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Найпопулярніші Нещодавно додані Інструменти цифрової доступності - Найпопулярніші застосунки

Інструменти цифрової доступності пропонують цільові рішення для конкретних етапів процесу цифрової доступності, забезпечуючи людям з обмеженими можливостями ефективний доступ і використання веб-сайтів і веб-додатків. Для людей з обмеженими можливостями доступ до Інтернету часто потребує допомоги додаткових технологій, де цифрові засоби доступності відіграють вирішальну роль. Ці інструменти можуть бути окремими продуктами або плагінами. Деякі з них використовуються групами розробників і дизайнерів для моніторингу веб-сайтів і проведення аудиту вимірюваних показників доступності. Інші, як-от програми зчитування з екрана та зчитування тексту, призначені для кінцевих користувачів, допомагаючи їм змінювати або покращувати роботу веб-сайту в реальному часі. Ця категорія охоплює інструменти, які пропонують спеціальні функції доступності, на відміну від комплексних функцій, доступних у цифрових платформах доступності. Щоб отримати право на включення в категорію «Інструменти цифрової доступності», продукт повинен: Бути окремим продуктом або плагіном, який надає інструменти, що стосуються конкретних етапів процесу цифрової доступності, наприклад тестування доступності, автоматизоване виправлення помилок і покращення взаємодії з відвідувачами з обмеженими можливостями.