Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для створення діаграм
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для створення діаграм - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення діаграм дозволяє користувачам створювати складні діаграми, включно з блок-схемами та планами поверхів, використовуючи дані та зображення. Ці інструменти зазвичай пропонують шаблони для спрощення процесу створення діаграм, а також дозволяють користувачам гнучко створювати діаграми з нуля. Деякі програми для створення діаграм можна інтегрувати з іншими інструментами проектування та створювати платформи для спільної роботи, що дозволяє кільком користувачам переглядати та редагувати файли діаграм одночасно.

Запит на новий застосунок


Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw — безкоштовна онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати діаграми та візуалізації без реєстрації і з можливістю експорту.

Miro

Miro

miro.com

Міро – це візуальний робочий простір для командної роботи, який дозволяє користувачам спільно створювати та візуалізувати ідеї без обмежень простору.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Примхливий - це інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати документацію, блок-схеми, прототипи та карти розуму з функціями в реальному часі.

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Діаграма.net - це онлайн та десктопний інструмент для створення схем різного типу, з можливістю інтеграції з різними платформами для спільної роботи.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+ – віртуальна дошка для спільної роботи, яка дозволяє створювати та організовувати малюнки з можливістю реальної співпраці.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax - універсальний інструмент для створення схем, що підтримує більше 300 типів діаграм і працює на різних платформах.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Дошка віджетів - це інструмент для організації даних, який дозволяє створювати персоналізовані панелі з різними віджетами для управління проектами та ідеями.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups - це онлайн-інструмент для візуальної співпраці, що дозволяє створювати діаграми, прототипи та каркасні моделі у реальному часі.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy - це інструмент для створення діаграм, що інтегрується з Confluence та Jira, дозволяючи командам створювати професійні схеми та візуалізації.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web — це платформа для цифрового дизайну, яка дозволяє створювати, співпрацювати, прототипувати та експортувати проекти через веб-додаток.

Creately

Creately

creately.com

Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw - це додаток для створення діаграм, що підтримує спільну роботу в реальному часі і дозволяє легко створювати візуальні документи.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix - це онлайн-дошка для спільної роботи, що дозволяє створювати прототипи, карти розуму та діаграми потоку у реальному часі.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

Cloudcraft - інструмент для створення та управління діаграмами хмарної архітектури, оптимізованих для AWS та Azure, з можливістю реального візуалізації.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Додаток Zen Flowchart дозволяє користувачам легко створювати блок-схеми та інші візуальні схеми за допомогою інтуїтивного інтерфейсу та функції перетягування.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

ProcessOn - це онлайн-платформа для спільного створення діаграм, яка дозволяє створювати потоки, макети, BPMN, UML та мапи розуму.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo - онлайн інструмент для створення діаграм, блок-схем та дротяних рамок з функціями спільної роботи та інтеграцією з іншими платформами.

Kumu

Kumu

kumu.io

Kumu дозволяє організовувати складні дані у вигляді графіків зв'язків, що зручно та естетично.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp - це інструмент для створення карт сайтів, потоків користувачів та прототипів, який підтримує командну роботу над UX-дизайном у реальному часі.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! - це програмне забезпечення для розробки продуктів, що допомагає командам впорядковувати стратегії, ідеї, співпрацю та документацію.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite - додаток для створення креслень та оцінок на мобільних пристроях, що підтримує співпрацю та експортує в різних форматах.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel - це інструмент для команд у розробці програмного забезпечення, що дозволяє співпрацювати над дизайном архітектури в зручному візуальному форматі.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard - інструмент для управління продуктами в Agile, що дозволяє створювати та візуалізувати карти історій користувачів для команд.

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab - це онлайн інструмент для створення діаграм ER, що дозволяє візуально розробляти бази даних без коду і експортувати результати.

Allo

Allo

allo.io

Allo — це додаток для віддаленої роботи, який об'єднує документи, відеоконференції, управління проектами та спільну роботу на інтерактивній дошці.

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart — безкоштовний веб-додаток для генерації потокових діаграм на основі даних, що дозволяє користувачам легко візуалізувати та аналізувати інформацію.

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt - інструмент для картографування історій користувачів, що полегшує співпрацю в командах і інтегрується з Agile платформами.

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML - це інструмент для створення та редагування UML-діаграм, що сприяє спільній роботі та візуалізації програмних систем.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage забезпечує спілкування, управління проектами та співпрацю через чат, відеоконференції і спільну роботу документів у хмарному середовищі.

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

Overflow.io — це перший у світі інструмент для створення діаграм користувацьких потоків, призначений для команд з дизайну продуктів.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper - це інструмент для аналізу та оптимізації структури веб-сайту, який створює візуальні карти, проводить аудит вмісту та контролює продуктивність.

VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

VisualSitemaps – це інструмент для автоматичного створення візуальних карт сайтів і скріншотів, що допомагає в аудиту веб-ресурсів і плануванні контенту.

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify – це інструмент на базі ШІ, що допомагає організаціям швидко створювати технічні специфікації та кодувати бізнес-процеси.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan - це інструмент для планування веб-сайтів, що дозволяє організувати вміст, співпрацювати в команді та створювати інтуїтивні навігаційні шляхи.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy – це інструмент для планування веб-сайтів, що дозволяє створювати, редагувати та експортувати сайти у різних форматах.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

Engage Process Modeler забезпечує просте моделювання бізнес-процесів під час робочих сесій, автоматично перевіряючи їхній дизайн та дані.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence - інструмент для картографування мандрівки клієнтів, що допомагає підприємствам аналізувати та оптимізувати клієнтський досвід.

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud - платформа для аналізу змін, що допомагає користувачам Salesforce приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати процеси управління організацією.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.