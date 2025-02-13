Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними - Найпопулярніші застосунки - Південний Судан

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Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними забезпечує ефективний і безпечний спосіб для персоналу відділу кадрів, менеджерів і членів команди працювати з цифровими обліковими даними, сертифікатами та значками. Замість традиційних методів, таких як друк і надсилання сертифікатів, ці рішення дають змогу користувачам створювати, ділитися та зберігати всі облікові дані в цифровому вигляді. Таке програмне забезпечення часто містить бібліотеки з різними шаблонами та варіантами брендингу компанії. Крім того, ці платформи легко інтегруються з корпоративними системами управління навчанням (LMS), LinkedIn та іншими платформами соціальних мереж, покращуючи відстеження та обмін заробленими обліковими даними. Крім того, інструменти керування цифровими обліковими даними надають пріоритет безпечному зберіганню даних користувачів, забезпечуючи дотримання таких нормативних актів, як GDPR, CCPA та інших стандартів конфіденційності. Це гарантує, що всі документи та акредитації є легкодоступними, але залишаються надійними.
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Credly
credly.com
Credly — це найбільша та найрозгалуженіша мережа цифрових облікових даних, яка дозволяє користувачам створювати, керувати та відстежувати кожен аспект своєї програми облікових даних, сертифікатів або бейджів. Платформа цифрових значків пропонує комплексні функції для розробки та видачі значків, функціональність корпоративного класу для масштабування програм і керування ними, а також покращену аналітику для вимірювання успіху. Він надає комплексне та підключене цифрове рішення для акредитації, якому довіряють провідні постачальники тренінгів, фахівці з навчання та розвитку, вищі навчальні заклади, асоціації, підприємства та роботодавці. Незалежно від того, чи є ви постачальником освіти чи сертифікації, який шукає надійну цифрову платформу акредитації, чи компанією, яка прагне підвищити залучення співробітників до ваших навчальних програм, Credly може допомогти вам із своїм інтегрованим набором рішень. Завдяки мільйонам облікових даних, отриманих і керованих на Credly, понад 43 000 профілів заробітчан оновлюються щодня, а понад 650 000 цифрових облікових даних надаються щомісяця. Довіртеся Credly від Pearson для підтримки ваших цифрових облікових даних. (Наведені мови вказують на підтримку електронної пошти для заробітків. Незабаром буде підтримано додаткову мову.)
Sertifier
sertifier.com
Сертифікатор — це найповніша платформа для цифрових облікових даних, яка дозволяє створювати, керувати та перевіряти цифрові сертифікати та значки. Корпорації, навчальні заклади, університети та некомерційні організації можуть легко інтегрувати галузеві розвиток і визнання навичок у своїх організаціях. Сертифікатор, якому довіряють понад 1500 клієнтів у понад 80 країнах, включаючи такі відомі організації, як Міністерство технологій, ПРООН, Johnson & Johnson, Pfizer тощо, є провідним рішенням корпоративного рівня для керування цифровими обліковими даними. Завдяки чудовому досвіду видачі понад 8 мільйонів облікових даних наша платформа пропонує комплексну аналітику, настроюваний брендинг, надійну підтримку блокчейну, виняткові послуги з успіху клієнтів і зручний інтерфейс. Приєднуйтеся до зростаючої спільноти організацій у всьому світі, які покладаються на Sertifier для визнання досягнень, керування галузевими навичками та підвищення своїх процесів акредитації на нову висоту.
Certopus
certopus.com
Certopus — потужна та надійна платформа для цифрових облікових даних. За допомогою Certopus ви можете випускати красиві та безпечні цифрові значки, а також цифрові сертифікати, які демонструють ваш бренд. Certopus прагне зробити процес видачі цифрових облікових даних безперебійним і без підробок. У нас є розширений рівень безпеки для ваших цифрових облікових даних, який є достатньо потужним, щоб виявити дрібні підробки на рівні пікселів! Приєднуйтесь до Certopus сьогодні та почніть винагороджувати своїх учнів, співробітників або клієнтів цифровими сертифікатами та значками, які можна перевірити.
