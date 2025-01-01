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Програмне забезпечення для цифрових продажів
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Програмне забезпечення для цифрових продажів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат надає спеціалістам з продажу цифрову платформу, орієнтовану на клієнтів, призначену для обміну відповідними маркетинговими матеріалами, участі в розмовах у режимі реального часу з клієнтами та створення персоналізованих пропозицій для потенційних покупців. Ці рішення усувають будь-які потенційні труднощі для покупців і дозволяють відділам продажів оптимізувати процеси пропозицій шляхом консолідації всієї необхідної інформації в єдиному доступному місці. На цифровому порталі клієнти мають можливість запитувати про певний вміст, підписувати пропозиції, а продавці можуть відстежувати взаємодію клієнтів із вмістом, надаючи уявлення про ефективність різних матеріалів.

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Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.

Heybase

Heybase

heybase.io

Heybase - це програмне забезпечення для цифрових продажів, яке дозволяє продавцям створювати персоналізовані кімнати для співпраці з покупцями.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom - це платформа для відеоконференцій з ІІ, яка відстежує залученість покупців і навчає ефективній віртуальній комунікації.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped дозволяє командам співпрацювати з клієнтами в останній стадії продажів, включаючи управління пілотами та впровадження.

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard - це платформа для створення, хостингу та аналітики персоналізованих відео для продажу та маркетингу, що допомагає бізнесам підвищувати залученість клієнтів.

Twig

Twig

twig.so

Twig - це інструмент на базі ШІ, що допомагає швидко знаходити відповіді з технічної документації, знижуючи витрати на підтримку клієнтів.

envivo.io

envivo.io

envivo.io

envivo - цифровий акселератор продажів, що дозволяє підприємствам персоналізувати пропозиції, інтегрувати CRM, відстежувати споживання контенту та організовувати зустрічі.

Aligned

Aligned

alignedup.com

Aligned - платформа для співпраці продажів, що об'єднує комунікацію, контент і процеси в одному цифровому просторі для ефективнішого укладання угод.

Allego

Allego

allego.com

Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

Valuecase спрощує продажі, об'єднуючи документи, плани дій та комунікацію з клієнтами в одному місці для швидшого обміну інформацією.

DealLab

DealLab

deallab.io

DealLab.io - платформа для управління угодами, що покращує комунікацію, знижує ризики і підвищує ефективність продажів.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.

OneMob

OneMob

onemob.com

OneMob — це платформа для створення, обміну та відстеження мікросайтів, що дозволяє користувачам легко створювати персоналізований контент.

Paage

Paage

paage.io

Paage.io — це додаток для AE, що дозволяє швидко закривати угоди, створюючи міні-лінки із ресурсами для клієнтів, замість довгих листів.

Dealintent

Dealintent

dealintent.com

Dealintent — це ПЗ для цифрових продажів, яке допомагає командам створювати персоналізовані віртуальні кімнати продажів і покращує взаємодію з покупцями.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay – платформа для командного продажу, що спрощує управління складними угодами та координує ресурси для швидшого генерування доходу.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

SalesHood – платформа для підвищення ефективності продажів, що забезпечує навчання, ресурси та підтримку для торгових команд.

SPCE

SPCE

spce.com

SPCE - цифрові кімнати для безпечного спілкування, обміну контентом та співпраці у B2B, що надають аналітику щодо шляхів покупців.

Katalyz

Katalyz

katalyz.co

Katalyz — це платформа для співпраці команд продажів і підтримки клієнтів, що дозволяє пришвидшити укладення угод на 25% у спільному просторі проектів.

eyezon

eyezon

eyezonthis.com

eyezon — це додаток для онлайн-шопінгу, що забезпечує живі відео-трансляції для покращення взаємодії покупців з продуктами та брендами.

haeppie

haeppie

haeppie.com

haeppie - додаток для команд продажів та обслуговування клієнтів, що спрощує управління шляхами покупців і інтегрується з CRM для швидкого обміну інформацією.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

GetAccept – це цифрова платформа для продажів, що спрощує управління документами та співпрацю між покупцями і продавцями під час укладання угод.

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

Klyck.io - платформа для організації та спільного використання контенту, що спрощує доступ до матеріалів з продажу та маркетингу для команди.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy - платформа для продажів, що використовує AI для підтримки торгових команд, забезпечуючи доступ до вмісту та аналітики в реальному часі.

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan — платформа для продажів, що підвищує продуктивність торгових команд за допомогою AI, автоматизує процеси та полегшує взаємодію з клієнтами.

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Програмне забезпечення для цифрових продажів - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog