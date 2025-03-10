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Платформа Digital Risk Protection (DRP) — це рішення для кібербезпеки, яке захищає цифрові активи організації від зовнішніх загроз, які знаходяться за межами традиційної безпеки. Ці інструменти забезпечують уніфікований та ефективний спосіб керування цифровими ризиками, включаючи фішингові атаки, видавання себе за бренд, інсайдерські загрози та крадіжки інтелектуальної власності. Спрощуючи процес, платформи DRP дозволяють організаціям проактивно захищати репутацію свого бренду, цифрові активи та конфіденційну інформацію. Вони служать комплексними рішеннями для команд безпеки для виявлення, моніторингу, пом’якшення та управління ризиками в онлайн-середовищі.
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Privacy Bee
privacybee.com
Privacy Bee допомагає користувачам видаляти особисті дані з корпоративних баз та веб-сайтів, покращуючи захист конфіденційності в Інтернеті.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.
Optery
optery.com
Optery - програма для видалення особистих даних з брокерів даних, що допомагає користувачам зберігати конфіденційність в Інтернеті.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense - це рішення для проактивного захисту цифрових ризиків, яке моніторить інтернет для виявлення загроз та покращення кібербезпеки організацій.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Mandiant
mandiant.com
Mandiant - платформа кібербезпеки, яка захищає організації від загроз через розвідку, реагування на інциденти та аналіз безпеки.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar – платформа для управління кіберзагрозами, що забезпечує моніторинг, виявлення і реагування на кіберзагрози в реальному часі.
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