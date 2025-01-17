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Програмне забезпечення для цифрового пошуку шляху - Найпопулярніші застосунки - Палау
Програмне забезпечення для цифрового пошуку маршрутів дозволяє підприємствам створювати цифрові карти та тури для своїх клієнтів. Це програмне забезпечення насамперед обслуговує дві групи: компанії, яким потрібно відображати свої макети, наприклад, у туристичній індустрії, та клієнтів, які використовують карти для навігації. Доступ до карт, створених за допомогою цього програмного забезпечення, можна отримати через мобільний додаток, інтерактивний сенсорний кіоск або веб-додаток. Аеропорти, університетські містечка, торговельні центри, лікарні, конференц-центри, історичні пам’ятки та музеї часто використовують цифрове програмне забезпечення для орієнтування, оскільки ці місця часто великі, і в них складно орієнтуватися без сторонньої допомоги. Використовуючи інтерактивні карти, користувачі можуть легко знайти своє поточне місцезнаходження та бажані пункти призначення, підвищуючи задоволеність і покращуючи рух транспорту всередині приміщення. Підприємства, які використовують цифрове програмне забезпечення для визначення шляху, можуть налаштувати свої карти чи тури, додаючи текст, зображення, відео та аудіо відповідно до своїх конкретних потреб. Програмне забезпечення також підтримує кілька мов для різноманітної аудиторії. Крім того, деякі цифрові рішення для визначення маршруту включають функції аналітики, які дозволяють підприємствам відстежувати демографічні показники та поведінку відвідувачів під час їхнього переміщення комплексом.
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Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забезпечення для бронювання столів і кімнат, автоматизації та аналітики. Тисячі компаній, як-от RiotGames, Politico, TripAdvisor, покладаються на платформу керування робочим місцем Robin, щоб максимально підвищити продуктивність і зменшити тертя в офісі. Ми допомагаємо оптимізувати їхній простір за допомогою провідного програмного забезпечення для столів і номерів, автоматизації та аналітики.
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у понад 70 000 закладів. Завдяки службам локації Purple у приміщеннях компанії змогли покращити враження від відвідувачів, розуміючи, ким є їхні відвідувачі та як вони поводяться, коли перебувають на місці. Завдяки цим знанням компанії приймають орієнтовані на аналіз рішення щодо оптимізації операцій і збільшення потоків доходу.
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам клієнтів, які довіряють нам допомогу в спілкуванні з їхніми командами та модернізацію гібридного робочого середовища. Ми пишаємося тим, що допомагаємо нашим клієнтам створити сучасний досвід роботи, уніфікувати культуру бренду та покращити комунікацію.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі реального часу. Потужна платформа інтелектуального картографування приміщень, Mappedin, надає вам передову систему картографування та інтуїтивно зрозумілі програми для пошуку шляху. Джерело правди для ваших карт нерухомості, наш редактор карт створює співпрацю між організаціями для підтримки точних карт і даних про місцезнаходження в режимі реального часу.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, які допомагають компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які пропонує Kabob, включають: * Дисплеї – рішення для керування цифровими вивісками для централізованого керування та синхронізації вмісту на кількох дисплеях і пристроях. * BGM (фонова музика) – керування аудіо в магазині, що дозволяє дистанційно керувати та оновлювати фонову музику та рекламні повідомлення. * Управління персоналом - інструменти для навчання, планування та управління персоналом магазину. На додаток до основних додатків, Kabob пропонує низку розширень додатків для підтримки маркетингу, операцій та інших бізнес-функцій, таких як: * Цифровий маркетинг – інструменти для керування вмістом, багатоканального маркетингу та онлайн-опитувань. * Автоматизація операцій - рішення для формування черги замовлень, резервування та керування столиками, а також синхронізації дошки меню. * AIoT (Artificial Intelligence of Things) — інтелектуальні системи для дистанційного керування пристроями, розпізнавання обличчя, моніторингу соціального дистанціювання та відстеження зайнятості столиків. * Управління персоналом - інструменти для навчання, планування та управління персоналом магазину. Kabob позиціонує себе як універсальну платформу для мережевих брендів, пропонуючи комплексний набір хмарних рішень для оптимізації та автоматизації різних аспектів роздрібних операцій. Платформа стверджує, що забезпечує кросплатформну підтримку, масштабованість і легку інтеграцію зі сторонніми системами. Компанія представлена в усьому світі з прямими філіями в материковому Китаї, Тайвані, Сінгапурі та Японії, а також партнерами-посередниками в Канаді та Австралії. Kabob обслуговує різноманітні галузі, включаючи мережі фаст-фудів, конвеєрні суші-ресторани, скандинавські домашні бренди та навіть кафе VR у Сполучених Штатах. Kabob Retail Cloud виглядає надійною та універсальною технологічною платформою роздрібної торгівлі, спрямованою на те, щоб допомогти мережевим компаніям оптимізувати свою діяльність, покращити взаємодію з клієнтами та підвищити ефективність завдяки використанню AI, IoT та хмарних рішень.
