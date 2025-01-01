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Інструменти цифрової доступності
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Інструменти цифрової доступності - Найпопулярніші застосунки

Інструменти цифрової доступності пропонують цільові рішення для конкретних етапів процесу цифрової доступності, забезпечуючи людям з обмеженими можливостями ефективний доступ і використання веб-сайтів і веб-додатків. Для людей з обмеженими можливостями доступ до Інтернету часто потребує допомоги додаткових технологій, де цифрові засоби доступності відіграють вирішальну роль. Ці інструменти можуть бути окремими продуктами або плагінами. Деякі з них використовуються групами розробників і дизайнерів для моніторингу веб-сайтів і проведення аудиту вимірюваних показників доступності. Інші, як-от програми зчитування з екрана та зчитування тексту, призначені для кінцевих користувачів, допомагаючи їм змінювати або покращувати роботу веб-сайту в реальному часі. Ця категорія охоплює інструменти, які пропонують спеціальні функції доступності, на відміну від комплексних функцій, доступних у цифрових платформах доступності. Щоб отримати право на включення в категорію «Інструменти цифрової доступності», продукт повинен: Бути окремим продуктом або плагіном, який надає інструменти, що стосуються конкретних етапів процесу цифрової доступності, наприклад тестування доступності, автоматизоване виправлення помилок і покращення взаємодії з відвідувачами з обмеженими можливостями.

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.

Accessibly

Accessibly

accessiblyapp.com

Accessibly - додаток для підвищення цифрової доступності веб-сайтів, що відповідає стандартам WCAG та ADA.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.

All in One Accessibility

All in One Accessibility

skynettechnologies.com

All in One Accessibility - інструмент для підвищення доступності веб-сайтів з понад 70 функціями, підтримкою різних потреб і дотриманням стандартів WCAG.

WAVE WebAIM

WAVE WebAIM

wave.webaim.org

WAVE - це інструмент для оцінки веб-доступності, який допомагає виявляти та виправляти проблеми доступності на веб-сайтах.

WhoCanUse

WhoCanUse

whocanuse.com

WhoCanUse - це інструмент для оцінки кольорового контрасту з урахуванням потреб людей з порушеннями зору.

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe - це інструмент на базі AI, який допомагає веб-сайтам відповідати стандартам доступності, підтримуючи аудити та налаштування для користувачів з обмеженими можливостями.

ColorsWall

ColorsWall

colorswall.com

ColorsWall - це додаток для зберігання кольорових палітр, кодів кольорів бренду та генерації випадкових палітр. Інструмент для вибору кольорів для вебсайтів.

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye - це платформа для цифрової доступності, яка допомагає створювати інклюзивні веб-сайти та мобільні додатки відповідно до стандартів доступності.

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb допомагає зробити веб-сайти доступними для людей з обмеженими можливостями, забезпечуючи дотримання стандартів доступності та персоналізуючи досвід перегляду.

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay - платформа цифрової доступності, що забезпечує відповідність веб-сайтів стандартам доступності для людей з обмеженими можливостями.

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot - програмне забезпечення для управління веб-сайтами, яке перевіряє якість, доступність та виявляє проблеми, такі як помилки і зламані посилання.

AChecker

AChecker

achecks.org

AChecker - інструмент для оцінки доступності веб-вмісту, який допомагає виявити проблеми та вдосконалити відповідність стандартам доступності.

ExcellentWebCheck

ExcellentWebCheck

excellentwebcheck.com

ExcellentWebCheck - платформа для тестування доступності веб-сайтів, що забезпечує моніторинг, оптимізацію для мобільних пристроїв та SEO-аудит.

Evinced

Evinced

evinced.com

Evinced - це програмне забезпечення для забезпечення цифрової доступності, яке допомагає підприємствам усувати бар'єри на веб та мобільних платформах.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper - це інструмент для аналізу та оптимізації структури веб-сайту, який створює візуальні карти, проводить аудит вмісту та контролює продуктивність.

Colorable

Colorable

colorable.jxnblk.com

Colorable — це інтерактивний веб-інструмент, що допомагає оцінювати та створювати кольорові комбінації відповідно до стандартів доступності.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC - це платформа для покращення цифрової доступності, яка надає інструменти та знання для забезпечення доступності веб-сайтів та додатків для всіх користувачів.

AccessiWay

AccessiWay

accessiway.com

AccessiWay - додаток для покращення доступності веб-сайтів, що допомагає користувачам з обмеженими можливостями легше орієнтуватися в Інтернеті.

QualiBooth

QualiBooth

qualibooth.com

QualiBooth: Рішення для веб-доступності, що забезпечує відповідність стандартам ADA та WCAG через реальний моніторинг і сканування.

User1st

User1st

user1st.com

User1st - це платформа для забезпечення доступності веб-сайту, що допомагає організаціям відповідати стандартам доступності та підтримувати інклюзію онлайн.

Rocket Validator

Rocket Validator

rocketvalidator.com

Rocket Validator - це інструмент для перевірки доступності та HTML-проблем веб-сайтів, що автоматично генерує звіти на основі заданого URL.

Contrast Ratio

Contrast Ratio

siegemedia.com

Додаток Contrast Ratio перевіряє співвідношення контрасту між кольорами фону та тексту, дотримуючись стандартів WCAG для доступності веб-контенту.

InclusiveDocs

InclusiveDocs

inclusivedocs.com

InclusiveDocs — цифрова платформа для публікації документів у доступному форматі для осіб з інвалідністю, що підтримує стандарти WCAG та ADA.

Equally AI

Equally AI

equally.ai

Застосунок Equally AI допомагає забезпечити доступність веб-сайтів відповідно до стандартів ADA та WCAG, пропонуючи персоналізовані налаштування для різних потреб користувачів.

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Інструменти цифрової доступності - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog