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Програмне забезпечення Digital Twin - Найпопулярніші застосунки - Фінляндія
Програмне забезпечення Digital Twin створює віртуальну модель або симуляцію фізичного активу, що дозволяє контролювати продуктивність у реальному часі. Ці інструменти допомагають симулювати продуктивність, прогнозувати потреби в обслуговуванні та оптимізувати активи для максимальної ефективності. Компанії оснащують свої фізичні активи датчиками для генерування даних, необхідних для цифрового двійника. Перетворюючи активи на пристрої з підтримкою Інтернету речей, вони можуть ефективно відстежувати та контролювати обладнання. Програмне забезпечення цифрового близнюка часто використовується разом із програмним забезпеченням для керування пристроями Інтернету речей або програмним забезпеченням для автоматизованого проектування (CAE).
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Agora World
agoraworld.io
Agora World — це WordPress або Canva для створення 3D-контенту. Ми пропонуємо оптимізовану платформу 3D-дизайну, що не потребує коду, і повністю настроювану платформу 3D-дизайну та багатокористувацьку інфраструктуру, щоб створювати та публікувати професійні захоплюючі соціальні програми лише за 1 го...
Archilogic
archilogic.com
Archilogic слугує комплексною платформою цифрового керування двома моделями, що обслуговує підприємства, які прагнуть оптимізувати свої портфелі нерухомості. Ця платформа особливо корисна для галузей, які потребують ефективного управління та використання простору. Основні функції платформи включають...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — це хмарна платформа для моделювання та аналізу активів, яка перетворює дані (зображення безпілотників, датчики, теплові дані, GPS, BIM, LiDAR) в інтерактивні 3D-цифрові двійники, до яких можна безпечно отримати доступ через веб-браузер. Проводьте візуальні перевірки зі свого столу, маючи...
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
ButterCMS
buttercms.com
Перша хмарна безголова платформа CMS на основі API, яку люблять маркетологи та розробники. ButterCMS — це серверна частина вашого вмісту. Інтеграція з 21 різною структурою та мовою програмування. Розробники можуть створювати потужні настроювані компоненти для творців контенту, звільняючи їхній час. ...
Braincube
braincube.com
Braincube — це інтелектуальний набір платформ IIoT із бізнес-додатками та експертними програмами, розробленими для промисловості. Платформа Braincube та готові додатки дають змогу виробникам миттєво та довгостроково отримувати користь від потоків даних і аналітики великих даних. Його робоче програмн...
Akselos
akselos.com
Акселос є творцем найсучаснішої у світі технології цифрових близнюків. Заснована в 2012 році та працює в Європі, США та Південно-Східній Азії, продукти компанії розроблені спеціально для захисту критично важливої світової інфраструктури за допомогою технології моделювання наступного покоління.
Metrikus
metrikus.io
Незалежно від того, використовуєте ви будівельні дані для аналізу, візуалізації чи будівництва, хаотичний стан цих даних витрачає ваш час, гроші та інші ресурси. Наше рішення перетворює цей хаос на ясність, агрегуючи та нормалізуючи дані з ряду надійних джерел, і надає вам доступ саме до того, що ва...
QAD
qad.com
QAD є провідним постачальником рішень для виробництва та ланцюга поставок нового покоління в хмарі. Щоб досягти успіху в неспокійному світі, де стикаються з перебоями в постачанні та коливаннями попиту, виробники та ланцюжки поставок повинні швидко реагувати на зміни та безперешкодно оптимізувати гн...
vHive
vhive.ai
vHive — це єдине програмне рішення, яке дозволяє підприємствам розгортати автономні вулики дронів для створення цифрових двійників своїх активів. Щоб дізнатися більше: www.vHive.ai або [email protected]