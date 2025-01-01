Цифрові платформи навчання - Найпопулярніші застосунки

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Платформи цифрового навчання забезпечують захоплюючий досвід, який дозволяє студентам активно взаємодіяти з навчальним змістом. Педагоги включають ці платформи у своє навчання, щоб зробити уроки більш захоплюючими та персоналізованими для кожного учня. Залежно від платформи, інструктори можуть мати учні використовують програмне забезпечення на уроці або призначити його для додаткової практики вдома. Зараз у багатьох з цих платформ є адаптивні можливості навчання, коригуючи уроки в режимі реального часу на основі індивідуальних успішних студентів. Ці платформи задовольняють різноманітні навчальні цілі, де деякі зосереджуються на конкретних предметах, таких як наука чи соціальні дослідження, а інші підкреслюють міжсекційні навички, такі як читання та письмо. Вони підходять для викладачів та професорів у всіх навчальних рівнях, від К -12 до вищих навчальних закладів.
Запит на новий застосунок
Canvas Student
instructure.com
Canvas Student - мобільний додаток для студентів, який дозволяє керувати курсами, переглядати завдання та брати участь у навчанні на різних пристроях.
GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - це онлайн-інструмент для побудови графіків, статистичного аналізу та вивчення математичних понять.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Науковий калькулятор Desmos - безкоштовний онлайн-інструмент для виконання складних математичних розрахунків, включаючи тригонометрію, логарифми та статистику.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Додаток BYJU'S Exam Prep пропонує ресурси для підготовки до різних іспитів, включаючи відео, тести, актуальні новини та можливість стежити за прогресом навчання.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy - навчальна платформа з інтерактивними ресурсами для освіти у сфері цифрових технологій, що підтримує різні стилі навчання.
Padlet
padlet.com
Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Clever
clever.com
Clever - це портал єдиного входу, який спрощує доступ до технологій для 95,000 шкіл у США, допомагаючи вчителям зосередитися на навчанні.
Kognity
kognity.com
Kognity - цифрова платформа для навчання, що пропонує інтерактивні матеріали з математики та персоналізовані підходи для студентів.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
Labster
labster.com
Labster - освітня платформа, що пропонує віртуальні лабораторії для вивчення наукових концепцій, дозволяючи студентам проводити експерименти у безпечному середовищі.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn - це навчальний додаток для дітей, що пропонує інтерактивні ігри з математики та читання, адаптовані до різних навчальних стандартів.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning - це платформа, що надає доступ до цифрового навчального контенту та інструментів для учнів і викладачів.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle-інструмент для перетворення відео в інтерактивні уроки з вікторинами та коментарями, що полегшує навчання та оцінювання студентів.
Veda
veda-app.com
Veda - це повноцінна платформа управління навчальними закладами і цифрового навчання для шкіл та коледжів в хмарі.
Baamboozle
baamboozle.com
Baamboozle — платформа для онлайн-навчання, що пропонує ігри різними мовами для змішаного та дистанційного навчання.
Factile
playfactile.com
Фактіle - онлайн-розробник гри Jeopardy! для класів і зустрічей. Створюйте власні ігри або використовуйте готові шаблони, грайте з друзями через мобільні пристрої.
Cerego
cerego.com
Cerego — освітня платформа, що використовує штучний інтелект для створення адаптивних навчальних планів та оптимізації запам'ятовування інформації учнями.
StrongMind
strongmind.com
StrongMind розробляє рішення для шкіл, пропонуючи цифрові курси, інструменти для навчання та послуги для підвищення успішності учнів.
Newsela
newsela.com
Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.
Codio
codio.com
Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox – навчальна платформа для математики та читання, що персоналізує інструкції для учнів і надає вчителям аналітику в реальному часі.
ClickView
clickvieweducation.com
ClickView - платформа для онлайн-навчання, що надає доступ до бібліотеки відео і освітніх ресурсів для викладачів та студентів.
Hāpara
hapara.com
Hāpara – програмне забезпечення для управління навчанням у школах, яке інтегрується з Google Workspace для підтримки викладачів і студентів.
ClickView Australia
clickview.com.au
Додаток ClickView Australia надає освітні відео та ресурси, які відповідають австралійській навчальній програмі для шкіл та учнів.
LessonUp
lessonup.com
LessonUp - онлайн-платформа для створення інтерактивних уроків, що підтримує співпрацю вчителів та активну участь студентів під час навчання.
Edaptio
edaptio.com
Edaptio LearnU — це інтерактивна онлайн-платформа для навчання, що дозволяє створювати завдання, відслідковувати прогрес та тестувати знання.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom – це платформа для освіти, яка поєднує навчальні програми, інструкції та оцінювання для покращення досвіду навчання учнів.
BookNook
booknook.com
BookNook - це додаток для навчання читанню, що пропонує структуровані заняття та інструменти для покращення грамотності.
GoReact
goreact.com
GoReact - це відео-інструмент для покращення зворотного зв'язку та оцінювання навичок студентів через відеокази та коментарі.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud — освітня платформа для підвищення залученості учнів та доступності навчання, що пропонує опитування, вікторини, інструменти для співпраці та відстеження присутності.
Sibme
sibme.com
Sibme - платформа для професійного розвитку, що підтримує відео-коучинг, зворотній зв'язок та спільні навчальні середовища для викладачів.
Fobizz
fobizz.com
Fobizz – платформа для вчителів в Німеччині, що пропонує онлайн-курси, інструменти штучного інтелекту та навчальні матеріали.
Freckle
freckle.com
Freckle - це додаток для адаптивної практики, що допомагає вчителям диференціювати навчання з математики, ELA, науки та соціальних наук для учнів K–12.
NoRedInk
noredink.com
NoRedInk — платформа для навчання писанню, що пропонує діагностичні матеріали, адаптивні вправи та персоналізовані уроки для учнів 4-го класу.
Amplio
ampliolearning.com
Amplio - платформа для спеціальної освіти, що комбінує управління навчанням із програмами на основі доказів та адаптивним навчанням для підтримки учнів.
Yellowdig
yellowdig.co
Yellowdig – це навчальна платформа, що сприяє конструктивному спілкуванню між студентами та викладачами через гейміфіковану взаємодію та соціальні елементи.
Wayfinder
withwayfinder.com
Wayfinder допомагає школярам розвитку почуття приналежності та мети через навчальні програми й активності, підтримуючи навички майбутнього та оцінку прогресу.
eSpark Learning
esparklearning.com
eSpark Learning - це платформа для індивідуального навчання, яка пропонує інтерактивні завдання з читання та математики, адаптуючи матеріали під рівень учнів.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio — веб-платформа для навчання, що перетворює уроки на інтерактивні, колаборативні досвіди, інтегрується з існуючими освітніми інструментами.
Pivot Interactives
pivotinteractives.com
Pivot Interactives – це додаток, який допомагає вчителям і студентам вивчати науку через інтерактивні експерименти та дослідження.
Peekapak
peekapak.com
Peekapak - це онлайн-платформа для соціально-емоційного навчання, що допомагає учням вивчати та розвивати соціально-емоційні навички через історії та ігри.
CampusKnot
campusknot.com
CampusKnot - це програмне забезпечення для активного залучення студентів у великих групах, що дозволяє викладачам отримувати зворотний зв'язок та покращувати навчальний процес.
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