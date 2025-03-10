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Програмне забезпечення Digital Twin створює віртуальну модель або симуляцію фізичного активу, що дозволяє контролювати продуктивність у реальному часі. Ці інструменти допомагають симулювати продуктивність, прогнозувати потреби в обслуговуванні та оптимізувати активи для максимальної ефективності. Компанії оснащують свої фізичні активи датчиками для генерування даних, необхідних для цифрового двійника. Перетворюючи активи на пристрої з підтримкою Інтернету речей, вони можуть ефективно відстежувати та контролювати обладнання. Програмне забезпечення цифрового близнюка часто використовується разом із програмним забезпеченням для керування пристроями Інтернету речей або програмним забезпеченням для автоматизованого проектування (CAE).
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Agora World
agoraworld.io
Agora World - платформа для створення 3D-контенту без коду. Дозволяє користувачам швидко створювати та публікувати інтерактивні соціальні враження.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic - це платформа для управління цифровими моделями будівель, що дозволяє створювати, керувати та візуалізувати простори в 3D.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - це платформа для моделювання активів, що дозволяє аналізувати дані з дронів та сенсорів, створюючи 3D-моделі для віддалених перевірок і моніторингу.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.
Braincube
braincube.com
Braincube - платформа IIoT для аналізу виробничих даних в реальному часі, що оптимізує продуктивність та підтримує безперервне вдосконалення.
ButterCMS
buttercms.com
ButterCMS - це безголова система управління вмістом, що надає API для інтеграції з різними платформами, полегшуючи створення та управління вмістом.
Akselos
akselos.com
Акселос є творцем найсучаснішої у світі технології цифрових близнюків. Заснована в 2012 році та працює в Європі, США та Південно-Східній Азії, продукти компанії розроблені спеціально для захисту критично важливої світової інфраструктури за допомогою технології моделювання наступного покоління.
Metrikus
metrikus.io
Незалежно від того, використовуєте ви будівельні дані для аналізу, візуалізації чи будівництва, хаотичний стан цих даних витрачає ваш час, гроші та інші ресурси. Наше рішення перетворює цей хаос на ясність, агрегуючи та нормалізуючи дані з ряду надійних джерел, і надає вам доступ саме до того, що вам потрібно. За допомогою нашого веб-додатку або наших API ви отримаєте значущу інформацію, яка допоможе вам і вашим зацікавленим сторонам приймати кращі рішення та зосереджуватися на великих викликах.
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень виробництва та ланцюгів поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в бурхливому світі, зіткнувшись з перебоями в пропозиції та коливаннях попиту, виробники та ланцюги пропозицій повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати спритність, ефективність та стійкість для ефективного обслуговування клієнтів. QAD надає адаптаційні програми, щоб забезпечити ці адаптивні підприємства. Заснований у Санта -Барбарі, штат Каліфорнія, Кад має клієнтів у 84 країнах світу. Тисячі компаній розгорнули рішення QAD Enterprise, включаючи планування ресурсів підприємства (ERP), цифрову комерцію (DC), управління відносинами постачальників (SRM), планування цифрових ланцюгів поставок (DSCP), глобальне виконання торгівлі та транспорту (GTTE), систему управління якості підприємства (EQMS), підключену робочу силу та обробку інтелекту.
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]
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