Accredible
accredible.com
Accredible — це провідна в галузі цифрова платформа облікових даних, яка безпечно видає, керує, відстежує та перевіряє понад 80 мільйонів облікових даних для просування по службі по всьому світу. Accredible інтегрується з навчальним програмним забезпеченням, зокрема Canvas, D2L Brightspace, Kajabi, Kryterion Webassessor, Moodle, Thinkific тощо. Понад 2000 провідних університетів, асоціацій і технологічних компаній, таких як Google, Skillsoft, Slack, Junior Achievement USA, Chartered Banker Institute, Cambridge University, AMPP, Hootsuite, IEEE, Cengage, MIT, Rutgers, UC Berkeley, AMBA та The Digital Marketing Institute покладається на Accredible для створення, доставки та керування цифровими сертифікатами та відкритими бейджами
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate — це найзручніша у світі платформа облікових даних, що дозволяє організаціям легко створювати, видавати, керувати, відстежувати, аналізувати та перевіряти цифрові сертифікати та значки. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду перевірки наша платформа забезпечує безперебійну перевірку в освітніх і професійних подорожах людей. Функції включають цифрові сертифікати, відкриті значки, картки цифрового гаманця, каталог «Сертифікований професіонал» Spotlight і біле маркування преміум-класу. Завдяки 6 мільйонам облікових даних, отриманих щорічно, і 2 мільйонам профілів із 160 країн, Give My Certificate є надійним вибором для навчальних закладів, навчальних закладів, органів сертифікації та роботодавців у всьому світі. Give My Certificate пропонує повну інтеграцію з різними програмними рішеннями для спрощення процесу видачі сертифікатів. Він підтримує такі популярні платформи, як Moodle, Zoom, WordPress тощо. Крім того, ви можете розширити свої можливості інтеграції за допомогою інтеграції Zapier. Якщо ви віддаєте перевагу індивідуальній інтеграції, Give My Certificate надає всеосяжний API, який дозволяє підключатися до будь-якої платформи на ваш вибір.
Certifier
certifier.io
Виведіть процес створення цифрових сертифікатів на новий рівень. Наша інфраструктура цифрових облікових даних містить усе необхідне для створення сертифікатів. Конструктор сертифікатів, шаблони, електронні листи, безпека та аналітика.
CredSure
credsure.io
CredSure — це провідна цифрова платформа ідентифікації, яка посилює ваш бренд в Інтернеті, додаючи незмінну безпеку та можливість миттєвої перевірки в блокчейні. CredSure підтримує клієнтів у понад 18 країнах щодо видачі, керування та відстеження цифрових сертифікатів, значків і записів. CredSure заохочує організації аналізувати дані, виявляти та відстежувати шаблони даних, щоб розблокувати нові можливості для отримання доходу, зокрема залучення потенційних клієнтів. Переосмислюючи майбутнє цифрових облікових даних, CredSure прагне допомогти організаціям збільшити дохід, посилити присутність бренду, отримати визнання в галузі та, зрештою, допомогти їм утвердитися як лідери у своїй галузі
NetCredential
netcredential.com
NetCredential робить цифрові сертифікати легкими для створення, доставки, спільного використання та перевірки, дозволяючи організаціям спростити інтеграцію та автоматизацію, роботодавцям перевіряти легітимність, а учням ділитися своїми досягненнями зі світом.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar — це інноваційна платформа цифрових облікових даних, яка дозволяє освітнім установам і організаціям безпечно видавати, керувати та перевіряти цифрові облікові дані. Він використовує технологію блокчейну для забезпечення автентичності та незмінності облікових даних, забезпечуючи надійне та захищене від фальсифікацій рішення. Truscholar розширює можливості учнів, надаючи їм право власності та контроль над своїми цифровими обліковими даними, дозволяючи їм демонструвати свої навички та досягнення потенційним роботодавцям або навчальним закладам. Завдяки Truscholar громіздкий і неефективний процес традиційних паперових сертифікатів замінено оптимізованою та перспективною цифровою системою ідентифікації. Опис продукту: Truscholar надає установам зручний інтерфейс для легкого створення, видачі та зберігання цифрових сертифікатів і значків. Це усуває потребу у фізичних сертифікатах, зменшуючи адміністративні витрати та витрати. Наша платформа підтримує широкий спектр типів облікових даних, включаючи вчені ступені, дипломи, сертифікати та значки, що обслуговують різноманітні освітні та професійні сектори. Truscholar використовує технології децентралізованої