомогою власних розробок. Наше власне апаратне забезпечення IP, власно розроблені датчики та власні програмні рішення, зокрема додаток для співробітників і аналітичний портал, відрізняють нас від конкурентів. Ми обслуговуємо понад 40 клієнтів у всьому світі, керуючи понад 185 000 робочих місць. Основні переваги: • Правильний розмір, правильний дизайн: скорочення витрат на нерухомість та оптимізація конфігурації простору. • Розумна автоматизація будівель: зниження викидів вуглецю та скорочення експлуатаційних витрат. • Винятковий досвід співробітників: покращуйте співпрацю, продуктивність і добробут співробітників. Наша інтегрована робоча операційна система (IWOS) — це повністю власне та автономне рішення Freespace, що працює в екосистемі, сумісній із ISO 27001. Це модульна система, яка дає нам змогу створювати повні інтелектуальні будівельні рішення або запроваджувати окремі елементи, як-от датчики присутності, щоб надавати інформацію про використання простору. Функції:- • Аналітика робочого місця та статистичні дані в режимі реального часу • Датчики контролюють заповнюваність, кількість людей і якість повітря • Додаток для співробітників для резервування місця та зв’язку з колегами • Інтерактивні цифрові вивіски • Інструменти та інтеграції динамічного управління простором • Рішення для керування енергією та ризиками
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