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Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними
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Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними забезпечує ефективний і безпечний спосіб для персоналу відділу кадрів, менеджерів і членів команди працювати з цифровими обліковими даними, сертифікатами та значками. Замість традиційних методів, таких як друк і надсилання сертифікатів, ці рішення дають змогу користувачам створювати, ділитися та зберігати всі облікові дані в цифровому вигляді. Таке програмне забезпечення часто містить бібліотеки з різними шаблонами та варіантами брендингу компанії. Крім того, ці платформи легко інтегруються з корпоративними системами управління навчанням (LMS), LinkedIn та іншими платформами соціальних мереж, покращуючи відстеження та обмін заробленими обліковими даними. Крім того, інструменти керування цифровими обліковими даними надають пріоритет безпечному зберіганню даних користувачів, забезпечуючи дотримання таких нормативних актів, як GDPR, CCPA та інших стандартів конфіденційності. Це гарантує, що всі документи та акредитації є легкодоступними, але залишаються надійними.

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Credly

Credly

credly.com

Credly - платформа для створення, управління та моніторингу цифрових облікових даних, сертифікатів і значків для організацій.

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier - це платформа для створення, управління та перевірки цифрових сертифікатів і значків для організацій та навчальних закладів.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

Додаток "Give My Certificate" дозволяє організаціям створювати, видавати та управляти цифровими сертифікатами та значками з можливістю перевірки.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

Truscholar — це платформа для управління цифровими сертифікатами, що використовує блокчейн для перевірки навичок і досягнень, спрощуючи процес їх демонстрації.

Certifier

Certifier

certifier.io

Сертифікатор - це платформа для створення, розповсюдження та управління цифровими сертифікатами, з можливістю аналітики та налаштування шаблонів.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

Нагадування про закінчення терміну придатності допомагає організаціям відстежувати дати закінчення документів і відправляти автоматичні сповіщення.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge - це програмне забезпечення для управління цифровими сертифікатами, що дозволяє їх створювати, надсилати та зберігати в одному місці.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible – платформа для цифрових сертифікатів, що дозволяє організаціям безпечно видавати, керувати та перевіряти облікові дані.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure - платформа для створення, видачі та перевірки цифрових сертифікатів і значків, що забезпечує безпеку та простоту в управлінні обліковими даними.

Certopus

Certopus

certopus.com

Certopus - платформа для створення та управління цифровими сертифікатами і значками, забезпечуючи їх безпеку та верифікацію.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify - платформа для створення та підтвердження цифрових документів, що спрощує управління даними та забезпечує їхню точність.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

NetCredential спрощує створення, доставку, обмін та перевірку цифрових сертифікатів для організацій, роботодавців та користувачів.

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Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog