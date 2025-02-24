Програмне забезпечення для цифрових продажів - Найпопулярніші застосунки - Токелау

Vidyard

vidyard.com

Vidyard - це рішення з продажу та маркетингу відео, яке допомагає підприємствам створювати захоплюючі відео -досвід, який сприяє результатам. Він використовується для створення, обміну та відстеження персоналізованих відео, які будують стосунки з покупцями та прискорюють цикли продажів. Відео проривається через шум традиційної роботи, гарантуючи, що повторення виділяються у переповнених вхідних ящиках та соціальних каналах. Це сприяє людським зв’язкам, сприяючи більшій взаємодії та довіри до покупців. За допомогою інструментів Vidyard Reps може надати пріоритет високопотужні перспективи, будувати стосунки з ключовими зацікавленими сторонами та швидше рухатися вперед, все, при цьому здійснюючи персоналізоване спілкування в масштабі Ось кілька ключових особливостей Vidyard: - Персоналізоване створення відео: легко записувати та ділитися персоналізованими відео, які відповідають унікальними потребами кожного покупця. - Автоматизація відео: Автоматизація створення та доставки персоналізованих відео в масштабі. - Відео -хостинг та обмін: Розмістіть свої відео на безпечній платформі Vidyard та легко ділитися ними на всіх своїх каналах. - Відео-аналітика: відстеження перегляду відео, залучення та тарифи на випадання, щоб зрозуміти, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом. - Інтеграції CRM: Інтегруйте Vidyard з CRM для впорядкування робочого процесу та забезпечення постійного обміну повідомленнями у всіх точках дотику. Vidyard підтримує торгові групи з безшовними інтеграціями, аналітикою в режимі реального часу та здатністю забезпечити послідовні, якісні повідомлення у всіх точках дотику. Незалежно від розвідки, виховання чи закриття, Vidyard гарантує, що кожен представник має інструменти для досягнення успіху, посилюючи ефективність у всій команді. Відео як герой, Vidyard допомагає кожному представника продажів стати найкращим виконавцем, залученням та прискоренням результатів продажів. З Vidyard, бізнес може: - Ефективно створюйте трубопровід: пробивайте шум із персоналізованою, візуально переконливою пропагандою, яка рухає залучення, частота відповідей та засідання. - Пріоритетність високоінтенсивних перспектив: Використовуйте діючі відомості, щоб зосередити увагу на правильних покупцях у потрібний час, максимізуючи вплив. - Проводячи заперечення активно: принесіть ключові зацікавлені сторони в розмову рано, щоб вирішити заперечення, перш ніж вони посилюються та продовжують рухатися вперед. - Побудувати відносини: сприяти значущим зв’язкам та довіряти вирішальними зацікавленими сторонами - навіть без прямого часу на зайняті календарі. - Більш ефективно керувати угодами: приводьте дії покупця з вбудованими CTA у відео, прискорена швидкість угоди та наступні кроки. Довіри тисячам віртуальних команд з продажу та маркетингу по всьому, бізнес, які використовують Vidyard, отримують більше потенційних клієнтів, а продавці виграють більше угод.