Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate — це найзручніша у світі платформа облікових даних, що дозволяє організаціям легко створювати, видавати, керувати, відстежувати, аналізувати та перевіряти цифрові сертифікати та значки. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду перевірки наша платформа забезпечує безперебійну перевірку в освітніх і професійних подорожах людей. Функції включають цифрові сертифікати, відкриті значки, картки цифрового гаманця, каталог «Сертифікований професіонал» Spotlight і біле маркування преміум-класу. Завдяки 6 мільйонам облікових даних, отриманих щорічно, і 2 мільйонам профілів із 160 країн, Give My Certificate є надійним вибором для навчальних закладів, навчальних закладів, органів сертифікації та роботодавців у всьому світі. Give My Certificate пропонує повну інтеграцію з різними програмними рішеннями для спрощення процесу видачі сертифікатів. Він підтримує такі популярні платформи, як Moodle, Zoom, WordPress тощо. Крім того, ви можете розширити свої можливості інтеграції за допомогою інтеграції Zapier. Якщо ви віддаєте перевагу індивідуальній інтеграції, Give My Certificate надає всеосяжний API, який дозволяє підключатися до будь-якої платформи на ваш вибір.