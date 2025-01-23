Платформи цифрового захисту від ризиків (DRP). - Найпопулярніші застосунки - Ірландія

Privacy Bee

privacybee.com

Пам’ятаєте файлообмінник, на якому ви створили обліковий запис 5 років тому? Ви коли-небудь поверталися і видаляли свій обліковий запис, чи просто залишили його й ніколи не поверталися? Якщо це було останнє, це означає, що ви все ще в базі даних цієї компанії через півдесятка років. Деякі дані були вільно передані компанії багато років тому (і забуті), але більшість їх купується та продається через величезну мережу брокерів даних. Це багатомільярдна індустрія стеження, про існування якої мало хто знає. Privacy Bee — ваш партнер із захисту даних. Ми очищаємо особисті та робочі дані ваших керівників і співробітників, видаляючи їх із корпоративних баз даних, щоб вони не потрапили в чужі руки. Ми досягаємо цього, звертаючись до корпорацій і понад 150 000 веб-сайтів, щоб подати запити на видалення від вашого імені. З кожним видаленням ваші найбільш конфіденційні бізнес-дані менш ймовірно будуть зламані! Звертайтеся сьогодні, щоб отримати найповнішу послугу конфіденційності даних на ринку.