Програмне забезпечення для цифрових продажів - Найпопулярніші застосунки - Сейшельські Острови

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат надає спеціалістам з продажу цифрову платформу, орієнтовану на клієнтів, призначену для обміну відповідними маркетинговими матеріалами, участі в розмовах у режимі реального часу з клієнтами та створення персоналізованих пропозицій для потенційних покупців. Ці рішення усувають будь-які потенційні труднощі для покупців і дозволяють відділам продажів оптимізувати процеси пропозицій шляхом консолідації всієї необхідної інформації в єдиному доступному місці. На цифровому порталі клієнти мають можливість запитувати про певний вміст, підписувати пропозиції, а продавці можуть відстежувати взаємодію клієнтів із вмістом, надаючи уявлення про ефективність різних матеріалів.
Запит на новий застосунок
ClientPoint
clientpoint.net
Їх корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швидше, а також краще обслуговуйте клієнтів. Від відділу маркетингу (залучення потенційних клієнтів і підбір вмісту), до відділу продажів (керування пропозиціями та електронний підпис), обслуговування клієнтів (включення клієнтів і керування взаємовідносинами) до розширення (оновлення та оновлення), ClientPoint допоможе вам побудувати міцніші та цінніші ділові відносини. . Інтеграції: Salesforce, Netsuite, Microsoft Dynamics, DocuSign, RightSignature, Sertify
Paage
paage.io
Paage.io використовується тисячами AE, щоб швидше укладати угоди. Усе починається зі «Сторінки», яка є міні-цільовою сторінкою, якою ви можете поділитися зі своїм покупцем і містить усі ресурси, які їм знадобляться для внутрішньої презентації. Замість довгих електронних листів із вкладеннями, які губляться у папці «Вхідні», надішліть їх через сторінку та оживіть свій продукт.
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — це «ділова кімната», яка дає змогу групам доходів (збуту та успіху клієнтів) ефективніше співпрацювати зі своїми клієнтами в рамках спільного простору проекту (інтегрованого з вашою CRM). Можливості (нові облікові записи або розширення) закриваються на 25% швидше та стають більш передбачуваними, уникаючи при цьому неефективних петель електронної пошти, пропущених термінів і хаотичної CRM.
eyezon
eyezonthis.com
eyezon — це пісочниця для відео в прямому ефірі, яка впроваджує людську взаємодію в сучасний шопінг за допомогою персональної прямої трансляції за запитом.
haeppie
haeppie.com
haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централізуйте шляхи покупців за допомогою одного посилання. Повна інтеграція з вашою CRM (Hubspot, Pipedrive,) робить роботу з haeppie досить швидкою та легкою для всіх. Поділіться інформацією про подальші дії після демонстрації, адаптацію або інформацію про угоди одним клацанням миші та інтегруйте всі наявні матеріали з інструментів, які ви вже використовуєте.
Klyck.io
klyck.io
Klyck — це ваше найкраще рішення для впорядкування, пошуку та обміну інформацією. Централізуйте знання своєї команди, забезпечте швидкий і легкий доступ до всього свого вмісту. Використовуйте свій вміст на спеціальних сторінках, які ви адаптуєте для будь-якої ситуації, щоб заощадити час, гроші та нескінченні ланцюжки електронних листів. Поєднуючи ваш вміст і знання, Klyck допомагає вам знайти те, що вам потрібно, коли вам це потрібно.
envivo.io
envivo.io
envivo — це цифровий прискорювач продажів, який дозволяє підприємствам легко персоналізувати пропозиції для потенційних клієнтів і клієнтів, створюючи дружнє середовище між покупцем і продавцем. envivo допомагає вам скористатися можливостями від лідера до угоди, з усім в одному місці, і все це бездоганно інтегрується з вашою існуючою CRM. Отримайте уявлення, яких ви ніколи раніше не мали, щодо того, як і коли споживається ваш продажний контент! Ви навіть можете інтегрувати свою улюблену технологію цифрового підпису, щоб підписувати документи, і додати рішення для планування, щоб потенційні клієнти могли легко запланувати демонстрацію або зустріч. envivo. від свинцю до угоди. залучення. ефективний. елегантний.
DealLab
deallab.io
DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте попередження та ризикуйте, уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте комунікацію, щоб зацікавлені сторони завжди були узгоджені та підзвітні. Збільште відсоток виграшів і скоротіть час отримання прибутку командами продажів завдяки покращеній видимості угод, найкращим організаційним практикам, чітко розробленим наступним крокам і шаблонам спільного плану дій.
Valuecase
valuecase.com
Учора продажі були хаосом нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць із планами дій і переповнених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являється можливість. Команди відділу продажів і успіху клієнтів будь-якого розміру обирають Valuecase, щоб залучати клієнтів, спрощувати співпрацю та відкривати ніколи невідомі ідеї. документи? Спільні плани дій? Рекламні ролики? Завдяки Valuecase усі вони знаходяться в одному чудовому просторі, доступ до якого доступний потенційним клієнтам одним клацанням миші. Від першого контакту з вашим продуктом до продажу, адаптації та далі.
Heybase
heybase.io
Heybase — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке забезпечує спільні простори для спільної роботи, де продавці можуть створювати персоналізовані умови для покупців і спілкуватися з потенційними покупцями в єдиному цифровому місці. Продавці можуть вставляти персоналізоване забезпечення продажів за допомогою Drag & Drop Editor, співпрацювати з покупцями та аналізувати залучення покупців за допомогою Heybase.
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути більше уваги, залучення та відповідей. За допомогою потужного конструктора мікросайтів OneMob, засобу завантаження вмісту та функцій керування ви можете легко створювати приголомшливі налаштовані мікросайти, які професійно та захоплююче демонструють ваш бренд і вміст. Ви матимете доступ до широкого спектру шаблонів і варіантів тегів, щоб налаштувати свої мікросайти відповідно до вашого бренду та цільової аудиторії. Але це ще не все – OneMob наповнений функціями, які допоможуть вам створювати, ділитися та відстежувати свій вміст як професіонал. Ви можете створювати відео на ходу за допомогою мобільного, веб-запису та запису екрана OneMob, а також використовувати вбудований телесуфлер сценарію та інструменти для редагування відео, щоб вдосконалити свій вміст. Крім того, за допомогою схвалення відео та відстеження взаємодії ви можете точно бачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригувати свою стратегію. OneMob легко інтегрується з наявним стеком технологій, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, Hubspot тощо, а також інтеграцію вмісту з Zoom, Google Drive, Box і Dropbox. За допомогою вбудованого плагіна для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce і InsideSales ви можете легко створювати вміст і ділитися ним прямо з вашої улюбленої електронної пошти та інструментів продажів. І найприємніше те, що ви можете почати роботу з OneMob безкоштовно! Наш безкоштовний план пропонує доступ до багатьох наших основних функцій, тож ви можете спробувати OneMob без ризику та побачити, як він може змінити ваш вміст у грі. Просто відвідайте onemob.com, щоб зареєструватися та почати вже сьогодні!
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Синхронізуйте свої команди з доходів за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні розпродажі за допомогою підібраного вмісту. Постійно укладайте більше угод із підтримкою покупців SalesHood зламав код, щоб створити високоефективні команди, надавши разом програмне забезпечення для підтримки продажів, навчальний контент із продажів і консультаційні послуги, щоб швидко вирішити проблеми з прибутком. Такі компанії, як Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet і Planview, використовують SalesHood для отримання швидкого доходу. SalesHood — це набагато більше, ніж просто платформа для продажу. Ми розуміємо, наскільки важко виконувати програми підтримки, які позитивно впливають на показники доходу та KPI. З SalesHood вам не доведеться розбиратися в цьому та винаходити колесо. Наше програмне забезпечення оснащено автоматизованими інструкціями та шаблонами, що охоплюють увесь життєвий цикл активації. Ми також пропонуємо вбудований навчальний контент із продажів, щоб ви могли отримати цінність за дні й тижні, а не за місяці й роки. Наша бібліотека тренінгів з продажів регулярно оновлюється і стане вашим основним ресурсом для тренінгів з продажів.
