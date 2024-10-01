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Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними - Найпопулярніші застосунки - Острів Норфолк
Програмне забезпечення для керування цифровими обліковими даними забезпечує ефективний і безпечний спосіб для персоналу відділу кадрів, менеджерів і членів команди працювати з цифровими обліковими даними, сертифікатами та значками. Замість традиційних методів, таких як друк і надсилання сертифікатів, ці рішення дають змогу користувачам створювати, ділитися та зберігати всі облікові дані в цифровому вигляді. Таке програмне забезпечення часто містить бібліотеки з різними шаблонами та варіантами брендингу компанії. Крім того, ці платформи легко інтегруються з корпоративними системами управління навчанням (LMS), LinkedIn та іншими платформами соціальних мереж, покращуючи відстеження та обмін заробленими обліковими даними. Крім того, інструменти керування цифровими обліковими даними надають пріоритет безпечному зберіганню даних користувачів, забезпечуючи дотримання таких нормативних актів, як GDPR, CCPA та інших стандартів конфіденційності. Це гарантує, що всі документи та акредитації є легкодоступними, але залишаються надійними.
Запит на новий застосунок
Credly
credly.com
Credly — це найбільша та найрозгалуженіша мережа цифрових облікових даних, яка дозволяє користувачам створювати, керувати та відстежувати кожен аспект своєї програми облікових даних, сертифікатів або бейджів. Платформа цифрових значків пропонує комплексні функції для розробки та видачі значків, функ...
Sertifier
sertifier.com
Сертифікатор — це найповніша платформа для цифрових облікових даних, яка дозволяє створювати, керувати та перевіряти цифрові сертифікати та значки. Корпорації, навчальні заклади, університети та некомерційні організації можуть легко інтегрувати галузеві розвиток і визнання навичок у своїх організаці...
Certifier
certifier.io
Виведіть процес створення цифрових сертифікатів на новий рівень. Наша інфраструктура цифрових облікових даних містить усе необхідне для створення сертифікатів. Конструктор сертифікатів, шаблони, електронні листи, безпека та аналітика.
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate — це найзручніша у світі платформа облікових даних, що дозволяє організаціям легко створювати, видавати, керувати, відстежувати, аналізувати та перевіряти цифрові сертифікати та значки. Завдяки більш ніж 15-річному досвіду перевірки наша платформа забезпечує безперебійну перевірк...
Expiration Reminder
expirationreminder.net
Що таке нагадування про закінчення терміну дії? Expiration Reminder спрощує й автоматизує процес відстеження та керування термінами дії документів співробітників і партнерів, сертифікатів, навчання та страхування. Легко налаштовуйте автоматичні нагадування, завантажуйте дані та інтегруйте з основним...
TruScholar
truscholar.io
Truscholar — це інноваційна платформа цифрових облікових даних, яка дозволяє освітнім установам і організаціям безпечно видавати, керувати та перевіряти цифрові облікові дані. Він використовує технологію блокчейну для забезпечення автентичності та незмінності облікових даних, забезпечуючи надійне та...
CredSure
credsure.io
CredSure — це провідна цифрова платформа ідентифікації, яка посилює ваш бренд в Інтернеті, додаючи незмінну безпеку та можливість миттєвої перевірки в блокчейні. CredSure підтримує клієнтів у понад 18 країнах щодо видачі, керування та відстеження цифрових сертифікатів, значків і записів. CredSure за...
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io — це просте у використанні програмне забезпечення для керування сертифікатами для постачальників освітніх послуг. Створюйте, надсилайте та керуйте своїми перевіреними сертифікатами на одній платформі. Економте час за допомогою функцій автоматизації та залучайте нових клієнтів завдяки...
Accredible
accredible.com
Accredible — це провідна в галузі цифрова платформа облікових даних, яка безпечно видає, керує, відстежує та перевіряє понад 80 мільйонів облікових даних для просування по службі по всьому світу. Accredible інтегрується з навчальним програмним забезпеченням, зокрема Canvas, D2L Brightspace, Kajabi, ...
Certopus
certopus.com
Certopus — потужна та надійна платформа для цифрових облікових даних. За допомогою Certopus ви можете випускати красиві та безпечні цифрові значки, а також цифрові сертифікати, які демонструють ваш бренд. Certopus прагне зробити процес видачі цифрових облікових даних безперебійним і без підробок. У ...
Accredify
accredify.io
Accredify є піонером у світі переходу на дані, які можна перевірити. Accredify є провідним постачальником перевірених технологічних рішень в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Забезпечуючи автоматизацію та безпечний обмін інформацією, Accredify надає клієнтам технологію для спрощення складних процес...
NetCredential
netcredential.com
NetCredential робить цифрові сертифікати легкими для створення, доставки, спільного використання та перевірки, дозволяючи організаціям спростити інтеграцію та автоматизацію, роботодавцям перевіряти легітимність, а учням ділитися своїми досягненнями зі світом.