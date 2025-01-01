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Найпопулярніші Нещодавно додані Платформи цифрового захисту від ризиків (DRP). - Найпопулярніші застосунки

Платформа Digital Risk Protection (DRP) — це рішення для кібербезпеки, яке захищає цифрові активи організації від зовнішніх загроз, які знаходяться за межами традиційної безпеки. Ці інструменти забезпечують уніфікований та ефективний спосіб керування цифровими ризиками, включаючи фішингові атаки, видавання себе за бренд, інсайдерські загрози та крадіжки інтелектуальної власності. Спрощуючи процес, платформи DRP дозволяють організаціям проактивно захищати репутацію свого бренду, цифрові активи та конфіденційну інформацію. Вони служать комплексними рішеннями для команд безпеки для виявлення, моніторингу, пом’якшення та управління ризиками в онлайн-середовищі.