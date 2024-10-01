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Платформи цифрового захисту від ризиків (DRP). - Найпопулярніші застосунки - Данія
Платформа Digital Risk Protection (DRP) — це рішення для кібербезпеки, яке захищає цифрові активи організації від зовнішніх загроз, які знаходяться за межами її традиційних кордонів безпеки. Ці інструменти забезпечують уніфікований та ефективний спосіб керування цифровими ризиками, включаючи фішингові атаки, видавання себе за бренд, інсайдерські загрози та крадіжки інтелектуальної власності. Спрощуючи процес, платформи DRP дозволяють організаціям проактивно захищати репутацію свого бренду, цифрові активи та конфіденційну інформацію. Вони служать комплексними рішеннями для команд безпеки для виявлення, моніторингу, пом’якшення та управління ризиками в онлайн-середовищі.
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SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack — це комбінація веб-служби підтримки Solarwinds® і віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час шляхом автоматизації та спрощення завдань служби підтримки та віддаленої ІТ-підтримки. Основні функції: • Централізоване керування квитками та ін...
Optery
optery.com
Усуньте себе від десятків брокерів даних в одному місці. Зареєструйтеся безкоштовно, щоб отримати свій персональний звіт про зараження. Перейдіть на платний план, і ми надішлемо вам видалення. Ми надаємо понад 150 брокерів даних – більше, ніж будь-яка інша послуга – і пропонуємо 30-денну гарантію по...
Privacy Bee
privacybee.com
Пам’ятаєте файлообмінник, на якому ви створили обліковий запис 5 років тому? Ви коли-небудь поверталися і видаляли свій обліковий запис, чи просто залишили його й ніколи не поверталися? Якщо це було останнє, це означає, що ви все ще в базі даних цієї компанії через півдесятка років. Деякі дані були ...
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенн...
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...
Mandiant
mandiant.com
Mandiant надає рішення, які захищають організації від атак на кібербезпеку, використовуючи інноваційні технології та досвід на передовій.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense — це проактивне рішення для захисту цифрових ризиків для організацій. Наша технологія на основі штучного інтелекту постійно сканує онлайн-світ, включаючи темну, глибоку та поверхневу мережу, щоб виявляти невідомі події, автоматично визначати пріоритети ризиків і надавати дієві дані, які ...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному ча...
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar — це платформа SaaS Extended Threat Intelligence (XTI), яка поєднує зовнішнє керування поверхнею атак (EASM), цифрові служби захисту від ризиків (DRPS) і кіберрозвідку (CTI). SOCRadar дозволяє організаціям максимізувати ефективність своїх команд SOC за допомогою хибнопозитивних безкоштовних...