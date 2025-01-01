Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними забезпечує ефективний і безпечний спосіб для персоналу відділу кадрів, менеджерів і членів команди працювати з цифровими обліковими даними, сертифікатами та значками. Замість традиційних методів, таких як друк і надсилання сертифікатів, ці рішення дають змогу користувачам створювати, ділитися та зберігати всі облікові дані в цифровому вигляді. Таке програмне забезпечення часто містить бібліотеки з різними шаблонами та варіантами брендингу компанії. Крім того, ці платформи легко інтегруються з корпоративними системами управління навчанням (LMS), LinkedIn та іншими платформами соціальних мереж, покращуючи відстеження та обмін заробленими обліковими даними. Крім того, інструменти керування цифровими обліковими даними надають пріоритет безпечному зберіганню даних користувачів, забезпечуючи дотримання таких нормативних актів, як GDPR, CCPA та інших стандартів конфіденційності. Це гарантує, що всі документи та акредитації є легкодоступними, але залишаються надійними.
Запит на новий застосунок
Credly
credly.com
Credly - платформа для створення, управління та моніторингу цифрових облікових даних, сертифікатів і значків для організацій.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier - це платформа для створення, управління та перевірки цифрових сертифікатів і значків для організацій та навчальних закладів.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Додаток "Give My Certificate" дозволяє організаціям створювати, видавати та управляти цифровими сертифікатами та значками з можливістю перевірки.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar — це платформа для управління цифровими сертифікатами, що використовує блокчейн для перевірки навичок і досягнень, спрощуючи процес їх демонстрації.
Certifier
certifier.io
Сертифікатор - це платформа для створення, розповсюдження та управління цифровими сертифікатами, з можливістю аналітики та налаштування шаблонів.
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Нагадування про закінчення терміну придатності допомагає організаціям відстежувати дати закінчення документів і відправляти автоматичні сповіщення.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge - це програмне забезпечення для управління цифровими сертифікатами, що дозволяє їх створювати, надсилати та зберігати в одному місці.
Accredible
accredible.com
Accredible – платформа для цифрових сертифікатів, що дозволяє організаціям безпечно видавати, керувати та перевіряти облікові дані.
CredSure
credsure.io
CredSure - платформа для створення, видачі та перевірки цифрових сертифікатів і значків, що забезпечує безпеку та простоту в управлінні обліковими даними.
Certopus
certopus.com
Certopus - платформа для створення та управління цифровими сертифікатами і значками, забезпечуючи їх безпеку та верифікацію.
Accredify
accredify.io
Accredify - платформа для створення та підтвердження цифрових документів, що спрощує управління даними та забезпечує їхню точність.
NetCredential
netcredential.com
NetCredential спрощує створення, доставку, обмін та перевірку цифрових сертифікатів для організацій, роботодавців та користувачів.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.