Програмне забезпечення для цифрових візиток - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

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Програмне забезпечення для цифрових візитних карток дозволяє професіоналам ділитися контактною інформацією та спілкуватися в цифровому вигляді з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами. Цими картками можна поділитися за допомогою QR-кодів, функцій експорту, текстових повідомлень або електронної пошти, залежно від використовуваного програмного забезпечення. На відміну від традиційних паперових візитних карток, цифрові версії дозволяють користувачам фіксувати потенційні клієнти, запускати автоматичні подальші дії, зберігати контактну інформацію та інтегруватися з корпоративними системами CRM. Це програмне забезпечення допомагає компаніям упорядковувати контактні дані клієнтів і спрощувати подальші дії, тим самим зміцнюючи ділові відносини. Завдяки можливості зберігати необмежену кількість контактних даних компанії можуть розширити свої мережеві можливості, відстежувати розвиток партнерства та миттєво надавати точну й актуальну контактну інформацію. Для відділів продажів цифрові візитні картки дозволяють ефективно охоплювати потенційних клієнтів і відстежувати потенційних клієнтів, дозволяючи торговим представникам зосередитися на укладанні угод і зв’язках замість пошуку контактної інформації. Окрім продажу, програмне забезпечення для цифрових візитних карток приносить користь професіоналам у всіх галузях, модернізуючи процес збору та розповсюдження візитних карток. Наприклад, рекрутери часто використовують це програмне забезпечення для збору цифрових візитних карток під час мережевих заходів. Після завантаження вони можуть швидко отримати доступ до сховища контактної інформації, пов’язаної з потенційними працівниками, що спрощує процес найму.
Запит на новий застосунок
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потенційних клієнтів і масштабну безпеку даних корпоративного рівня, що робить нас найкращим вибором для клієнтів корпоративного рівня. Popl легко інтегрується з більш ніж 5000 програмами, надаючи адміністраторам широкий спектр потужних інструментів для оптимізації робочого процесу. За допомогою нашої платформи ви можете: - Експортувати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої системи CRM - Синхронізувати членів команди з платформ Active Directory (HR) - Автоматизувати введення даних, щоб усунути помилки та заощадити час - Створити автоматизацію маркетингу для підвищення конверсій і доходів У Popl ми прагне надавати неперевершене обслуговування та підтримку клієнтів. Щоб побачити потужність нашої платформи в дії, натисніть кнопку вище, щоб запланувати безкоштовну демонстрацію з нами сьогодні.
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть містити ім’я, назву, компанію, логотип компанії, зображення чи навіть відео та займенники. Картки також містять таку інформацію, як номери телефонів, адреси, веб-сайти, профілі в соціальних мережах, відео YouTube, нотатки тощо. Бізнес-пропозиції HiHello дозволяють компаніям налаштовувати картки відповідно до корпоративного бренду та мати повний адміністративний контроль над цифровими візитними картками своїх співробітників. Адміністратор компанії може будь-коли редагувати або змінювати картки. Наш спрощений процес адаптації дозволяє компаніям будь-якого розміру легко розгорнути цифрову візитну картку для всієї команди.
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — це нова програма для скорочення URL-адрес із вбудованою аналітикою. Ви повинні повністю розглянути можливість переходу на нього, оскільки він: * блискавичний, * постачається з додатковими інструментами, такими як генератор динамічного QR-коду, віртуальний менеджер візиток тощо, * зберігає конфіденційність ваших даних, * поставляється з детальною аналітикою даних, * коштує всього 10 євро на місяць.
Uniqode
uniqode.com
Компанія Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 світовим брендам об’єднати свої ініціативи з QR-кодами в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо клієнтів у понад 40 країнах. Ми є єдиним рішенням QR Code, яке відповідає SOC2 і GDPR. Наша універсальна платформа та генератор QR-кодів допоможе вам залучити клієнтів, виміряти рентабельність інвестицій фізичних маркетингових каналів, зменшити тертя та оптимізувати операції, заощадити кошти та стати більш стійким та екологічним.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодів №1 для бізнесу та маркетингу. Створюйте та керуйте QR-кодами з логотипом, розширеною аналітикою, масовим завантаженням, API та формами для веб-сайтів, соціальних мереж, програм, цифрових візитних карток, форм, URL-адрес, vCard, Facebook, Instagram, YouTube тощо. Доступно в Інтернеті та безкоштовно з сотнею варіантів налаштування.
Blinq.me
blinq.me
Blinq — це інноваційна платформа, яка революціонізує спосіб спілкування професіоналів і обміну контактною інформацією. Як світовий постачальник цифрових візитних карток №1, Blinq пропонує бездоганну, екологічну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою Blinq користувачі можуть створювати персоналізовані цифрові картки, які містять не лише їхні контактні дані, але й розширений профіль, включаючи посилання на соціальні мережі, професійні веб-сайти та інші цифрові платформи. Цими картками можна без особливих зусиль поділитися будь-ким у будь-який час через смартфон або інші цифрові пристрої, що полегшує миттєве підключення в будь-якій ситуації мережі. Blinq виділяється своєю простотою використання, пропонуючи інтуїтивно зрозумілий дизайн і зручний інтерфейс, що робить його незамінним інструментом для сучасних професіоналів, які прагнуть будувати та підтримувати свої бізнес-мережі в екологічно свідомий спосіб.
Wave
wavecnct.com
Wave — це комплексне рішення для цифрових візитних карток, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створювати, розповсюджувати та ефективно керувати цифровими візитними картками своїх команд. Завдяки Wave компаніям легко перейти від традиційних паперових візитних карток до сучасної цифрової альтернативи. Платформа дозволяє компаніям створювати та налаштовувати свої цифрові візитні картки відповідно до своїх принципів брендингу та індивідуальних уподобань. Вони можуть вибирати з різних варіантів дизайну, щоб продемонструвати свій логотип, контактну інформацію, професійні профілі та інші відповідні деталі. Користувачі можуть легко ділитися своїми цифровими візитними картками з іншими за допомогою QR-кодів, електронної пошти, текстових повідомлень або соціальних мереж. Wave інтегрується з більш ніж 5000 програмами для експорту нових потенційних клієнтів у CRM за вашим вибором після надання контактної інформації. Wave пропонує функції адміністративного керування, які дозволяють компаніям підтримувати та оновлювати свої цифрові профілі візитних карток онлайн. Завдяки централізованій інформаційній панелі підприємства можуть додавати або видаляти співробітників, оновлювати контактні дані та вносити зміни в дизайн усієї організації. Це забезпечує послідовність і професіоналізм у всіх цифрових візитних картках, пов’язаних з компанією. Крім того, платформа надає цінну інформацію та аналітику, щоб допомогти компаніям відстежувати ефективність своїх цифрових візитних карток. Компанії можуть отримати доступ до даних про рівень залучення, рейтинг кліків та інші показники, що дає їм змогу оптимізувати свої стратегії цифрових мереж і приймати обґрунтовані рішення.
baningo
baningo.com
Підніміть свою візитну картку на новий рівень із baningo! Наші цифрові візитні картки – це сучасне та інноваційне рішення для професіоналів і компаній, яке полегшує зв’язок. baningo cards дозволяє постійно оновлювати вашу контактну інформацію, персоналізувати вашу цифрову картку за допомогою вашого бренду, керувати командами та зменшувати відходи паперу. Вашою контактною інформацією можна легко поділитися за допомогою посилання, QR-коду або картки NFC. Попрощайтеся з захаращеними гаманцями та привіт зі зручністю цифрових візитних карток!
Spreadly
spreadly.app
Збільште свою присутність в Інтернеті за допомогою Spreadly, найкращої цифрової візитної картки. Залучайте більше клієнтів і покращуйте відносини за допомогою наших візуально привабливих цільових сторінок і зручних інструментів керування. Дотримуйтеся GDPR, відстежуйте свою аналітику та створюйте кілька сторінок в одному обліковому записі. Демонструйте свою інформацію за допомогою різних типів блоків, включаючи текст, карти та документи. Спростіть людям додавати вас до своїх контактів за допомогою нашої простої функції завантаження та відкрийте для себе додаткові переваги використання Spreadly.
Cardynale
cardynale.com
Cardynale — новаторська компанія SaaS, яка займається перетворенням традиційної візитки на динамічний цифровий мережевий інструмент. Наша інноваційна платформа використовує передові технології для безперебійного та ефективного спілкування професіоналів і підприємств у всьому світі. Понад 2500 компаній, у тому числі таких галузевих гігантів, як EDF, Caisse d'Epargne, Safran, Enedis, Vinci, SNCF і Axa, уже використовують наше рішення, Cardynale знаходиться в авангарді мережевої революції. Наша місія У Cardynale ми прагнемо звільнити можливості підключених візитних карток, дозволяючи компаніям і професіоналам розширити свої мережеві можливості. Наша місія полягає в тому, щоб надати сучасну, екологічну альтернативу паперовим візитним карткам, покращивши спосіб обміну інформацією та спілкування професіоналів з іншими. Наше рішення Cardynale пропонує комплексну платформу, розроблену для оптимізації бізнес-мереж за допомогою цифрових візитних карток. Основні функції включають: Цифрові профілі: кожна цифрова візитна картка Cardynale пов’язана з настроюваним цифровим профілем, що дозволяє користувачам ділитися детальною контактною інформацією, посиланнями на соціальні мережі тощо. Управління командою: надайте своїй команді можливість легко створювати цифрові візитні картки та керувати ними. Наша платформа підтримує кілька команд із настроюваними дозволами для підвищення автономності та ефективності. Генерація потенційних клієнтів: миттєво збирайте важливу інформацію від потенційних клієнтів і легко інтегруйте її у свою систему CRM завдяки нашій потужній інтеграції. Сканер паперових карток: плавний перехід від традиційного до цифрового за допомогою нашого сканера паперових карток, що дозволяє без особливих зусиль оцифровувати наявні візитні картки. Розширена аналітика: отримуйте цінну інформацію про продуктивність вашої мережі. Наші інструменти аналітики допомагають вам відстежувати залучення, вимірювати вплив ваших зусиль і приймати рішення на основі даних. Інтеграція CRM: легко інтегруйте Cardynale із наявними системами CRM, щоб спростити потік інформації та покращити процеси продажів. Чому варто вибрати Cardynale? Персоналізація: налаштуйте свої цифрові візитні картки, щоб вони відображали ваш бренд і особистий стиль, забезпечуючи незабутнє перше враження. Екологічність: зменште вплив на навколишнє середовище, перейшовши з паперових на цифрові візитні картки. Простота використання: наша інтуїтивно зрозуміла платформа розроблена для користувачів будь-якого технічного рівня, що дозволяє легко створювати цифрові візитні картки, ділитися ними та керувати ними. Безпека та відповідність: Cardynale надає пріоритет безпеці ваших даних за допомогою провідних у галузі заходів, забезпечуючи відповідність відповідним нормам.
CardZap
cardzap.me
«Ласкаво просимо в майбутнє мережевих зв’язків. Наша програма є найкращим інструментом для тих, хто хоче справити незабутнє враження та виділитися в переповненому діловому світі. За допомогою цифрових візитних карток CardZap ви можете створити унікальну та персоналізовану цифрову ідентифікацію, яка демонструватиме ваші Додаток підкреслює ваші навички та досвід, а також дозволяє створювати та ділитися своїми картками лише кількома дотиками. Ви можете додати свою контактну інформацію, портфоліо та навіть персоналізоване відео Вам ніколи не доведеться турбуватися про те, що ваша віртуальна картка завжди буде з вами, і що найкраще – це БЕЗКОШТОВНО зменшуючи витрати на друк тисячі карток для сотень співробітників, а потім повторно друкуючи їх із найменшими змінами більш екологічно чистий світ. Більше за все CardZap дозволяє вам контролювати, чим ви ділитеся та з ким. Ви можете створити кілька карток із різним брендом і вибрати, скільки інформації поділитися. Тож незалежно від того, чи ви фрілансер, підприємець чи просто хочете покращити свою мережеву гру, наша програма є ідеальним рішенням для тих, хто хоче справити чудове перше враження та виділитися з натовпу. Приєднуйтесь до революції цифрових візитних карток сьогодні та почніть спілкуватися, як ніколи раніше.
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card — це постачальник цифрових візитних карток, який змінює способи зв’язку та маркетингу компаній. Як цифрова платформа, ми надаємо стійке рішення для підприємств будь-якого розміру, особливо для тих, хто працює в таких секторах, як консалтинг і продажі, щоб налагодити відносини, щоб оптимізувати їхні стратегії маркетингу заходів. За допомогою наших інноваційних інтерактивних цифрових візитних карток ми змінюємо традиційний обмін контактною інформацією на виставках, зустрічах та інших мережевих заходах. Створена для сучасного, екологічно свідомого бізнес-середовища, Social Card дає змогу маркетологам створювати індивідуальні фірмові цифрові візитні картки, адаптовані до конкретних подій. Ми розуміємо, що кожен зв’язок цінний; отже, ми пропонуємо рішення, які знижують ймовірність втрати з’єднань у безладі фізичних карток. Наша технологія зменшує вплив на навколишнє середовище та покращує потік свинцю, гарантуючи, що жодна можливість не вислизне з ваших пальців. Ми більше, ніж постачальник цифрових візиток. Соціальна картка допомагає вам осідлати хвилю цифрових тенденцій і залишатися попереду на висококонкурентному ринку. Ми долаємо розрив між нетворкінгом і стійкістю, надаючи платформу, яка відповідає вашим екологічним ініціативам і дає вам унікальну перевагу в мережевих заходах. Готові стати цифровими та екологічними? Почніть свою подорож із соціальною карткою вже сьогодні.
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® — це цифрова платформа для візиток, яка пропонує сучасну та ефективну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою CARTLY® ви можете створювати та ділитися повністю настроюваними віртуальними візитними картками, які будуть доступні в будь-який час, будь-де та на будь-якому пристрої. CARTLY® дозволяє створювати до 50 цифрових карток з автоматичним делегованим доступом і контролювати дозвіл полів на ваших картках. Ви також можете створити кількох адміністраторів або призначити права адміністратора існуючим користувачам для керування вашим обліковим записом. Крім того, ви можете організовувати своїх користувачів у необмежену кількість команд і відстежувати статистику та контакти для кожного користувача. Розширена функція статистики пропонує розуміння переглядів, пристроїв, кліків, взаємодії, геолокації, сканування QR-кодів та обміну контактами. CARTLY® також багатомовний, пропонуючи французьку, англійську та німецьку мови, і ви можете отримувати контакти безпосередньо зі своєї віртуальної візитної картки. Настроювані URL-адреси для посилання на вашу візитну картку та можливість додати картку до Apple Wallet або Google Wallet забезпечують додаткову зручність. CARTLY® також надає пріоритетну підтримку електронною поштою та CARTLY® Advertising
Lynkle
lynkle.com
Lynkle — це цифрова візитна картка, за допомогою якої ви можете ділитися своєю сутністю з будь-ким і будь-де. Веб-додаток, який можна встановлювати на комп’ютері, телефонах iOS і Android, є незліченна кількість способів поділитися карткою Lynkle. Цифровою візитною карткою Lynkle можна поділитися особисто за допомогою QR-коду (в Apple або Google Wallet), натиснути NFC або надіслати за допомогою текстового повідомлення, електронної пошти, WhatsApp тощо. Однією з головних переваг цифрової візитної картки Lynkle є вбудована система CRM та інструмент генерації потенційних клієнтів, який дозволяє безперешкодно обмінюватися контактними даними з потенційними клієнтами.
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