Платформи цифрової доступності - Найпопулярніші застосунки

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Платформи цифрової доступності виконують кілька функцій, необхідних для забезпечення відповідності цифрових інтерфейсів (наприклад, веб-сайтів, програм, програмного забезпечення) нормам цифрової доступності. Ці платформи діють як єдине місце для потреб цифрової доступності, гарантуючи, що люди з обмеженими можливостями можуть належним чином отримувати доступ і використовувати веб-сайти та інші цифрові програми. Ці платформи, які в основному використовуються групами розробників, допомагають гарантувати, що інтерфейси, які вони створюють, є доступними та сумісними. У деяких компаніях працюють експерти з цифрової доступності, які контролюють дотримання вимог і прогрес у використанні цих платформ. Часто цифрові платформи доступності поділяються на різні модулі, які стосуються певних частин процесу доступності, від тестування та виправлення помилок до постійного моніторингу відповідності. Модулі можуть включати інструменти для команд розробників для виявлення помилок доступності під час кодування, інструменти для проведення покрокових тестів доступності та інструменти моніторингу для забезпечення відповідності веб-сайтів з часом. Незважаючи на те, що цифрові платформи доступності надають основні функції для підтримки цифрових інтерфейсів, сумісних із доступністю, вони також можуть інтегруватися з іншими автономними інструментами для покращення функціональності. Щоб отримати право на включення до категорії Digital Accessibility Platforms, продукт повинен: * Сканування та виявлення проблем із доступністю на основі Рекомендацій щодо доступності веб-вмісту (WCAG) * Автоматично виправляти типові проблеми * Створення звітів для вирішення складніших питань * Запропонуйте інформаційну панель або інші методи для моніторингу змін і прогресу доступності
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
Хмара доступності - платформа для тестування та моніторингу цифрової доступності веб-сайтів і документів відповідно до стандартів WCAG, ADA та інших.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe - це інструмент на базі AI, який допомагає веб-сайтам відповідати стандартам доступності, підтримуючи аудити та налаштування для користувачів з обмеженими можливостями.
Pluro
pluro.ai
Pluro спрощує доступність веб-сайтів, забезпечуючи інтеграцію з різними платформами та надаючи інструменти для виправлення помилок без коду.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye - це платформа для цифрової доступності, яка допомагає створювати інклюзивні веб-сайти та мобільні додатки відповідно до стандартів доступності.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb допомагає зробити веб-сайти доступними для людей з обмеженими можливостями, забезпечуючи дотримання стандартів доступності та персоналізуючи досвід перегляду.
UserWay
userway.org
UserWay - платформа цифрової доступності, що забезпечує відповідність веб-сайтів стандартам доступності для людей з обмеженими можливостями.
DubBot
dubbot.com
DubBot - програмне забезпечення для управління веб-сайтами, яке перевіряє якість, доступність та виявляє проблеми, такі як помилки і зламані посилання.
Level Access
levelaccess.com
Доступ до рівня - платформа, яка допомагає організаціям забезпечити доступність своїх веб-сайтів та додатків відповідно до стандартів ADA і WCAG.
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible надає миттєвий доступ до веб-ресурсів для користувачів з інвалідністю, налаштовуючи досвід перегляду відповідно до їхніх потреб.
Fable
makeitfable.com
Fable допомагає організаціям покращувати доступність своїх продуктів для понад 1 мільярда людей з інвалідністю.
AceADA
aceada.com
AceADA - додаток для покращення доступності веб-сайтів, що використовує ШІ та спрощує процеси дотримання стандартів. Легка установка розширення.
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove—це платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що пропонує аналітику, SEO і рекомендації для оптимізації контенту.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y - додаток для управління документами, що забезпечує їх доступність, відповідаючи стандартам WCAG, ADA, підтримуючи різні формати та інтеграцію з робочими процесами.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC - це платформа для покращення цифрової доступності, яка надає інструменти та знання для забезпечення доступності веб-сайтів та додатків для всіх користувачів.
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak - це платформа цифрового досвіду, що дозволяє підприємствам створювати персоналізований контент та покращувати взаємодію з клієнтами через різні канали.
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech — інструмент для підвищення доступності веб-контенту, що дозволяє виявляти та виправляти проблеми доступності на сайтах і в курсах.
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark допомагає професіоналам у сфері цифрової доступності ефективно керувати проектами, надаючи інструменти для тестування, моніторингу та звітності.
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse - це платформа для автоматизованого моніторингу і тестування веб-сайтів, що забезпечує їх відповідність стандартам доступності та продуктивності.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.
Equally AI
equally.ai
Застосунок Equally AI допомагає забезпечити доступність веб-сайтів відповідно до стандартів ADA та WCAG, пропонуючи персоналізовані налаштування для різних потреб користувачів.
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