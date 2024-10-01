Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для цифрових візиток - Найпопулярніші застосунки - Домініка
Програмне забезпечення для цифрових візитних карток дозволяє професіоналам ділитися контактною інформацією та спілкуватися в цифровому вигляді з клієнтами, партнерами та потенційними клієнтами. Цими картками можна поділитися за допомогою QR-кодів, функцій експорту, текстових повідомлень або електронної пошти, залежно від використовуваного програмного забезпечення. На відміну від традиційних паперових візитних карток, цифрові версії дозволяють користувачам фіксувати потенційні клієнти, запускати автоматичні подальші дії, зберігати контактну інформацію та інтегруватися з корпоративними системами CRM. Це програмне забезпечення допомагає компаніям упорядковувати контактні дані клієнтів і спрощувати подальші дії, тим самим зміцнюючи ділові відносини. Завдяки можливості зберігати необмежену кількість контактних даних компанії можуть розширити свої мережеві можливості, відстежувати розвиток партнерства та миттєво надавати точну й актуальну контактну інформацію. Для відділів продажів цифрові візитні картки дозволяють ефективно охоплювати потенційних клієнтів і відстежувати потенційних клієнтів, дозволяючи торговим представникам зосередитися на укладанні угод і зв’язках замість пошуку контактної інформації. Окрім продажу, програмне забезпечення для цифрових візитних карток приносить користь професіоналам у всіх галузях, модернізуючи процес збору та розповсюдження візитних карток. Наприклад, рекрутери часто використовують це програмне забезпечення для збору цифрових візитних карток під час мережевих заходів. Після завантаження вони можуть швидко отримати доступ до сховища контактної інформації, пов’язаної з потенційними працівниками, що спрощує процес найму.
Запит на новий застосунок
Popl
popl.co
Popl — це провідна платформа цифрових візиток для команд, яка надає інноваційні рішення для мільйонів компаній і професіоналів у всьому світі. Наша платформа дозволяє командам створювати, розповсюджувати та керувати цифровими візитними картками, забезпечуючи узгодженість бренду, спрощений збір потен...
Sansan
sansan.com
Sansan — це багатоплатформне хмарне рішення для керування контактами для корпорацій. Створена навколо візитних карток, Sansan дає змогу легко створити повну базу даних контактів, доступну будь-де.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодів №1 для бізнесу та маркетингу. Створюйте та керуйте QR-кодами з логотипом, розширеною аналітикою, масовим завантаженням, API та формами для веб-сайтів, соціальних мереж, програм, цифрових візитних карток, форм, URL-адрес, vCard, Facebook, Instagram, YouTube тощо. Доступно в Інтерне...
HiHello
hihello.com
HiHello — це найкраще рішення для цифрових візиток для корпоративних компаній. За допомогою HiHello компанії можуть замінити паперові візитні картки професійними цифровими візитними картками, які справлять враження на клієнтів, партнерів і потенційних клієнтів. Цифрові візитні картки HiHello можуть ...
Wave
wavecnct.com
Wave — це комплексне рішення для цифрових візитних карток, розроблене для того, щоб допомогти компаніям створювати, розповсюджувати та ефективно керувати цифровими візитними картками своїх команд. Завдяки Wave компаніям легко перейти від традиційних паперових візитних карток до сучасної цифрової аль...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — це нова програма для скорочення URL-адрес із вбудованою аналітикою. Ви повинні повністю розглянути можливість переходу на нього, оскільки він: * блискавичний, * постачається з додатковими інструментами, такими як генератор динамічного QR-коду, віртуальний менеджер візиток тощо, * зберіг...
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card — це постачальник цифрових візитних карток, який змінює способи зв’язку та маркетингу компаній. Як цифрова платформа, ми надаємо стійке рішення для підприємств будь-якого розміру, особливо для тих, хто працює в таких секторах, як консалтинг і продажі, щоб налагодити відносини, щоб оптимі...
Lynkle
lynkle.com
Lynkle — це цифрова візитна картка, за допомогою якої ви можете ділитися своєю сутністю з будь-ким і будь-де. Веб-додаток, який можна встановлювати на комп’ютері, телефонах iOS і Android, є незліченна кількість способів поділитися карткою Lynkle. Цифровою візитною карткою Lynkle можна поділитися осо...
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® — це цифрова платформа для візиток, яка пропонує сучасну та ефективну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою CARTLY® ви можете створювати та ділитися повністю настроюваними віртуальними візитними картками, які будуть доступні в будь-який час, будь-де та на будь-якому пристр...
baningo
baningo.com
Підніміть свою візитну картку на новий рівень із baningo! Наші цифрові візитні картки – це сучасне та інноваційне рішення для професіоналів і компаній, яке полегшує зв’язок. baningo cards дозволяє постійно оновлювати вашу контактну інформацію, персоналізувати вашу цифрову картку за допомогою вашого ...
Cardynale
cardynale.com
Cardynale — новаторська компанія SaaS, яка займається перетворенням традиційної візитки на динамічний цифровий мережевий інструмент. Наша інноваційна платформа використовує передові технології для безперебійного та ефективного спілкування професіоналів і підприємств у всьому світі. Понад 2500 компан...
Spreadly
spreadly.app
Збільште свою присутність в Інтернеті за допомогою Spreadly, найкращої цифрової візитної картки. Залучайте більше клієнтів і покращуйте відносини за допомогою наших візуально привабливих цільових сторінок і зручних інструментів керування. Дотримуйтеся GDPR, відстежуйте свою аналітику та створюйте кі...
Blinq.me
blinq.me
Blinq — це інноваційна платформа, яка революціонізує спосіб спілкування професіоналів і обміну контактною інформацією. Як світовий постачальник цифрових візитних карток №1, Blinq пропонує бездоганну, екологічну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою Blinq користувачі можуть створюв...
Uniqode
uniqode.com
Компанія Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 світовим брендам об’єднати свої ініціативи з QR-кодами в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо кліє...
CardZap
cardzap.me
«Ласкаво просимо в майбутнє мережевих зв’язків. Наша програма є найкращим інструментом для тих, хто хоче справити незабутнє враження та виділитися в переповненому діловому світі. За допомогою цифрових візитних карток CardZap ви можете створити унікальну та персоналізовану цифрову ідентифікацію, яка ...