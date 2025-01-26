Програмне забезпечення Digital Twin - Найпопулярніші застосунки - Ангілья

Agora World

agoraworld.io

Agora World — це WordPress або Canva для створення 3D-контенту. Ми пропонуємо оптимізовану платформу 3D-дизайну, що не потребує коду, і повністю настроювану платформу 3D-дизайну та багатокористувацьку інфраструктуру, щоб створювати та публікувати професійні захоплюючі соціальні програми лише за 1 годину. Ми керуємо всіма «підкапотними» технологіями, оптимізуючи створення метавсесвіту або багатокористувацьких ігор і дозволяючи користувачам зосередитися на дизайні. Ми не лише значно скоротили час розробки з місяців до хвилин, але й зробили процес економічно ефективним. Універсальність нашої платформи підтримує користувальницьке кодування на C#, інтеграцію сторонніх розробників, необмежену кількість налаштувань і можливість вставити досвід на ваш веб-сайт лише за допомогою 3 рядків коду. Ми щойно завершили програму Startup Wise Guys XR Accelerator, отримали грант від Cesium на спрощення створення цифрових двійників і виграли головний приз на BYOBB 2022 в Університеті Темпл. З Agora World ми не просто змінюємо світ – ми передаємо ви маєте елементи керування, щоб створити свій власний.