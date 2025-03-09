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Програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат надає спеціалістам з продажу цифрову платформу, орієнтовану на клієнтів, призначену для обміну відповідними маркетинговими матеріалами, участі в розмовах у режимі реального часу з клієнтами та створення персоналізованих пропозицій для потенційних покупців. Ці рішення усувають будь-які потенційні труднощі для покупців і дозволяють відділам продажів оптимізувати процеси пропозицій шляхом консолідації всієї необхідної інформації в єдиному доступному місці. На цифровому порталі клієнти мають можливість запитувати про певний вміст, підписувати пропозиції, а продавці можуть відстежувати взаємодію клієнтів із вмістом, надаючи уявлення про ефективність різних матеріалів.
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ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.
Paage
paage.io
Paage.io використовується тисячами AE, щоб швидше укладати угоди. Усе починається зі «Сторінки», яка є міні-цільовою сторінкою, якою ви можете поділитися зі своїм покупцем і містить усі ресурси, які їм знадобляться для внутрішньої презентації. Замість довгих електронних листів із вкладеннями, які губляться у папці «Вхідні», надішліть їх через сторінку та оживіть свій продукт.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — це «ділова кімната», яка дає змогу групам доходів (збуту та успіху клієнтів) ефективніше співпрацювати зі своїми клієнтами в рамках спільного простору проекту (інтегрованого з вашою CRM). Можливості (нові облікові записи або розширення) закриваються на 25% швидше та стають більш передбачуваними, уникаючи при цьому неефективних петель електронної пошти, пропущених термінів і хаотичної CRM.
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon - це пісочниця для покупок у прямому ефірі, яка приносить взаємодію людини в сучасні покупки завдяки особистому потоці на вимогу. Eyezon 360 - це об'єднане комплексне рішення, яке приносить взаємодію людини до електронної комерції. Eyezon NATAL підключає клієнтів з продуктами та брендами з будь -якої точки дотику в подорожі клієнтів. Це дозволяє роздрібним торговцям керувати конверсіями з будь -якого етапу циклу досвіду клієнтів; Створити справді всесильне, персоналізований досвід покупок, який формує стосунки та вірність. Eyezon 360 приносить справжню взаємодію людини з електронною комерцією з клієнтами, в прямому ефірі. Живі підписи роблять покупки доступними для всіх та збільшують випадки покупок.
haeppie
haeppie.com
haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централізуйте шляхи покупців за допомогою одного посилання. Повна інтеграція з вашою CRM (Hubspot, Pipedrive,) робить роботу з haeppie досить швидкою та легкою для всіх. Поділіться інформацією про подальші дії після демонстрації, адаптацію або інформацію про угоди одним клацанням миші та інтегруйте всі наявні матеріали з інструментів, які ви вже використовуєте.
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io - платформа для організації та спільного використання контенту, що спрощує доступ до матеріалів з продажу та маркетингу для команди.
envivo.io
envivo.io
envivo — це цифровий прискорювач продажів, який дозволяє підприємствам легко персоналізувати пропозиції для потенційних клієнтів і клієнтів, створюючи дружнє середовище між покупцем і продавцем. envivo допомагає вам скористатися можливостями від лідера до угоди, з усім в одному місці, і все це бездоганно інтегрується з вашою існуючою CRM. Отримайте уявлення, яких ви ніколи раніше не мали, щодо того, як і коли споживається ваш продажний контент! Ви навіть можете інтегрувати свою улюблену технологію цифрового підпису, щоб підписувати документи, і додати рішення для планування, щоб потенційні клієнти могли легко запланувати демонстрацію або зустріч. envivo. від свинцю до угоди. залучення. ефективний. елегантний.
DealLab
deallab.io
DealLab.io - платформа для управління угодами, що покращує комунікацію, знижує ризики і підвищує ефективність продажів.
