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Платформа Digital Risk Protection (DRP) — це рішення для кібербезпеки, яке захищає цифрові активи організації від зовнішніх загроз, які знаходяться за межами традиційної безпеки. Ці інструменти забезпечують уніфікований та ефективний спосіб керування цифровими ризиками, включаючи фішингові атаки, видавання себе за бренд, інсайдерські загрози та крадіжки інтелектуальної власності. Спрощуючи процес, платформи DRP дозволяють організаціям проактивно захищати репутацію свого бренду, цифрові активи та конфіденційну інформацію. Вони служать комплексними рішеннями для команд безпеки для виявлення, моніторингу, пом’якшення та управління ризиками в онлайн-середовищі.
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Mandiant
mandiant.com
Mandiant - платформа кібербезпеки, яка захищає організації від загроз через розвідку, реагування на інциденти та аналіз безпеки.
Optery
optery.com
Optery - програма для видалення особистих даних з брокерів даних, що допомагає користувачам зберігати конфіденційність в Інтернеті.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакетна пачка довідки - це поєднання веб -служби веб -довідки SolarWinds® та віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час, автоматизуючи та спрощуючи стіл довідки та завдання віддаленої підтримки. Основні особливості: * Централізоване управління квитками та інциденти * ІТ -управління активами (ITAM) з автоматизованим відкриттям та централізованим запасом * Вбудована база знань для самообслуговування * Це зміни управління та налаштовані робочі процеси схвалення * Звітність, попередження про SLA та опитування клієнтів * Системи дистанційного керування Windows®, Mac OS® X та Linux® * Вбудовані інструменти для моніторингу системи, перегляду журналу подій та мережевої діагностики без ініціювання повного віддаленого сеансу * Віддалений доступ для підтримки кінцевих користувачів поза брандмауером
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar — це платформа SaaS Extended Threat Intelligence (XTI), яка поєднує зовнішнє керування поверхнею атак (EASM), цифрові служби захисту від ризиків (DRPS) і кіберзагрози (CTI). SOCRadar дозволяє організаціям максимізувати ефективність своїх команд SOC за допомогою хибнопозитивних безкоштовних, дієвих і контекстуальних даних про загрози.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense - це рішення для проактивного захисту цифрових ризиків, яке моніторить інтернет для виявлення загроз та покращення кібербезпеки організацій.
Privacy Bee
privacybee.com
Privacy Bee допомагає користувачам видаляти особисті дані з корпоративних баз та веб-сайтів, покращуючи захист конфіденційності в Інтернеті.
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