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавлених сторін як усередині країни, так і з боку покупців, які потребують узгодження. 3. Багато вмісту, яким можна поділитися в процесі продажу. SP_CE зазвичай використовується компаніями B2B для маркетингу, продажів і успіху клієнтів. За допомогою платформи ви можете: – Створювати ЦИФРОВІ КІМНАТИ між вашою організацією та іншими – Безпечно ОБМІНЯТИСЯ КОНТЕНТОМ і співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами, дотримуючись вимог – Отримувати ДІЙСНУ ІНФОРМАЦІЮ для подальших дій і прийняття рішень на основі даних У SP_CE ви керуєте всім процесом покупця в B2B . Налаштуйте спеціальні місця для своїх продуктів або клієнтів і відстежуйте процес від першої точки контакту до підписання угоди та далі. Насолоджуйтесь такими функціями, як: - Показовий зал продуктів, який демонструє силу вашої пропозиції - Просте перетягування будівельних блоків, щоб легко створювати красиві виставкові зали в масштабі - Інформаційна панель і сповіщення про залучення клієнтів - Спільні завдання між вами та клієнтом - Спільні документи з аркушів продуктів і контрактів - Інтерактивна відеозустріч із розумними планами - Інтелектуальна хронологія - Записані, транскрибовані та проаналізовані за допомогою штучного інтелекту зустрічі - Обмін відеоповідомленнями - Шаблони процесів продажів, за допомогою яких ваші торгові представники працюють миттєво - Високоякісний захист і конфіденційність - CRM, Zoom і Teams інтеграція - Управління рівнем доступу - публічний, зареєстрований або приватний простори
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент, процеси та інструменти в одному персоналізованому робочому просторі (так, справді). Більше не потрібно ганятися за електронними листами тиждень за тижнем – лише одне посилання, що веде до однієї цифрової кімнати, керує ними всіма. Ви також отримуєте доступ до ніколи раніше не баченої інформації, виявляючи сліпі зони на шляху клієнта, що зрештою допомагає вам отримати більше контролю, залучити всіх зацікавлених сторін, підвищити ефективність і... швидше закрити більше угод. Наш інструмент прекрасний, простий у використанні та має безкоштовну пробну версію, без використання кредитної картки чи пробного періоду – зареєструйтеся в Aligned сьогодні та переконайтеся самі.
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запатентованій технології платформа GO гарантує, що відділи доходів підбирають потрібний вміст, готові команди продажів впевнено перемагати та взаємодіяти з покупцями належним чином у потрібний час для швидшого циклу продажів і збільшення прибутку. Allego є надійним вибором для однієї чверті компаній, що входять до рейтингу Dow Jones Industrial Average, 5 із 15 найбільших банків США, 4 із 8 найбільших страхових компаній, 4 із 5 найбільших світових компаній із виробництва медичного обладнання, 6 із 10 найбільших компаній з управління капіталом, 5 з 5 найбільших компаній з управління активами та багато інших глобальних підприємств. Дізнайтеся більше про можливість отримання прибутку, яка завойовує продавців і покупців на Allego.com. Майже 1 мільйон професіоналів використовують Allego, щоб революціонізувати спосіб навчання, навчання, співпраці та продажу, чи то для надання зворотного зв’язку один одному через асинхронне відео, чи для вдосконалення своїх навичок за допомогою інструктажу на основі ШІ та однорангової співпраці. Дізнайтеся більше про Allego та рух, який ми створюємо, на allego.com.
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращення ефективності представників на зустрічах і досягнення квоти в команді.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan допомагає провідним світовим брендам полегшити покупки в майбутньому. Усе, що ми пропонуємо, розроблено таким чином, щоб бути розумним, гнучким і легко адаптуватися до унікальних бізнес-процесів із надзвичайно персоналізованим досвідом, який подобається людям і брендам. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти компаніям запропонувати фірмовий досвід покупок, який буде привабливим, персоналізованим, забезпечуватиме цінність і впевнено направлятиме людей до найкращих рішень. Такі інноваційні компанії, як Nike, Guess, Prudential і Starwood Hotels, довіряють Bigtincan тим, що команда, яка працює з клієнтами, зможе грамотно підготувати, залучити, оцінити та постійно покращувати досвід покупки для своїх клієнтів.