Valuecase
valuecase.com
Учора продажі були хаосом нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць із планами дій і переповнених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являється можливість. Команди відділу продажів і успіху клієнтів будь-якого розміру обирають Valuecase, щоб залучати клієнтів, спрощувати співпрацю та відкривати ніколи невідомі ідеї. документи? Спільні плани дій? Рекламні ролики? Завдяки Valuecase усі вони знаходяться в одному чудовому просторі, доступ до якого доступний потенційним клієнтам одним клацанням миші. Від першого контакту з вашим продуктом до продажу, адаптації та далі.
Heybase
heybase.io
Heybase - це програмне забезпечення для цифрових продажів, яке дозволяє продавцям створювати персоналізовані кімнати для співпраці з покупцями.
OneMob
onemob.com
OneMob — це платформа для створення, обміну та відстеження мікросайтів, що дозволяє користувачам легко створювати персоналізований контент.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood – платформа для підвищення ефективності продажів, що забезпечує навчання, ресурси та підтримку для торгових команд.
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавлених сторін як усередині країни, так і з боку покупців, які потребують узгодження. 3. Багато вмісту, яким можна поділитися в процесі продажу. SP_CE зазвичай використовується компаніями B2B для маркетингу, продажів і успіху клієнтів. За допомогою платформи ви можете: – Створювати ЦИФРОВІ КІМНАТИ між вашою організацією та іншими – Безпечно ОБМІНЯТИСЯ КОНТЕНТОМ і співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, дотримуючись вимог – Отримувати ДІЙСНУ ІНФОРМАЦІЮ для подальших дій і прийняття рішень на основі даних У SP_CE ви керуєте всім процесом покупця в B2B . Налаштуйте спеціальні місця для своїх продуктів або клієнтів і відстежуйте процес від першої точки контакту до підписання угоди та далі. Насолоджуйтесь такими функціями, як: - Показовий зал продуктів, який демонструє силу вашої пропозиції - Просте перетягування будівельних блоків, щоб легко створювати красиві виставкові зали в масштабі - Інформаційна панель і сповіщення про залучення клієнтів - Спільні завдання між вами та клієнтом - Спільні документи з аркушів продуктів і контрактів - Інтерактивна відеозустріч із розумними планами - Інтелектуальна хронологія - Записані, транскрибовані та проаналізовані за допомогою штучного інтелекту зустрічі - Обмін відеоповідомленнями - Шаблони процесів продажів, за допомогою яких ваші торгові представники працюють миттєво - Високоякісний захист і конфіденційність - CRM, Zoom і Teams інтеграція - Управління рівнем доступу - публічний, зареєстрований або приватний простори
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
Allego
allego.com
Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращення ефективності представників на зустрічах і досягнення квоти в команді.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan допомагає провідним світовим брендам полегшити покупки в майбутньому. Усе, що ми пропонуємо, розроблено таким чином, щоб бути розумним, гнучким і легко адаптуватися до унікальних бізнес-процесів із надзвичайно персоналізованим досвідом, який подобається людям і брендам. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям запропонувати фірмовий досвід покупок, який буде привабливим, персоналізованим, забезпечуватиме цінність і впевнено направлятиме людей до найкращих рішень. Такі інноваційні компанії, як Nike, Guess, Prudential і Starwood Hotels, довіряють Bigtincan тим, що команда, яка працює з клієнтами, зможе грамотно підготувати, залучити, оцінити та постійно покращувати досвід покупки для своїх клієнтів.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів. Не маючи спеціально розробленого рішення для управління складними угодами, внутрішні зацікавлені сторони вдаються до спеціальних електронних листів, чатів і документів без будь-якого централізованого відстеження, нагляду чи навчання. Результат? Внутрішні затримки, сліпі плями та прослизання угод. Prelay перемагає хаос угод за допомогою спеціально створеної платформи Team Selling Platform. Діючи як рівень внутрішньої оркестровки, Prelay організовує координацію угод в одному місці, яке інтегрується з вашим ключовим програмним забезпеченням. У торгових представників та їхніх колег менше головного болю, а керівники відділів продажів, передпродажів і повторних продажів отримують уявлення про потенціал команди та про те, що робить угоди успішними. Незалежно від того, чи проводите ви оцінювання, направляєте схвалення відділу угод або залучаєте фахівця з продукту, Prelay спрощує ваші складні процеси угоди та максимізує вплив ваших найцінніших внутрішніх ресурсів, щоб ви могли швидше отримувати прибуток як команда.