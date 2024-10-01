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Програмне забезпечення для цифрового пошуку шляху - Найпопулярніші застосунки - Болгарія
Програмне забезпечення для цифрового пошуку маршрутів дозволяє підприємствам створювати цифрові карти та тури для своїх клієнтів. Це програмне забезпечення насамперед обслуговує дві групи: компанії, яким потрібно відображати свої макети, наприклад, у туристичній індустрії, та клієнтів, які використовують карти для навігації. Доступ до карт, створених за допомогою цього програмного забезпечення, можна отримати через мобільний додаток, інтерактивний сенсорний кіоск або веб-додаток. Аеропорти, університетські містечка, торговельні центри, лікарні, конференц-центри, історичні пам’ятки та музеї часто використовують цифрове програмне забезпечення для орієнтування, оскільки ці місця часто великі, і в них складно орієнтуватися без сторонньої допомоги. Використовуючи інтерактивні карти, користувачі можуть легко знайти своє поточне місцезнаходження та бажані пункти призначення, підвищуючи задоволеність і покращуючи рух транспорту всередині приміщення. Підприємства, які використовують цифрове програмне забезпечення для визначення шляху, можуть налаштувати свої карти чи тури, додаючи текст, зображення, відео та аудіо відповідно до своїх конкретних потреб. Програмне забезпечення також підтримує кілька мов для різноманітної аудиторії. Крім того, деякі цифрові рішення для визначення маршруту включають функції аналітики, які дозволяють підприємствам відстежувати демографічні показники та поведінку відвідувачів під час їхнього переміщення комплексом.
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Robin
robinpowered.com
Хочете менше плутанини та більше ясності? Упевнено керуйте своїм офісним простором. Robin — це платформа керування робочим місцем, яка оптимізує процеси для підвищення продуктивності в офісі. Ми допомагаємо глобальним організаціям оптимізувати їхні приміщення за допомогою передового програмного забе...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у п...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin є основоположним рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі...
Wemap
getwemap.com
Wemap пропонує повне рішення для імпорту вашого вмісту (визначних місць, подій) на карту, надійного обслуговування в масштабі та представлення його користувачам у привабливому та ретельно розробленому користувацькому інтерфейсі. Використання Wemap надає численні переваги перед рішеннями «створюйте в...
Calven
calven.com
Зустрічайте Calven. Ласкаво просимо до технологічної платформи на робочому місці, яка забезпечує майбутнє роботи, поєднуючи досвід співробітників і роботу на робочому місці. Calven розширює можливості співробітників, роботодавців і керівників команд, розблоковуючи гібридну роботу, створюючи неймовір...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq — це платформа досвіду на робочому місці, яка дозволяє організаціям керувати офісним простором, одночасно ідеально синхронізуючи стратегію нерухомості та досвід співробітників. Ми надаємо робочим групам зручні інструменти для впевненої оптимізації їхнього робочого простору на основі даних у ре...
Wayleadr
wayleadr.com
У Wayleadr ми віримо, що те, як ваші співробітники приходять на роботу, може змінити настрій і цінність вашого бізнесу. Будучи платформою №1 у світі для прибуття, Wayleadr допомагає більшій кількості людей прибувати легше, швидше та з меншим стресом. Wayleadr перетворює ваші фізичні простори, як-от ...
Appspace
appspace.com
Створіть винятковий досвід спільної роботи на робочому місці за допомогою простих інструментів спілкування та керування простором, необхідних вашій команді, щоб залишатися на зв’язку, незалежно від того, чи вони на роботі, удома чи в дорозі. Appspace пропонує глобальні рішення та підтримку тисячам к...
Freespace
afreespace.com
Freespace, зареєстрована у Великій Британії компанія, з 2015 року є лідером у сфері дизайну робочих місць і технологічних рішень. Ми пишаємося тим, що є єдиним постачальником інтегрованих операційних систем для робочих місць, здатних надавати рішення за допомогою власних розробок. Наше власне апарат...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, які допомагають компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які ...