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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення Digital Twin - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Digital Twin створює віртуальну модель або симуляцію фізичного активу, що дозволяє контролювати продуктивність у реальному часі. Ці інструменти допомагають симулювати продуктивність, прогнозувати потреби в обслуговуванні та оптимізувати активи для максимальної ефективності. Компанії оснащують свої фізичні активи датчиками для генерування даних, необхідних для цифрового двійника. Перетворюючи активи на пристрої з підтримкою Інтернету речей, вони можуть ефективно відстежувати та контролювати обладнання. Програмне забезпечення цифрового близнюка часто використовується разом із програмним забезпеченням для керування пристроями Інтернету речей або програмним забезпеченням для автоматизованого проектування (CAE).