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми віримо, що те, як ваші співробітники приходять на роботу, може змінити настрій і цінність вашого бізнесу. Будучи платформою №1 у світі для прибуття, Wayleadr допомагає більшій кількості людей прибувати легше, швидше та з меншим стресом. Wayleadr перетворює ваші фізичні простори, як-от паркування, робочі столи та кімнати для переговорів, на розумні, нанесені на карту та миттєво доступні простори. Wayleadr забезпечує зручне прибуття, що дозволяє підприємствам усіх типів підвищувати ефективність, створюючи гармонію та підвищуючи продуктивність. Відвідайте wayleadr.com сьогодні, щоб дізнатися, чому сучасні компанії 21-го століття, такі як OpenAI, Uber і Sanofi, обирають Wayleadr, щоб допомогти своїм співробітникам приїхати легше.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у реальному часі, керування гнучкими робочими політиками та створення бездоганної роботи на робочому місці.
Calven
calven.com
Зустрічайте Calven. Ласкаво просимо до технологічної платформи на робочому місці, яка забезпечує майбутнє роботи, поєднуючи досвід співробітників і роботу на робочому місці. Calven розширює можливості співробітників, роботодавців і керівників команд, розблоковуючи гібридну роботу, створюючи неймовірні враження на робочому місці незалежно від того, де ми працюємо, і оптимізуючи офіс, коли це необхідно. Ми дозволяємо організаціям розробляти, впроваджувати, керувати та вимірювати майбутні робочі політики та процеси, щоб створити найкращий досвід для співробітників і офісу.
Wemap
getwemap.com
Wemap пропонує повне рішення для імпорту вашого вмісту (визначних місць, подій) на карту, надійного обслуговування в масштабі та представлення його користувачам у привабливому та ретельно розробленому користувацькому інтерфейсі. Використання Wemap надає численні переваги перед рішеннями «створюйте власні», включаючи швидший час виходу на ринок, нижчі витрати на технічне обслуговування та найкращий досвід роботи з усіма пристроями. Ви можете досягти всього цього, зберігаючи повний контроль над вмістом і його зовнішнім виглядом. Wemap використовує унікальну технологію, щоб направляти та надихати вашу аудиторію картами та доповненою реальністю. Платформа Wemap має все, що вам потрібно, від карти вручну до необмеженої кількості карт промислового масштабу з кількома додатками.
Freespace
afreespace.com
Freespace, зареєстрована у Великій Британії компанія, з 2015 року є лідером у сфері дизайну робочих місць і технологічних рішень. Ми пишаємося тим, що є єдиним постачальником інтегрованих операційних систем для робочих місць, здатних надавати рішення за допомогою власних розробок. Наше власне апаратне забезпечення IP, власно розроблені датчики та власні програмні рішення, зокрема додаток для співробітників і аналітичний портал, відрізняють нас від конкурентів. Ми обслуговуємо понад 40 клієнтів у всьому світі, керуючи понад 185 000 робочих місць. Основні переваги: • Правильний розмір, правильний дизайн: скорочення витрат на нерухомість та оптимізація конфігурації простору. • Розумна автоматизація будівель: зниження викидів вуглецю та скорочення експлуатаційних витрат. • Винятковий досвід співробітників: покращуйте співпрацю, продуктивність і добробут співробітників. Наша інтегрована робоча операційна система (IWOS) — це повністю власне та автономне рішення Freespace, що працює в екосистемі, сумісній із ISO 27001. Це модульна система, яка дає нам змогу створювати повні інтелектуальні будівельні рішення або запроваджувати окремі елементи, як-от датчики присутності, щоб надавати інформацію про використання простору. Функції:- • Аналітика робочого місця та статистичні дані в режимі реального часу • Датчики контролюють заповнюваність, кількість людей і якість повітря • Додаток для співробітників для резервування місця та зв’язку з колегами • Інтерактивні цифрові вивіски • Інструменти та інтеграції динамічного управління простором • Рішення для керування енергією та ризиками