ідентифікації (DiD) і web3.0, що дозволяє особам мати повний контроль і право власності на свої облікові дані. Це дає можливість учням безпечно та зручно ділитися підтвердженими обліковими даними, що покращує їхні можливості працевлаштування та кар’єрного зростання. Ціннісна пропозиція: підвищена довіра та автентичність: Truscholar використовує технологію блокчейн для забезпечення незмінності та захисту цифрових облікових даних. Це зміцнює довіру між роботодавцями, навчальними закладами та іншими зацікавленими сторонами, усуваючи ризик підроблених або фальшивих сертифікатів. Безпроблемна перевірка та перевірка: наша платформа спрощує процес перевірки, надаючи миттєвий та безпечний доступ до перевірених облікових даних. Роботодавці та установи можуть легко підтвердити справжність кваліфікації кандидата, спрощуючи процеси найму та вступу. Відображення навичок і просування по службі: Truscholar містить надійну функцію відображення навичок, що дозволяє людям висвітлити свої особливі навички та компетенції. Це допомагає роботодавцям визначати відповідних кандидатів на основі їхніх навичок, сприяючи більш ефективному та цілеспрямованому процесу найму. Ефективність і економія: оцифровуючи процес акредитації, Truscholar усуває потребу в ручній документообігу, зберіганні та логістиці, пов’язаній із традиційними сертифікатами. Це призводить до значної економії коштів і підвищення ефективності роботи навчальних закладів і організацій. Перспективне рішення: Truscholar використовує новітні технології та стандарти, такі як відкриті бейджи та стандартні верифіковані моделі облікових даних. Це забезпечує сумісність, оперативну сумісність і адаптованість до нових освітніх і галузевих вимог. Підсумовуючи, Truscholar пропонує передове цифрове рішення для ідентифікації, яке підвищує довіру, спрощує перевірку, сприяє найму на основі кваліфікації та підвищує ефективність. За допомогою нашої платформи навчальні заклади та організації можуть розкрити весь потенціал цифрових облікових даних, розширюючи можливості учнів і створюючи більш прозору та надійну екосистему облікових даних.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io — це просте у використанні програмне забезпечення для керування сертифікатами для постачальників освітніх послуг. Створюйте, надсилайте та керуйте своїми перевіреними сертифікатами на одній платформі. Економте час за допомогою функцій автоматизації та залучайте нових клієнтів завдяки найкращій маркетинговій інтеграції на ринку. Перетворіть одержувачів сертифікатів на своїх послів у соціальних мережах.
Accredify
accredify.io
Accredify є піонером у світі переходу на дані, які можна перевірити. Accredify є провідним постачальником перевірених технологічних рішень в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Забезпечуючи автоматизацію та безпечний обмін інформацією, Accredify надає клієнтам технологію для спрощення складних процесів і відкриття нових меж цифрової довіри. Завдяки спеціалізованій команді, яка підтримує найвищі стандарти обслуговування клієнтів, безпеки та конфіденційності, місія Accredify полягає в тому, щоб бути передовим постачальником технологічних рішень, які піддаються перевірці, у моменти, коли довіра має найбільше значення. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.accredify.io та слідкуйте за нами на LinkedIn @Accredify
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Що таке нагадування про закінчення терміну дії? Expiration Reminder спрощує й автоматизує процес відстеження та керування термінами дії документів співробітників і партнерів, сертифікатів, навчання та страхування. Легко налаштовуйте автоматичні нагадування, завантажуйте дані та інтегруйте з основними платформами, такими як QuickBooks і Outlook. Особливості: - Автоматичні нагадування електронною поштою та SMS: отримуйте сповіщення про кожне закінчення терміну дії, щоб бути проактивним. - Завантаження електронних таблиць: плавний імпорт даних для ефективного налаштування. - Інтеграція: оптимізуйте робочий процес за допомогою підключення до основного програмного забезпечення, наприклад QuickBooks і Outlook. - Спеціальні сповіщення: налаштуйте сповіщення відповідно до потреб вашого бізнесу. - Надійна безпека: гарантуйте захист даних за допомогою вдосконаленого шифрування, відповідності HIPAA та двофакторної автентифікації (2FA). - Відстеження в режимі реального часу: стежити за станом відповідності за допомогою останніх оновлень.
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