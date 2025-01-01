Інструменти цифрової доступності - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти цифрової доступності пропонують цільові рішення для конкретних етапів процесу цифрової доступності, забезпечуючи людям з обмеженими можливостями ефективний доступ і використання веб-сайтів і веб-додатків. Для людей з обмеженими можливостями доступ до Інтернету часто потребує допомоги додаткових технологій, де цифрові засоби доступності відіграють вирішальну роль. Ці інструменти можуть бути окремими продуктами або плагінами. Деякі з них використовуються групами розробників і дизайнерів для моніторингу веб-сайтів і проведення аудиту вимірюваних показників доступності. Інші, як-от програми зчитування з екрана та зчитування тексту, призначені для кінцевих користувачів, допомагаючи їм змінювати або покращувати роботу веб-сайту в реальному часі. Ця категорія охоплює інструменти, які пропонують спеціальні функції доступності, на відміну від комплексних функцій, доступних у цифрових платформах доступності. Щоб отримати право на включення в категорію «Інструменти цифрової доступності», продукт повинен: Бути окремим продуктом або плагіном, який надає інструменти, що стосуються конкретних етапів процесу цифрової доступності, наприклад тестування доступності, автоматизоване виправлення помилок і покращення взаємодії з відвідувачами з обмеженими можливостями.
Запит на новий застосунок
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.
Accessibly
accessiblyapp.com
Accessibly - додаток для підвищення цифрової доступності веб-сайтів, що відповідає стандартам WCAG та ADA.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
All in One Accessibility
skynettechnologies.com
All in One Accessibility - інструмент для підвищення доступності веб-сайтів з понад 70 функціями, підтримкою різних потреб і дотриманням стандартів WCAG.
WAVE WebAIM
wave.webaim.org
WAVE - це інструмент для оцінки веб-доступності, який допомагає виявляти та виправляти проблеми доступності на веб-сайтах.
WhoCanUse
whocanuse.com
WhoCanUse - це інструмент для оцінки кольорового контрасту з урахуванням потреб людей з порушеннями зору.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe - це інструмент на базі AI, який допомагає веб-сайтам відповідати стандартам доступності, підтримуючи аудити та налаштування для користувачів з обмеженими можливостями.
ColorsWall
colorswall.com
ColorsWall - це додаток для зберігання кольорових палітр, кодів кольорів бренду та генерації випадкових палітр. Інструмент для вибору кольорів для вебсайтів.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye - це платформа для цифрової доступності, яка допомагає створювати інклюзивні веб-сайти та мобільні додатки відповідно до стандартів доступності.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb допомагає зробити веб-сайти доступними для людей з обмеженими можливостями, забезпечуючи дотримання стандартів доступності та персоналізуючи досвід перегляду.
UserWay
userway.org
UserWay - платформа цифрової доступності, що забезпечує відповідність веб-сайтів стандартам доступності для людей з обмеженими можливостями.
DubBot
dubbot.com
DubBot - програмне забезпечення для управління веб-сайтами, яке перевіряє якість, доступність та виявляє проблеми, такі як помилки і зламані посилання.
AChecker
achecks.org
AChecker - інструмент для оцінки доступності веб-вмісту, який допомагає виявити проблеми та вдосконалити відповідність стандартам доступності.
ExcellentWebCheck
excellentwebcheck.com
ExcellentWebCheck - платформа для тестування доступності веб-сайтів, що забезпечує моніторинг, оптимізацію для мобільних пристроїв та SEO-аудит.
Evinced
evinced.com
Evinced - це програмне забезпечення для забезпечення цифрової доступності, яке допомагає підприємствам усувати бар'єри на веб та мобільних платформах.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper - це інструмент для аналізу та оптимізації структури веб-сайту, який створює візуальні карти, проводить аудит вмісту та контролює продуктивність.
Colorable
colorable.jxnblk.com
Colorable — це інтерактивний веб-інструмент, що допомагає оцінювати та створювати кольорові комбінації відповідно до стандартів доступності.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC - це платформа для покращення цифрової доступності, яка надає інструменти та знання для забезпечення доступності веб-сайтів та додатків для всіх користувачів.
AccessiWay
accessiway.com
AccessiWay - додаток для покращення доступності веб-сайтів, що допомагає користувачам з обмеженими можливостями легше орієнтуватися в Інтернеті.
QualiBooth
qualibooth.com
QualiBooth: Рішення для веб-доступності, що забезпечує відповідність стандартам ADA та WCAG через реальний моніторинг і сканування.
User1st
user1st.com
User1st - це платформа для забезпечення доступності веб-сайту, що допомагає організаціям відповідати стандартам доступності та підтримувати інклюзію онлайн.
Rocket Validator
rocketvalidator.com
Rocket Validator - це інструмент для перевірки доступності та HTML-проблем веб-сайтів, що автоматично генерує звіти на основі заданого URL.
Contrast Ratio
siegemedia.com
Додаток Contrast Ratio перевіряє співвідношення контрасту між кольорами фону та тексту, дотримуючись стандартів WCAG для доступності веб-контенту.
InclusiveDocs
inclusivedocs.com
InclusiveDocs — цифрова платформа для публікації документів у доступному форматі для осіб з інвалідністю, що підтримує стандарти WCAG та ADA.
Equally AI
equally.ai
Застосунок Equally AI допомагає забезпечити доступність веб-сайтів відповідно до стандартів ADA та WCAG, пропонуючи персоналізовані налаштування для різних потреб користувачів.
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