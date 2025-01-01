Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Платформи цифрового захисту від ризиків (DRP).
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Платформи цифрового захисту від ризиків (DRP). - Найпопулярніші застосунки

Платформа Digital Risk Protection (DRP) — це рішення для кібербезпеки, яке захищає цифрові активи організації від зовнішніх загроз, які знаходяться за межами традиційної безпеки. Ці інструменти забезпечують уніфікований та ефективний спосіб керування цифровими ризиками, включаючи фішингові атаки, видавання себе за бренд, інсайдерські загрози та крадіжки інтелектуальної власності. Спрощуючи процес, платформи DRP дозволяють організаціям проактивно захищати репутацію свого бренду, цифрові активи та конфіденційну інформацію. Вони служать комплексними рішеннями для команд безпеки для виявлення, моніторингу, пом’якшення та управління ризиками в онлайн-середовищі.

Запит на новий застосунок


Privacy Bee

Privacy Bee

privacybee.com

Privacy Bee допомагає користувачам видаляти особисті дані з корпоративних баз та веб-сайтів, покращуючи захист конфіденційності в Інтернеті.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.

Brandefense

Brandefense

brandefense.io

Brandefense - це рішення для проактивного захисту цифрових ризиків, яке моніторить інтернет для виявлення загроз та покращення кібербезпеки організацій.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Optery

Optery

optery.com

Optery - програма для видалення особистих даних з брокерів даних, що допомагає користувачам зберігати конфіденційність в Інтернеті.

SOCRadar

SOCRadar

socradar.io

SOCRadar – платформа для управління кіберзагрозами, що забезпечує моніторинг, виявлення і реагування на кіберзагрози в реальному часі.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs - це платформа для управління цифровими ризиками, яка захищає активи підприємств від кіберзагроз та забезпечує моніторинг та реагування на інциденти.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future забезпечує аналітику загроз у реальному часі, аналізуючи дані з різних джерел для покращення безпеки організацій.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant - платформа кібербезпеки, яка захищає організації від загроз через розвідку, реагування на інциденти та аналіз безпеки.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Платформи цифрового захисту від ризиків (DRP). - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog