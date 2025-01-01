Програмне забезпечення для цифрових візиток - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для цифрових візитних карток дозволяє професіоналам ділитися контактною інформацією та спілкуватися в цифровому вигляді з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами. Цими картками можна поділитися за допомогою QR-кодів, функцій експорту, текстових повідомлень або електронної пошти, залежно від використовуваного програмного забезпечення. На відміну від традиційних паперових візитних карток, цифрові версії дозволяють користувачам фіксувати потенційні клієнти, запускати автоматичні подальші дії, зберігати контактну інформацію та інтегруватися з корпоративними системами CRM. Це програмне забезпечення допомагає компаніям упорядковувати контактні дані клієнтів і спрощувати подальші дії, тим самим зміцнюючи ділові відносини. Завдяки можливості зберігати необмежену кількість контактних даних компанії можуть розширити свої мережеві можливості, відстежувати розвиток партнерства та миттєво надавати точну й актуальну контактну інформацію. Для відділів продажів цифрові візитні картки дозволяють ефективно охоплювати потенційних клієнтів і відстежувати потенційних клієнтів, дозволяючи торговим представникам зосередитися на укладанні угод і зв’язках замість пошуку контактної інформації. Окрім продажу, програмне забезпечення для цифрових візитних карток приносить користь професіоналам у всіх галузях, модернізуючи процес збору та розповсюдження візитних карток. Наприклад, рекрутери часто використовують це програмне забезпечення для збору цифрових візитних карток під час мережевих заходів. Після завантаження вони можуть швидко отримати доступ до сховища контактної інформації, пов’язаної з потенційними працівниками, що спрощує процес найму.
Запит на новий застосунок
Popl
popl.co
Popl — це платформа для створення та обміну цифровими візитними картками, яка дозволяє користувачам ділитися контактною інформацією за допомогою NFC та QR-кодів.
Sansan
sansan.com
Sansan — це хмарний додаток для управління контактами, що дозволяє зберігати візитні картки та організовувати контактну інформацію для бізнесу.
HiHello
hihello.com
HiHello - це платформа для створення цифрових візитних карток, що дозволяє зберігати та ділитися контактною інформацією компанії. Підтримує інтеграцію з CRM.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
QRCodeChimp - це сервіс для створення, управління та аналізу QR-кодів з можливістю налаштування та інтеграції у бізнес і маркетингові кампанії.
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io - це сервіс для скорочення URL з аналітикою, генератором QR-кодів та менеджером цифрових візиток, що забезпечує конфіденційність даних.
Wave
wavecnct.com
Wave – це цифровий сервіс для створення, розповсюдження та управління візитками, який дозволяє компаніям зручно переходити від паперових до цифрових карток.
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® — це платформа для створення і обміну цифровими візитками, що дозволяє налаштовувати картки та відстежувати статистику контактів.
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card - це платформа для створення цифрових візитних карток, яка спрощує обмін контактами та оптимізує мережеву діяльність для бізнесу в екологічний спосіб.
Lynkle
lynkle.com
Lynkle - це цифрова візитка, яка дозволяє ділитися своїми даними за допомогою QR-коду, NFC, тексту, електронної пошти та інших способів.
CardZap
cardzap.me
CardZap – це додаток для створення та обміну цифровими візитками, який дозволяє легко ділитися контактною інформацією і портфоліо.
Spreadly
spreadly.app
Spreadly - це платформа для створення та обміну цифровими візитними картками, спрощуючи мережеві контакти без використання паперових карт.
baningo
baningo.com
Baningo – це додаток для створення цифрових візиток. Він дозволяє зберігати актуальну контактну інформацію та легко ділитися нею за допомогою посилань, QR-кодів або NFC.
Cardynale
cardynale.com
Cardynale - платформа для створення та управління цифровими візитними картками, яка дозволяє легко обмінюватися контактною інформацією.
Blinq.me
blinq.me
Blinq.me - це платформа для створення та обміну цифровими візитними картками, що дозволяє користувачам легко ділитися контактною інформацією.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode - платформа для створення та управління QR-кодами і цифровими візитками, що пропонує аналіз, інтеграції та підтримує безпеку даних.
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