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал продажів. Не маючи спеціально розробленого рішення для управління складними угодами, внутрішні зацікавлені сторони вдаються до спеціальних електронних листів, чатів і документів без будь-якого централізованого відстеження, нагляду чи навчання. Результат? Внутрішні затримки, сліпі плями та прослизання угод. Prelay перемагає хаос угод за допомогою спеціально створеної платформи Team Selling Platform. Діючи як рівень внутрішньої оркестровки, Prelay організовує координацію угод в одному місці, яке інтегрується з вашим ключовим програмним забезпеченням. У торгових представників та їхніх колег менше головного болю, а керівники відділів продажів, передпродажів і повторних продажів отримують уявлення про потенціал команди та про те, що робить угоди успішними. Незалежно від того, чи проводите ви оцінювання, направляєте схвалення відділу угод або залучаєте фахівця з продукту, Prelay спрощує ваші складні процеси угоди та максимізує вплив ваших найцінніших внутрішніх ресурсів, щоб ви могли швидше отримувати прибуток як команда.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — це програмне забезпечення для цифрових торгових залів на базі штучного інтелекту, яке допомагає командам продажів створювати гіперперсоналізовані торгові зали, які залучатимуть покупців і підвищуватимуть шанси на закриття угод. За допомогою Dealintent ви можете використовувати штучний інтелект, щоб розкривати особистість покупця, ідентифікувати угоди з високим наміром у вашому розробці та підвищувати взаємодію зі своїми покупцями. Якщо ви є частиною команди продажів b2b, ви можете використовувати Dealintent для: Збагачення угод: дізнавайтеся професійні та особистісні відомості про своїх покупців за допомогою штучного інтелекту. Dealintent позбавляє вас необхідності шукати на кількох платформах, як-от LinkedIn або в Інтернеті, і робить доступними для вас відповідні контакти покупців і інформацію про компанію за лічені секунди. Створення цифрових рекламних пропозицій: Dealintent замінює рекламні пропозиції, надіслані як вкладені файли електронної пошти, фірмовими та персоналізованими інтерактивними цифровими рекламними пропозиціями. Пропозиції, які використовуються як цифрові торгові кімнати, дозволяють командам продажів ділитися з покупцями взаємним планом продажів, відстежувати дії покупців і акції та підтримувати постійний зв’язок із покупцями через чат, дзвінки та зустрічі для кращої конверсії. Підвищення точності прогнозу: Dealintent допомагає відділам продажів визначати наміри покупця на основі активності покупця, частки пропозицій, виконання спільного плану дій щодо продажу тощо. Це дає точніші прогнози продажів, які базуються на активності покупця та рівні залучення.
RELAYTO
relayto.com
ДОСВІД ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. RELAYTO використовує розширені алгоритми для автоматичного перетворення статичного вмісту на інтерактивні мікросайти, які підвищують залученість глядачів 24/7 – кодування не потрібне. Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте будь-який допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) в його інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати для вашої команди для миттєвого перегляду на екранах комп’ютерів і мобільних пристроїв. Секретний соус RELAYTO: 1. Збагачення вмісту. Перетворіть «цифровий папір» на цифровий досвід, збагачений інтерактивністю, нелінійною навігацією та медіа. 2. Універсальні хмарні концентратори – перетворюйте файли на суперінтелектуальну URL-адресу, оптимізовану для спільного використання в усіх каналах, доступу та контролю. 3. Розширена аналітика – 360-градусна аналітика щодо залучення вашого вмісту для кращої оптимізації. Подумайте про Optimize для веб-вмісту. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. На задньому плані RELAYTO також створює нове цифрове середовище для інтерактивного оповідання історій, спрямоване на усунення тертя як для авторів, так і для читачів.
Twig
twig.so
Twig — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко знаходити потрібні відповіді в технічній документації, не витрачаючи години на перегляд нескінченних сторінок документів. Інструмент працює шляхом семантичного аналізу документації, баз знань, попередніх запитів у службу підтримки та інших джерел даних, щоб надати точні відповіді на складні запитання клієнтів. Це значно знижує витрати на підтримку клієнтів до 30%. Моделі штучного інтелекту Twig навчаються на загальнодоступних даних, що дозволяє з упевненістю знаходити відповідні відповіді на запитання користувачів і рекомендувати їх. Рекомендовані відповіді містять цитати, які підвищують достовірність відповіді, показуючи користувачам, де знайти додаткову інформацію. Twig також допомагає агентам служби підтримки стати продуктивнішими, автоматизуючи виснажливі завдання та надаючи потужні інструменти, які замінюють зайняту роботу людським співчуттям. Це дає змогу агентам підвищити якість взаємодії з клієнтами, підвищивши мінімальні стандарти якості відповідей і допомагаючи їм помічати потенційні ризики у відповідях. Twig можна інтегрувати з більшістю популярних продуктів для документації та баз знань, а також дезінфікує дані, видаляючи будь-яку особисту інформацію (PII), щоб забезпечити захист конфіденційності. Twig — це інструмент штучного інтелекту, призначений для значного покращення взаємодії з клієнтами, надаючи точні, актуальні та швидкі відповіді на технічні запитання.
