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Платформи цифрової доступності
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Платформи цифрової доступності - Найпопулярніші застосунки

Платформи цифрової доступності виконують кілька функцій, необхідних для забезпечення відповідності цифрових інтерфейсів (наприклад, веб-сайтів, програм, програмного забезпечення) нормам цифрової доступності. Ці платформи діють як єдине місце для потреб цифрової доступності, гарантуючи, що люди з обмеженими можливостями можуть належним чином отримувати доступ і використовувати веб-сайти та інші цифрові програми. Ці платформи, які в основному використовуються групами розробників, допомагають гарантувати, що інтерфейси, які вони створюють, є доступними та сумісними. У деяких компаніях працюють експерти з цифрової доступності, які контролюють дотримання вимог і прогрес у використанні цих платформ. Часто цифрові платформи доступності поділяються на різні модулі, які стосуються певних частин процесу доступності, від тестування та виправлення помилок до постійного моніторингу відповідності. Модулі можуть включати інструменти для команд розробників для виявлення помилок доступності під час кодування, інструменти для проведення покрокових тестів доступності та інструменти моніторингу для забезпечення відповідності веб-сайтів з часом. Незважаючи на те, що цифрові платформи доступності надають основні функції для підтримки цифрових інтерфейсів, сумісних із доступністю, вони також можуть інтегруватися з іншими автономними інструментами для покращення функціональності. Щоб отримати право на включення до категорії Digital Accessibility Platforms, продукт повинен: * Сканування та виявлення проблем із доступністю на основі Рекомендацій щодо доступності веб-вмісту (WCAG) * Автоматично виправляти типові проблеми * Створення звітів для вирішення складніших питань * Запропонуйте інформаційну панель або інші методи для моніторингу змін і прогресу доступності

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.

Accessibility Cloud

Accessibility Cloud

accessibilitycloud.com

Хмара доступності - платформа для тестування та моніторингу цифрової доступності веб-сайтів і документів відповідно до стандартів WCAG, ADA та інших.

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe - це інструмент на базі AI, який допомагає веб-сайтам відповідати стандартам доступності, підтримуючи аудити та налаштування для користувачів з обмеженими можливостями.

Pluro

Pluro

pluro.ai

Pluro спрощує доступність веб-сайтів, забезпечуючи інтеграцію з різними платформами та надаючи інструменти для виправлення помилок без коду.

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye - це платформа для цифрової доступності, яка допомагає створювати інклюзивні веб-сайти та мобільні додатки відповідно до стандартів доступності.

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb допомагає зробити веб-сайти доступними для людей з обмеженими можливостями, забезпечуючи дотримання стандартів доступності та персоналізуючи досвід перегляду.

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay - платформа цифрової доступності, що забезпечує відповідність веб-сайтів стандартам доступності для людей з обмеженими можливостями.

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot - програмне забезпечення для управління веб-сайтами, яке перевіряє якість, доступність та виявляє проблеми, такі як помилки і зламані посилання.

Level Access

Level Access

levelaccess.com

Доступ до рівня - платформа, яка допомагає організаціям забезпечити доступність своїх веб-сайтів та додатків відповідно до стандартів ADA і WCAG.

AllAccessible

AllAccessible

allaccessible.org

AllAccessible надає миттєвий доступ до веб-ресурсів для користувачів з інвалідністю, налаштовуючи досвід перегляду відповідно до їхніх потреб.

Fable

Fable

makeitfable.com

Fable допомагає організаціям покращувати доступність своїх продуктів для понад 1 мільярда людей з інвалідністю.

AceADA

AceADA

aceada.com

AceADA - додаток для покращення доступності веб-сайтів, що використовує ШІ та спрощує процеси дотримання стандартів. Легка установка розширення.

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Siteimprove—це платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що пропонує аналітику, SEO і рекомендації для оптимізації контенту.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

Documenta11y

Documenta11y

documenta11y.com

Documenta11y - додаток для управління документами, що забезпечує їх доступність, відповідаючи стандартам WCAG, ADA, підтримуючи різні формати та інтеграцію з робочими процесами.

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC - це платформа для покращення цифрової доступності, яка надає інструменти та знання для забезпечення доступності веб-сайтів та додатків для всіх користувачів.

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Crownpeak - це платформа цифрового досвіду, що дозволяє підприємствам створювати персоналізований контент та покращувати взаємодію з клієнтами через різні канали.

Pope Tech

Pope Tech

pope.tech

Pope Tech — інструмент для підвищення доступності веб-контенту, що дозволяє виявляти та виправляти проблеми доступності на сайтах і в курсах.

AAArdvark

AAArdvark

aaardvarkaccessibility.com

AAArdvark допомагає професіоналам у сфері цифрової доступності ефективно керувати проектами, надаючи інструменти для тестування, моніторингу та звітності.

Sitemorse

Sitemorse

sitemorse.com

Sitemorse - це платформа для автоматизованого моніторингу і тестування веб-сайтів, що забезпечує їх відповідність стандартам доступності та продуктивності.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.

Equally AI

Equally AI

equally.ai

Застосунок Equally AI допомагає забезпечити доступність веб-сайтів відповідно до стандартів ADA та WCAG, пропонуючи персоналізовані налаштування для різних потреб користувачів.

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