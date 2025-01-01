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Цифрові платформи навчання
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Цифрові платформи навчання - Найпопулярніші застосунки

Платформи цифрового навчання забезпечують захоплюючий досвід, який дозволяє студентам активно взаємодіяти з навчальним змістом. Педагоги включають ці платформи у своє навчання, щоб зробити уроки більш захоплюючими та персоналізованими для кожного учня. Залежно від платформи, інструктори можуть мати учні використовують програмне забезпечення на уроці або призначити його для додаткової практики вдома. Зараз у багатьох з цих платформ є адаптивні можливості навчання, коригуючи уроки в режимі реального часу на основі індивідуальних успішних студентів. Ці платформи задовольняють різноманітні навчальні цілі, де деякі зосереджуються на конкретних предметах, таких як наука чи соціальні дослідження, а інші підкреслюють міжсекційні навички, такі як читання та письмо. Вони підходять для викладачів та професорів у всіх навчальних рівнях, від К -12 до вищих навчальних закладів.

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Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Student - мобільний додаток для студентів, який дозволяє керувати курсами, переглядати завдання та брати участь у навчанні на різних пристроях.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Калькулятор Desmos - це онлайн-інструмент для побудови графіків, статистичного аналізу та вивчення математичних понять.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Науковий калькулятор Desmos - безкоштовний онлайн-інструмент для виконання складних математичних розрахунків, включаючи тригонометрію, логарифми та статистику.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Додаток BYJU'S Exam Prep пропонує ресурси для підготовки до різних іспитів, включаючи відео, тести, актуальні новини та можливість стежити за прогресом навчання.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy - навчальна платформа з інтерактивними ресурсами для освіти у сфері цифрових технологій, що підтримує різні стилі навчання.

Padlet

Padlet

padlet.com

Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Clever

Clever

clever.com

Clever - це портал єдиного входу, який спрощує доступ до технологій для 95,000 шкіл у США, допомагаючи вчителям зосередитися на навчанні.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity - цифрова платформа для навчання, що пропонує інтерактивні матеріали з математики та персоналізовані підходи для студентів.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.

Labster

Labster

labster.com

Labster - освітня платформа, що пропонує віртуальні лабораторії для вивчення наукових концепцій, дозволяючи студентам проводити експерименти у безпечному середовищі.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn - це навчальний додаток для дітей, що пропонує інтерактивні ігри з математики та читання, адаптовані до різних навчальних стандартів.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning - це платформа, що надає доступ до цифрового навчального контенту та інструментів для учнів і викладачів.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle-інструмент для перетворення відео в інтерактивні уроки з вікторинами та коментарями, що полегшує навчання та оцінювання студентів.

Veda

Veda

veda-app.com

Veda - це повноцінна платформа управління навчальними закладами і цифрового навчання для шкіл та коледжів в хмарі.

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle — платформа для онлайн-навчання, що пропонує ігри різними мовами для змішаного та дистанційного навчання.

Factile

Factile

playfactile.com

Фактіle - онлайн-розробник гри Jeopardy! для класів і зустрічей. Створюйте власні ігри або використовуйте готові шаблони, грайте з друзями через мобільні пристрої.

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego — освітня платформа, що використовує штучний інтелект для створення адаптивних навчальних планів та оптимізації запам'ятовування інформації учнями.

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

StrongMind розробляє рішення для шкіл, пропонуючи цифрові курси, інструменти для навчання та послуги для підвищення успішності учнів.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.

Codio

Codio

codio.com

Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox – навчальна платформа для математики та читання, що персоналізує інструкції для учнів і надає вчителям аналітику в реальному часі.

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView - платформа для онлайн-навчання, що надає доступ до бібліотеки відео і освітніх ресурсів для викладачів та студентів.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara – програмне забезпечення для управління навчанням у школах, яке інтегрується з Google Workspace для підтримки викладачів і студентів.

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

Додаток ClickView Australia надає освітні відео та ресурси, які відповідають австралійській навчальній програмі для шкіл та учнів.

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

LessonUp - онлайн-платформа для створення інтерактивних уроків, що підтримує співпрацю вчителів та активну участь студентів під час навчання.

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

Edaptio LearnU — це інтерактивна онлайн-платформа для навчання, що дозволяє створювати завдання, відслідковувати прогрес та тестувати знання.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom – це платформа для освіти, яка поєднує навчальні програми, інструкції та оцінювання для покращення досвіду навчання учнів.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook - це додаток для навчання читанню, що пропонує структуровані заняття та інструменти для покращення грамотності.

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact - це відео-інструмент для покращення зворотного зв'язку та оцінювання навичок студентів через відеокази та коментарі.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud — освітня платформа для підвищення залученості учнів та доступності навчання, що пропонує опитування, вікторини, інструменти для співпраці та відстеження присутності.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme - платформа для професійного розвитку, що підтримує відео-коучинг, зворотній зв'язок та спільні навчальні середовища для викладачів.

Fobizz

Fobizz

fobizz.com

Fobizz – платформа для вчителів в Німеччині, що пропонує онлайн-курси, інструменти штучного інтелекту та навчальні матеріали.

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle - це додаток для адаптивної практики, що допомагає вчителям диференціювати навчання з математики, ELA, науки та соціальних наук для учнів K–12.

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

NoRedInk — платформа для навчання писанню, що пропонує діагностичні матеріали, адаптивні вправи та персоналізовані уроки для учнів 4-го класу.

Amplio

Amplio

ampliolearning.com

Amplio - платформа для спеціальної освіти, що комбінує управління навчанням із програмами на основі доказів та адаптивним навчанням для підтримки учнів.

Yellowdig

Yellowdig

yellowdig.co

Yellowdig – це навчальна платформа, що сприяє конструктивному спілкуванню між студентами та викладачами через гейміфіковану взаємодію та соціальні елементи.

Wayfinder

Wayfinder

withwayfinder.com

Wayfinder допомагає школярам розвитку почуття приналежності та мети через навчальні програми й активності, підтримуючи навички майбутнього та оцінку прогресу.

eSpark Learning

eSpark Learning

esparklearning.com

eSpark Learning - це платформа для індивідуального навчання, яка пропонує інтерактивні завдання з читання та математики, адаптуючи матеріали під рівень учнів.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio — веб-платформа для навчання, що перетворює уроки на інтерактивні, колаборативні досвіди, інтегрується з існуючими освітніми інструментами.

Pivot Interactives

Pivot Interactives

pivotinteractives.com

Pivot Interactives – це додаток, який допомагає вчителям і студентам вивчати науку через інтерактивні експерименти та дослідження.

Peekapak

Peekapak

peekapak.com

Peekapak - це онлайн-платформа для соціально-емоційного навчання, що допомагає учням вивчати та розвивати соціально-емоційні навички через історії та ігри.

CampusKnot

CampusKnot

campusknot.com

CampusKnot - це програмне забезпечення для активного залучення студентів у великих групах, що дозволяє викладачам отримувати зворотний зв'язок та покращувати навчальний процес.

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