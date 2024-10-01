Програмне забезпечення Digital Twin - Найпопулярніші застосунки - Аруба

Metrikus

metrikus.io

Незалежно від того, використовуєте ви будівельні дані для аналізу, візуалізації чи будівництва, хаотичний стан цих даних витрачає ваш час, гроші та інші ресурси. Наше рішення перетворює цей хаос на ясність, агрегуючи та нормалізуючи дані з ряду надійних джерел, і надає вам доступ саме до того, що ва...