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — це програмне забезпечення для цифрових торгових залів на базі штучного інтелекту, яке допомагає командам продажів створювати гіперперсоналізовані торгові зали, які залучатимуть покупців і підвищуватимуть шанси на закриття угод. За допомогою Dealintent ви можете використовувати штучний інтелект, щоб розкривати особистість покупця, ідентифікувати угоди з високим наміром у вашому розробці та підвищувати взаємодію зі своїми покупцями. Якщо ви є частиною команди продажів b2b, ви можете використовувати Dealintent для: Збагачення угод: дізнавайтеся професійні та особистісні відомості про своїх покупців за допомогою штучного інтелекту. Dealintent позбавляє вас необхідності шукати на кількох платформах, як-от LinkedIn або в Інтернеті, і робить доступними для вас відповідні контакти покупців і інформацію про компанію за лічені секунди. Створення цифрових рекламних пропозицій: Dealintent замінює рекламні пропозиції, надіслані як вкладені файли електронної пошти, фірмовими та персоналізованими інтерактивними цифровими рекламними пропозиціями. Пропозиції, які використовуються як цифрові торгові кімнати, дозволяють командам продажів ділитися з покупцями взаємним планом продажів, відстежувати дії покупців і акції та підтримувати постійний зв’язок із покупцями через чат, дзвінки та зустрічі для кращої конверсії. Підвищення точності прогнозу: Dealintent допомагає відділам продажів визначати наміри покупця на основі активності покупця, частки пропозицій, виконання спільного плану дій щодо продажу тощо. Це дає точніші прогнози продажів, які базуються на активності покупця та рівні залучення.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Twig
twig.so
Twig — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко знаходити потрібні відповіді в технічній документації, не витрачаючи години на перегляд нескінченних сторінок документів. Інструмент працює шляхом семантичного аналізу документації, баз знань, попередніх запитів у службу підтримки та інших джерел даних, щоб надати точні відповіді на складні запитання клієнтів. Це значно знижує витрати на підтримку клієнтів до 30%. Моделі штучного інтелекту Twig навчаються на загальнодоступних даних, що дозволяє з упевненістю знаходити відповідні відповіді на запитання користувачів і рекомендувати їх. Рекомендовані відповіді містять цитати, які підвищують достовірність відповіді, показуючи користувачам, де знайти додаткову інформацію. Twig також допомагає агентам служби підтримки стати продуктивнішими, автоматизуючи виснажливі завдання та надаючи потужні інструменти, які замінюють зайняту роботу людським співчуттям. Це дає змогу агентам підвищити якість взаємодії з клієнтами, підвищивши мінімальні стандарти якості відповідей і допомагаючи їм помічати потенційні ризики у відповідях. Twig можна інтегрувати з більшістю популярних продуктів для документації та баз знань, а також дезінфікує дані, видаляючи будь-яку особисту інформацію (PII), щоб забезпечити захист конфіденційності. Twig — це інструмент штучного інтелекту, призначений для значного покращення взаємодії з клієнтами, надаючи точні, актуальні та швидкі відповіді на технічні запитання.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept – це цифрова платформа для продажів, що спрощує управління документами та співпрацю між покупцями і продавцями під час укладання угод.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard - це платформа для створення, хостингу та аналітики персоналізованих відео для продажу та маркетингу, що допомагає бізнесам підвищувати залученість клієнтів.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
Showpad
showpad.com
Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуваннями) і переконайтеся, що всі нарешті залишаються на одній сторінці.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
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