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке дає змогу командам із доходів оптимізувати робочі процеси з документами, швидше укладати угоди та забезпечувати винятковий досвід клієнтів — від можливості до підписаної угоди. Наша кімната цифрових продажів — це централізований центр, де продавці та покупці зустрічаються, співпрацюють і ведуть переговори протягом усього процесу продажу. Він має дві потужні частини: кімнату угод (від першої зустрічі до пропозиції) і кімнату контрактів (від пропозиції до підписаної угоди). Кімната для угод: збільште свої виграші, спростивши співпрацю між покупцями та продавцями – в одному спільному просторі. Завантажуйте забезпечення продажу, створюйте спільні плани дій і спілкуйтеся зі своїми покупцями в режимі реального часу. Контрактна кімната: дайте торговим представникам змогу стати найефективнішими та створювати приголомшливі пропозиції за лічені хвилини. Почніть з нуля за допомогою нашого вбудованого редактора або використовуйте розумні шаблони для інтерактивних фірмових контрактів. Завдяки повному набору функцій, призначених для підвищення коефіцієнтів виграшу, GetAccept стоїть на передовій трансформації цифрових продажів.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — відеоінструмент, створений для віртуальних продажів. Це дозволяє легко записувати та надсилати відеоролики, які додають індивідуальності на всіх етапах циклу продажу – від пошуку потенційних клієнтів до пропозицій. Завдяки потужній відеоаналітиці та інтеграції Vidyard довіряють тисячі команд віртуальних продажів і маркетингу по всьому світу, допомагаючи їм залучати більше потенційних клієнтів і укладати більше угод з відео.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнтами, вам потрібно буде надати персоналізований досвід, показуючи потрібний вміст у потрібний час. Керування досвідом – централізуйте й упорядковуйте вміст із різних джерел, щоб персоналізувати пункти призначення за лічені хвилини. Централізація вмісту та керування ним є ключовими для персоналізації. Uberflip — це єдина платформа для централізації та організації всього вашого вмісту. Uberflip інтегрується зі сторонніми контент-платформами, тож ви можете легко імпортувати, керувати та позначати свої активи. Звідти ваші відділи маркетингу, продажів і успіху клієнтів отримають легкий доступ до схваленого вмісту та можуть почати створювати неймовірні напрямки для кожної кампанії та кімнати цифрових продажів без перетягування коду. Результат? Менше втрати вмісту, швидший запуск кампаній і команда продажів, яка має найкращий вміст для своїх потенційних клієнтів. Основні функції: - Інтеграція вмісту (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегів і інтелектуальні фільтри - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digital Sales Rooms) - SEO-оптимізація Journey Acceleration - Створюйте обрані напрямки вмісту для кожного покупця – і залучайте їх по всіх каналах. Uberflip дає вам змогу стимулювати споживання вмісту за допомогою рекомендацій вмісту, які утримують ваших відвідувачів на сайті. Завдяки надійній інтеграції платформи автоматизації маркетингу (MAP) кожна взаємодія з вмістом може ініціювати ідеальний наступний крок для прискорення шляху клієнта. Покращуйте свої коефіцієнти конверсії та прискорюйте час отримання прибутку, надаючи персоналізований вміст, який зменшує тертя на шляху покупця.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше угод швидше за допомогою Showpad. Основний механізм Sales Content Management Showpad дає змогу командам із доходів створювати єдине місце для пошуку, керування й розповсюдження важливого вмісту в масштабі. Для маркетологів Showpad об’єднує команди навколо найновішого контенту бренду з правильним керуванням, щоб покращити сприйняття контенту, і надає статистичні дані з нижньої частини послідовності, щоб команди могли інвестувати більше в правильний контент. Практикуючі спеціалісти з удосконалення використовують платформу для досягнення міжфункціонального узгодження та створення масштабованих цільових навчальних кампаній. Продавці мають доступ до всіх потрібних ресурсів, щоб позиціонувати себе як надійних порадників для сучасних команд закупівель. Команди закупівель отримують вигоду від продавців, які краще підготовлені до розуміння їхніх унікальних проблем і підключають їх до правильного рішення у своєму портфоліо. Співпрацюючи з організаціями будь-якого розміру та рівня зрілості в більш ніж 50 країнах, Showpad підтримує стратегічне узгодження та ефективність команд з доходів. Від малих і середніх підприємств до корпоративних брендів, таких як Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson і Coca-Cola EuroPacific Partners, Showpad є перевіреним прискорювачем прибутку. Showpad з подвійними штаб-квартирами в Чикаго, штат Іллінойс, і Генті, Бельгія, обслуговує різноманітну робочу силу з усього світу.
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуваннями) і переконайтеся, що всі нарешті залишаються на одній сторінці.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.