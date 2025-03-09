SolarWinds

solarwinds.com

Пакетна пачка довідки - це поєднання веб -служби веб -довідки SolarWinds® та віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час, автоматизуючи та спрощуючи стіл довідки та завдання віддаленої підтримки. Основні особливості: * Централізоване управління квитками та інциденти * ІТ -управління активами (ITAM) з автоматизованим відкриттям та централізованим запасом * Вбудована база знань для самообслуговування * Це зміни управління та налаштовані робочі процеси схвалення * Звітність, попередження про SLA та опитування клієнтів * Системи дистанційного керування Windows®, Mac OS® X та Linux® * Вбудовані інструменти для моніторингу системи, перегляду журналу подій та мережевої діагностики без ініціювання повного віддаленого сеансу * Віддалений доступ для підтримки кінцевих користувачів поза брандмауером