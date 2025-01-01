Програмне забезпечення для цифрових продажів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат надає спеціалістам з продажу цифрову платформу, орієнтовану на клієнтів, призначену для обміну відповідними маркетинговими матеріалами, участі в розмовах у режимі реального часу з клієнтами та створення персоналізованих пропозицій для потенційних покупців. Ці рішення усувають будь-які потенційні труднощі для покупців і дозволяють відділам продажів оптимізувати процеси пропозицій шляхом консолідації всієї необхідної інформації в єдиному доступному місці. На цифровому порталі клієнти мають можливість запитувати про певний вміст, підписувати пропозиції, а продавці можуть відстежувати взаємодію клієнтів із вмістом, надаючи уявлення про ефективність різних матеріалів.
Запит на новий застосунок
Heybase
heybase.io
Heybase - це програмне забезпечення для цифрових продажів, яке дозволяє продавцям створювати персоналізовані кімнати для співпраці з покупцями.
Showpad
showpad.com
Showpad - це платформа для управління контентом, що сприяє співпраці між торговими та маркетинговими командами, оптимізуючи процеси продажів.
ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint - платформа для управління відносинами з клієнтами, що дозволяє організовувати робочі простори, планувати зустрічі та ділитися матеріалами.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom - це платформа для відеоконференцій з ІІ, яка відстежує залученість покупців і навчає ефективній віртуальній комунікації.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io - платформа для автоматизації продажів, оформлення угод, управління контрактами та підписками, інтегрується з CRM-системами для підвищення ефективності.
Recapped
recapped.io
Recapped дозволяє командам співпрацювати з клієнтами в останній стадії продажів, включаючи управління пілотами та впровадження.
Twig
twig.so
Twig - це інструмент на базі ШІ, що допомагає швидко знаходити відповіді з технічної документації, знижуючи витрати на підтримку клієнтів.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard - це платформа для створення, хостингу та аналітики персоналізованих відео для продажу та маркетингу, що допомагає бізнесам підвищувати залученість клієнтів.
Aligned
alignedup.com
Aligned - платформа для співпраці продажів, що об'єднує комунікацію, контент і процеси в одному цифровому просторі для ефективнішого укладання угод.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Paage
paage.io
Paage.io — це додаток для AE, що дозволяє швидко закривати угоди, створюючи міні-лінки із ресурсами для клієнтів, замість довгих листів.
envivo.io
envivo.io
envivo - цифровий акселератор продажів, що дозволяє підприємствам персоналізувати пропозиції, інтегрувати CRM, відстежувати споживання контенту та організовувати зустрічі.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy - платформа для продажів, що використовує AI для підтримки торгових команд, забезпечуючи доступ до вмісту та аналітики в реальному часі.
Allego
allego.com
Allego - платформа для навчання та підтримки продажів, що автоматизує процеси та покращує взаємодію між торговими командами.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
OneMob
onemob.com
OneMob — це платформа для створення, обміну та відстеження мікросайтів, що дозволяє користувачам легко створювати персоналізований контент.
DealLab
deallab.io
DealLab.io - платформа для управління угодами, що покращує комунікацію, знижує ризики і підвищує ефективність продажів.
Valuecase
valuecase.com
Valuecase спрощує продажі, об'єднуючи документи, плани дій та комунікацію з клієнтами в одному місці для швидшого обміну інформацією.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — це ПЗ для цифрових продажів, яке допомагає командам створювати персоналізовані віртуальні кімнати продажів і покращує взаємодію з покупцями.
eyezon
eyezonthis.com
eyezon — це додаток для онлайн-шопінгу, що забезпечує живі відео-трансляції для покращення взаємодії покупців з продуктами та брендами.
Prelay
prelay.com
Prelay – платформа для командного продажу, що спрощує управління складними угодами та координує ресурси для швидшого генерування доходу.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — це платформа для співпраці команд продажів і підтримки клієнтів, що дозволяє пришвидшити укладення угод на 25% у спільному просторі проектів.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood – платформа для підвищення ефективності продажів, що забезпечує навчання, ресурси та підтримку для торгових команд.
haeppie
haeppie.com
haeppie - додаток для команд продажів та обслуговування клієнтів, що спрощує управління шляхами покупців і інтегрується з CRM для швидкого обміну інформацією.
SPCE
spce.com
SPCE - цифрові кімнати для безпечного спілкування, обміну контентом та співпраці у B2B, що надають аналітику щодо шляхів покупців.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept – це цифрова платформа для продажів, що спрощує управління документами та співпрацю між покупцями і продавцями під час укладання угод.
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io - платформа для організації та спільного використання контенту, що спрощує доступ до матеріалів з продажу та маркетингу для команди.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan — платформа для продажів, що підвищує продуктивність торгових команд за допомогою AI, автоматизує процеси та полегшує взаємодію з клієнтами.
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