Програмне забезпечення Digital Twin - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Програмне забезпечення Digital Twin створює віртуальну модель або симуляцію фізичного активу, що дозволяє контролювати продуктивність у реальному часі. Ці інструменти допомагають симулювати продуктивність, прогнозувати потреби в обслуговуванні та оптимізувати активи для максимальної ефективності. Компанії оснащують свої фізичні активи датчиками для генерування даних, необхідних для цифрового двійника. Перетворюючи активи на пристрої з підтримкою Інтернету речей, вони можуть ефективно відстежувати та контролювати обладнання. Програмне забезпечення цифрового близнюка часто використовується разом із програмним забезпеченням для керування пристроями Інтернету речей або програмним забезпеченням для автоматизованого проектування (CAE).
Запит на новий застосунок
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
ButterCMS
buttercms.com
Перша хмарна безголова платформа CMS на основі API, яку люблять маркетологи та розробники. ButterCMS — це серверна частина вашого вмісту. Інтеграція з 21 різною структурою та мовою програмування. Розробники можуть створювати потужні настроювані компоненти для творців контенту, звільняючи їхній час. Творці вмісту можуть легко створювати сторінки та публікувати вміст на кількох сайтах, у програмах і локалізаціях, не потребуючи допомоги розробників.
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи повну картину стану активів з міліметровими деталями. Отримайте детальну інформацію без відвідування сайту. Використовуйте потужні інструменти для аналізу структурних дефектів. Переглядайте моделі поруч, щоб спостерігати за змінами. Покращте прогнозне технічне обслуговування, ретельно відстежуючи тенденції. Використовується власниками активів та інженерами для мінімізації ризиків і оптимізації робочих процесів. - Перевірка активів за години, а не за тижні - Скорочення персоналу на місці - Зниження витрат до 90% - Охоплення 90%+ активу (замість 20% репрезентативної перевірки)
Braincube
braincube.com
Braincube — це інтелектуальний набір платформ IIoT із бізнес-додатками та експертними програмами, розробленими для промисловості. Платформа Braincube та готові додатки дають змогу виробникам миттєво та довгостроково отримувати користь від потоків даних і аналітики великих даних. Його робоче програмне забезпечення забезпечує миттєве бачення живих умов через Edge та забезпечує центр аналітичних програм через хмару для кращої оптимізації продуктивності. Поєднайте Edge і Cloud, щоб отримати найкращі результати від своєї платформи IIoT: адаптуйтеся до рекомендацій у реальному часі та підвищте продуктивність у майбутньому. Виберіть із надійного магазину додатків, який допоможе вам досягти ваших цілей залежно від контексту, незалежно від того, прагнете ви постійного вдосконалення та підвищення продуктивності, зниження витрат за допомогою машинного навчання, моніторингу активів і стратегій прогнозованого обслуговування чи візуалізації за допомогою діаграм, таблиць і інформаційних панелей. Braincube надає єдине місце, щоб взяти під контроль ваші дані та трансформувати ваші операції.
Agora World
agoraworld.io
Agora World — це WordPress або Canva для створення 3D-контенту. Ми пропонуємо оптимізовану платформу 3D-дизайну, що не потребує коду, і повністю настроювану платформу 3D-дизайну та багатокористувацьку інфраструктуру, щоб створювати та публікувати професійні захоплюючі соціальні програми лише за 1 годину. Ми керуємо всіма «підкапотними» технологіями, оптимізуючи створення метавсесвіту або багатокористувацьких ігор і дозволяючи користувачам зосередитися на дизайні. Ми не лише значно скоротили час розробки з місяців до хвилин, але й зробили процес економічно ефективним. Універсальність нашої платформи підтримує користувальницьке кодування на C#, інтеграцію сторонніх розробників, необмежену кількість налаштувань і можливість вставити досвід на ваш веб-сайт лише за допомогою 3 рядків коду. Ми щойно завершили програму Startup Wise Guys XR Accelerator, отримали грант від Cesium на спрощення створення цифрових двійників і виграли головний приз на BYOBB 2022 в Університеті Темпл. З Agora World ми не просто змінюємо світ – ми передаємо ви маєте елементи керування, щоб створити свій власний.
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень виробництва та ланцюгів поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в бурхливому світі, зіткнувшись з перебоями в пропозиції та коливаннях попиту, виробники та ланцюги пропозицій повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати спритність, ефективність та стійкість для ефективного обслуговування клієнтів. QAD надає адаптаційні програми, щоб забезпечити ці адаптивні підприємства. Заснований у Санта -Барбарі, штат Каліфорнія, Кад має клієнтів у 84 країнах світу. Тисячі компаній розгорнули рішення QAD Enterprise, включаючи планування ресурсів підприємства (ERP), цифрову комерцію (DC), управління відносинами постачальників (SRM), планування цифрових ланцюгів поставок (DSCP), глобальне виконання торгівлі та транспорту (GTTE), система управління якості підприємства підприємства (EQM), підключений робочу силу та інтелект обробки.
Archilogic
archilogic.com
Archilogic слугує комплексною платформою цифрового керування двома моделями, що обслуговує підприємства, які прагнуть оптимізувати свої портфелі нерухомості. Ця платформа особливо корисна для галузей, які потребують ефективного управління та використання простору. Основні функції платформи включають в себе послуги адаптації для оцифрування планів поверхів, набір власних програм для керування та оновлення цих планів, а також ринок, який дозволяє інтегруватись із сторонніми системами та службами. Archilogic дозволяє користувачам зберігати власність на свої цифрові плани поверхів, використовувати штучний інтелект для керування та візуалізації свого портфоліо приміщень, а також легко підтримувати свої плани поверхів в актуальному стані. Що стосується розгортання та підтримки, Archilogic працює через веб-платформу та надає різні методи підтримки. Сюди входять оновлення продукту через випуски, приклади використання продукту на вітринах, корисні поради та підказки в блозі, ресурси для розробників і технічна допомога за потреби. З Archilogic управління портфелем нерухомості стає більш оптимізованим і ефективним процесом.
Metrikus
metrikus.io
Незалежно від того, використовуєте ви будівельні дані для аналізу, візуалізації чи будівництва, хаотичний стан цих даних витрачає ваш час, гроші та інші ресурси. Наше рішення перетворює цей хаос на ясність, агрегуючи та нормалізуючи дані з ряду надійних джерел, і надає вам доступ саме до того, що вам потрібно. За допомогою нашого веб-додатку або наших API ви отримаєте значущу інформацію, яка допоможе вам і вашим зацікавленим сторонам приймати кращі рішення та зосереджуватися на великих викликах.
Akselos
akselos.com
Акселос є творцем найсучаснішої у світі технології цифрових близнюків. Заснована в 2012 році та працює в Європі, США та Південно-Східній Азії, продукти компанії розроблені спеціально для захисту критично важливої світової інфраструктури за допомогою технології моделювання наступного покоління.
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