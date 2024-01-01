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Програмне забезпечення для цифрових продажів - Найпопулярніші застосунки - Буркіна-Фасо
Програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат надає спеціалістам з продажу цифрову платформу, орієнтовану на клієнтів, призначену для обміну відповідними маркетинговими матеріалами, участі в розмовах у режимі реального часу з клієнтами та створення персоналізованих пропозицій для потенційних покупців. Ці рішення усувають будь-які потенційні труднощі для покупців і дозволяють відділам продажів оптимізувати процеси пропозицій шляхом консолідації всієї необхідної інформації в єдиному доступному місці. На цифровому порталі клієнти мають можливість запитувати про певний вміст, підписувати пропозиції, а продавці можуть відстежувати взаємодію клієнтів із вмістом, надаючи уявлення про ефективність різних матеріалів.
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Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — відеоінструмент, створений для віртуальних продажів. Це дозволяє легко записувати та надсилати відеоролики, які додають індивідуальності на всіх етапах циклу продажу – від пошуку потенційних клієнтів до пропозицій. Завдяки потужній відеоаналітиці та інтеграції Vidyard довіряють тисячам ком...
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращенн...
Heybase
heybase.io
Heybase — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке забезпечує спільні простори для спільної роботи, де продавці можуть створювати персоналізовані умови для покупців і спілкуватися з потенційними покупцями в єдиному цифровому місці. Продавці можуть вставляти персоналізоване забезпе...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуванням...
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запате...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнта...
envivo.io
envivo.io
envivo — це цифровий прискорювач продажів, який дозволяє підприємствам легко персоналізувати пропозиції для потенційних клієнтів і клієнтів, створюючи дружнє середовище між покупцем і продавцем. envivo допомагає вам скористатися можливостями від лідера до угоди, з усім в одному місці, і все це бездо...
OneMob
onemob.com
Представляємо OneMob — найкращу універсальну платформу для створення, обміну та відстеження чудових мікросайтів за лічені секунди! Незалежно від того, чи займаєтеся ви продажами, маркетингом, успіхом клієнтів чи творцем контенту, у OneMob є все, що вам потрібно, щоб розширити охоплення та привернути...
Valuecase
valuecase.com
Учора продажі являли собою хаос нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць планів дій і приголомшених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являє...
Twig
twig.so
Twig — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко знаходити потрібні відповіді в технічній документації, не витрачаючи години на перегляд нескінченних сторінок документів. Інструмент працює шляхом семантичного аналізу документації, баз знань,...
Paage
paage.io
Paage.io використовується тисячами AE, щоб швидше укладати угоди. Усе починається зі «Сторінки», яка є міні-цільовою сторінкою, якою ви можете поділитися зі своїм покупцем і містить усі ресурси, які їм знадобляться для внутрішньої презентації. Замість довгих електронних листів із вкладеннями, які гу...
DealLab
deallab.io
DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте попередження та ризикуйте, уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте ко...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Синхронізуйте свої команди з доходів за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні розпродажі ...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент,...
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — це програмне забезпечення для цифрових торгових залів на базі штучного інтелекту, яке допомагає командам продажів створювати гіперперсоналізовані торгові зали, які залучатимуть покупців і підвищуватимуть шанси на закриття угод. За допомогою Dealintent ви можете використовувати штучний і...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавле...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
eyezon
eyezonthis.com
eyezon — це пісочниця для відео в прямому ефірі, яка впроваджує людську взаємодію в сучасний шопінг за допомогою персональної прямої трансляції за запитом.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал прод...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz — це «ділова кімната», яка дає змогу групам доходів (збуту та успіху клієнтів) ефективніше співпрацювати зі своїми клієнтами в рамках спільного простору проекту (інтегрованого з вашою CRM). Можливості (нові облікові записи або розширення) закриваються на 25% швидше та стають більш передбачув...
haeppie
haeppie.com
haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централіз...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, ...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке дає змогу командам із доходів оптимізувати робочі процеси з документами, швидше укладати угоди та забезпечувати винятковий досвід клієнтів — від можливості до підписаної угоди. Наша кімната цифрових продажів — це централізований...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — це ваше найкраще рішення для впорядкування, пошуку та обміну інформацією. Централізуйте знання своєї команди, забезпечте швидкий і легкий доступ до всього свого вмісту. Використовуйте свій вміст на спеціальних сторінках, які ви адаптуєте для будь-якої ситуації, щоб заощадити час, гроші та не...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб дозволити командам працювати ефективніше та швидше для досягнення оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigt...