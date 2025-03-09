Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними забезпечує ефективний і безпечний спосіб для персоналу відділу кадрів, менеджерів і членів команди працювати з цифровими обліковими даними, сертифікатами та значками. Замість традиційних методів, таких як друк і надсилання сертифікатів, ці рішення дають змогу користувачам створювати, ділитися та зберігати всі облікові дані в цифровому вигляді. Таке програмне забезпечення часто містить бібліотеки з різними шаблонами та варіантами брендингу компанії. Крім того, ці платформи легко інтегруються з корпоративними системами управління навчанням (LMS), LinkedIn та іншими платформами соціальних мереж, покращуючи відстеження та обмін заробленими обліковими даними. Крім того, інструменти керування цифровими обліковими даними надають пріоритет безпечному зберіганню даних користувачів, забезпечуючи дотримання таких нормативних актів, як GDPR, CCPA та інших стандартів конфіденційності. Це гарантує, що всі документи та акредитації є легкодоступними, але залишаються надійними.
Запит на новий застосунок
Credly
credly.com
Credly - платформа для створення, управління та моніторингу цифрових облікових даних, сертифікатів і значків для організацій.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier - це платформа для створення, управління та перевірки цифрових сертифікатів і значків для організацій та навчальних закладів.
Certopus
certopus.com
Certopus — потужна та надійна платформа для цифрових облікових даних. За допомогою Certopus ви можете випускати красиві та безпечні цифрові значки, а також цифрові сертифікати, які демонструють ваш бренд. Certopus прагне зробити процес видачі цифрових облікових даних безперебійним і без підробок. У нас є розширений рівень безпеки для ваших цифрових облікових даних, який є достатньо потужним, щоб виявити дрібні підробки на рівні пікселів! Приєднуйтесь до Certopus сьогодні та почніть винагороджувати своїх учнів, співробітників або клієнтів цифровими сертифікатами та значками, які можна перевірити.
Accredible
accredible.com
Accredible – платформа для цифрових сертифікатів, що дозволяє організаціям безпечно видавати, керувати та перевіряти облікові дані.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Додаток "Give My Certificate" дозволяє організаціям створювати, видавати та управляти цифровими сертифікатами та значками з можливістю перевірки.
Certifier
certifier.io
Сертифікатор - це платформа для створення, розповсюдження та управління цифровими сертифікатами, з можливістю аналітики та налаштування шаблонів.
CredSure
credsure.io
CredSure - платформа для створення, видачі та перевірки цифрових сертифікатів і значків, що забезпечує безпеку та простоту в управлінні обліковими даними.
NetCredential
netcredential.com
NetCredential робить цифрові сертифікати легкими для створення, доставки, спільного використання та перевірки, дозволяючи організаціям спростити інтеграцію та автоматизацію, роботодавцям перевіряти легітимність, а учням ділитися своїми досягненнями зі світом.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar — це платформа для управління цифровими сертифікатами, що використовує блокчейн для перевірки навичок і досягнень, спрощуючи процес їх демонстрації.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge - це програмне забезпечення для управління цифровими сертифікатами, що дозволяє їх створювати, надсилати та зберігати в одному місці.
Accredify
accredify.io
Accredify є піонером у світі переходу на дані, які можна перевірити. Accredify є провідним постачальником перевірених технологічних рішень в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Забезпечуючи автоматизацію та безпечний обмін інформацією, Accredify надає клієнтам технологію для спрощення складних процесів і відкриття нових меж цифрової довіри. Завдяки спеціалізованій команді, яка підтримує найвищі стандарти обслуговування клієнтів, безпеки та конфіденційності, місія Accredify полягає в тому, щоб бути передовим постачальником технологічних рішень, які піддаються перевірці, у моменти, коли довіра має найбільше значення. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.accredify.io та слідкуйте за нами на LinkedIn @Accredify
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Нагадування про закінчення терміну придатності допомагає організаціям відстежувати дати закінчення документів і відправляти автоматичні сповіщення.
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