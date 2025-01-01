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Найпопулярніші Нещодавно додані Платформи цифрової доступності - Найпопулярніші застосунки

Платформи цифрової доступності виконують кілька функцій, необхідних для забезпечення відповідності цифрових інтерфейсів (наприклад, веб-сайтів, програм, програмного забезпечення) нормам цифрової доступності. Ці платформи діють як єдине місце для потреб цифрової доступності, гарантуючи, що люди з обмеженими можливостями можуть належним чином отримувати доступ і використовувати веб-сайти та інші цифрові програми. Ці платформи, які в основному використовуються групами розробників, допомагають гарантувати, що інтерфейси, які вони створюють, є доступними та сумісними. У деяких компаніях працюють експерти з цифрової доступності, які контролюють дотримання вимог і прогрес у використанні цих платформ. Часто цифрові платформи доступності поділяються на різні модулі, які стосуються певних частин процесу доступності, від тестування та виправлення помилок до постійного моніторингу відповідності. Модулі можуть включати інструменти для команд розробників для виявлення помилок доступності під час кодування, інструменти для проведення покрокових тестів доступності та інструменти моніторингу для забезпечення відповідності веб-сайтів з часом. Незважаючи на те, що цифрові платформи доступності надають основні функції для підтримки цифрових інтерфейсів, сумісних із доступністю, вони також можуть інтегруватися з іншими автономними інструментами для покращення функціональності. Щоб отримати право на включення до категорії Digital Accessibility Platforms, продукт повинен: * Сканування та виявлення проблем із доступністю на основі Рекомендацій щодо доступності веб-вмісту (WCAG) * Автоматично виправляти типові проблеми * Створення звітів для вирішення складніших питань * Запропонуйте інформаційну панель або інші методи для моніторингу змін і прогресу доступності