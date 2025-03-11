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Програмне забезпечення Digital Twin
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Програмне забезпечення Digital Twin - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Digital Twin створює віртуальну модель або симуляцію фізичного активу, що дозволяє контролювати продуктивність у реальному часі. Ці інструменти допомагають симулювати продуктивність, прогнозувати потреби в обслуговуванні та оптимізувати активи для максимальної ефективності. Компанії оснащують свої фізичні активи датчиками для генерування даних, необхідних для цифрового двійника. Перетворюючи активи на пристрої з підтримкою Інтернету речей, вони можуть ефективно відстежувати та контролювати обладнання. Програмне забезпечення цифрового близнюка часто використовується разом із програмним забезпеченням для керування пристроями Інтернету речей або програмним забезпеченням для автоматизованого проектування (CAE).

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Agora World

Agora World

agoraworld.io

Agora World - платформа для створення 3D-контенту без коду. Дозволяє користувачам швидко створювати та публікувати інтерактивні соціальні враження.

Archilogic

Archilogic

archilogic.com

Archilogic - це платформа для управління цифровими моделями будівель, що дозволяє створювати, керувати та візуалізувати простори в 3D.

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek - це платформа для моделювання активів, що дозволяє аналізувати дані з дронів та сенсорів, створюючи 3D-моделі для віддалених перевірок і моніторингу.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.

Braincube

Braincube

braincube.com

Braincube - платформа IIoT для аналізу виробничих даних в реальному часі, що оптимізує продуктивність та підтримує безперервне вдосконалення.

ButterCMS

ButterCMS

buttercms.com

ButterCMS - це безголова система управління вмістом, що надає API для інтеграції з різними платформами, полегшуючи створення та управління вмістом.

Akselos

Akselos

akselos.com

Akselos - платформа для покращення інженерних процесів моделювання, що пропонує аналіз структурної поведінки для критичної інфраструктури.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus - платформа для управління робочим місцем, яка аналізує дані з різних джерел, допомагаючи оптимізувати простір та підвищити продуктивність працівників.

QAD

QAD

qad.com

QAD - система планування ресурсів (ERP) для оптимізації виробництв та ланцюгів поставок по всьому світу, пропонує аналіз даних в реальному часі.

vHive

vHive

vhive.ai

vHive – програмне забезпечення для автоматичного використання дронів, яке створює цифрові двійники активів підприємств.

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Програмне забезпечення Digital Twin - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog