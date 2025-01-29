Платформи цифрового захисту від ризиків (DRP). - Найпопулярніші застосунки - Бурунді

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Платформа Digital Risk Protection (DRP) — це рішення для кібербезпеки, яке захищає цифрові активи організації від зовнішніх загроз, які знаходяться за межами традиційної безпеки. Ці інструменти забезпечують уніфікований та ефективний спосіб керування цифровими ризиками, включаючи фішингові атаки, видавання себе за бренд, інсайдерські загрози та крадіжки інтелектуальної власності. Спрощуючи процес, платформи DRP дозволяють організаціям проактивно захищати репутацію свого бренду, цифрові активи та конфіденційну інформацію. Вони служать комплексними рішеннями для команд безпеки для виявлення, моніторингу, пом’якшення та управління ризиками в онлайн-середовищі.
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Mandiant
mandiant.com
Mandiant надає рішення, які захищають організації від атак на кібербезпеку, використовуючи інноваційні технології та досвід на передовій.
Optery
optery.com
Усуньте себе від десятків брокерів даних в одному місці. Зареєструйтеся безкоштовно, щоб отримати свій персональний звіт про зараження. Перейдіть на платний план, і ми надішлемо вам видалення. Ми надаємо понад 150 брокерів даних – більше, ніж будь-яка інша послуга – і пропонуємо 30-денну гарантію повернення грошей без запитань!
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials Pack — це комбінація веб-служби підтримки Solarwinds® і віддаленої підтримки Dameware. Вони інтегруються, щоб заощадити ваш час шляхом автоматизації та спрощення завдань служби підтримки та віддаленої ІТ-підтримки. Основні функції: • Централізоване керування квитками та інцидентами • Управління ІТ-активами (ITAM) з автоматичним виявленням і централізованою інвентаризацією • Вбудована база знань для самообслуговування • Управління змінами в ІТ і настроювані робочі процеси затвердження • Звітування, сповіщення про SLA та опитування клієнтів • Віддалене керування системами Windows®, Mac OS® X і Linux® • Вбудовані інструменти для моніторингу системи, перегляду журналу подій і діагностики мережі без ініціювання повного віддаленого сеансу • Віддалений доступ для підтримки кінцевих користувачів поза брандмауером
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs Fortra — це компанія з аналізу кіберзагроз, яка надає цифровий захист від ризиків за допомогою спеціального аналізу загроз і повного пом’якшення. PhishLabs забезпечує імітацію бренду, захоплення облікових записів, витік даних і захист від загроз у соціальних мережах в одному повному рішенні для провідних світових брендів і компаній. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.phishlabs.com. Ключова частина Fortra (нове обличчя HelpSystems) PhishLabs пишається тим, що є частиною комплексного портфоліо кібербезпеки Fortra. Fortra спрощує сьогоднішній складний ландшафт кібербезпеки, об’єднуючи взаємодоповнюючі продукти для вирішення проблем інноваційними способами. Ці інтегровані, масштабовані рішення вирішують проблеми, які швидко змінюються, з якими ви стикаєтеся під час захисту вашої організації. Завдяки потужному захисту від PhishLabs та інших, Fortra є вашим невпинним союзником, який поруч із вами на кожному кроці вашої подорожі до кібербезпеки.
CrowdStrike
crowdstrike.com
Уніфікована хмарна безпека від кінцевої точки до хмари. Зупиніть злам хмари та консолідуйте роз'єднані точкові продукти за допомогою єдиного в світі CNAPP, створеного на основі уніфікованого агентного та безагентного підходу до хмарної безпеки для повної видимості та захисту. Ми захищаємо вашу хмару. Ви ведете свій бізнес.
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою даних і ризиками для користувачів. Наша технологія оптимізує кібербезпеку, автоматизуючи процес виявлення та реагування в даних користувачів, пристроях, електронних листах і хмарних каталогах, усе в одній скляній панелі. У Guardz ми дбаємо про ваш спокій і безперервність бізнесу. Інтеграція передової технології кібербезпеки з глибоким досвідом страхування гарантує, що ваші заходи безпеки постійно контролюються, керуються та оптимізуються.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future є найбільшою у світі компанією з аналізу загроз. Intelligence Cloud від Recorded Future надає наскрізну інформацію про противників, інфраструктуру та цілі. Індексуючи Інтернет через відкриту мережу, темну мережу та технічні джерела, Recorded Future забезпечує видимість у реальному часі розширюючої поверхні атак і ландшафту загроз, даючи клієнтам змогу діяти швидко та впевнено, щоб зменшити ризик і безпечно просувати бізнес вперед. Зі штаб-квартирою в Бостоні та офісами та співробітниками по всьому світу, Recorded Future співпрацює з понад 1800 підприємствами та урядовими організаціями в більш ніж 75 країнах, щоб надавати в реальному часі, неупереджену та дієву інформацію. Дізнайтесь більше на recordedfuture.com.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar — це платформа SaaS Extended Threat Intelligence (XTI), яка поєднує зовнішнє керування поверхнею атак (EASM), цифрові служби захисту від ризиків (DRPS) і кіберзагрози (CTI). SOCRadar дозволяє організаціям максимізувати ефективність своїх команд SOC за допомогою хибнопозитивних безкоштовних, дієвих і контекстуальних даних про загрози.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense — це проактивне рішення для захисту цифрових ризиків для організацій. Наша технологія на основі штучного інтелекту постійно сканує онлайн-світ, включаючи темну, глибоку та поверхневу мережу, щоб виявляти невідомі події, автоматично визначати пріоритети ризиків і надавати дієві дані, які можна миттєво використати для підвищення безпеки.
Privacy Bee
privacybee.com
Пам’ятаєте файлообмінник, на якому ви створили обліковий запис 5 років тому? Ви коли-небудь поверталися і видаляли свій обліковий запис, чи просто залишили його й ніколи не поверталися? Якщо це було останнє, це означає, що ви все ще в базі даних цієї компанії через півдесятка років. Деякі дані були вільно передані компанії багато років тому (і забуті), але більшість їх купується та продається через величезну мережу брокерів даних. Це багатомільярдна індустрія стеження, про існування якої мало хто знає. Privacy Bee — ваш партнер із захисту даних. Ми очищаємо особисті та робочі дані ваших керівників і співробітників, видаляючи їх із корпоративних баз даних, щоб вони не потрапили в чужі руки. Ми досягаємо цього, звертаючись до корпорацій і понад 150 000 веб-сайтів, щоб подати запити на видалення від вашого імені. З кожним видаленням ваші найбільш конфіденційні бізнес-дані менш ймовірно будуть зламані! Звертайтеся сьогодні, щоб отримати найповнішу послугу конфіденційності даних на ринку.
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